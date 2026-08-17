МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ИНСТИТУТ

Образовательное учреждение.

Создан на основании Постановления СНК РСФСР от 10 июля 1930 года. Первоначально вуз располагался в уникальном особняке на Манежной площади (Моховая улица). Институт быстро расширяется и с учетом перспектив развития ему было предоставлено более просторное здание в живописном уголке Подмосковья — в подмосковных Химках, на левом берегу канала имени Москвы. В этом здании находились и учебные аудитории, и общежитие, и столовая. Большой вклад в развитие вуза внесла его первый директор — Генриетта Карловна Дерман (1882-1954), человек высокой культуры, изучавшая библиотечную работу на библиотечном отделении в Бостоне (США, 1917 г.). Она имела опыт руководства Славянским отделом Библиотеки Конгресса (США), библиотекой Коммунистической академии, была председателем Библиотечной комиссии ГУС Наркомпроса и занимала другие руководящие должности. В первый год существования библиотечного института (1930-31гг.) в нем обучалось 144 студента. В 1930-х гг. начали действовать экстернат и аспирантура. Первоначально в институте создаются кафедры библиотековедения (1933 г., зав. кафедрой Г.К.Дерман), библиографии (зав. Л.Н.Троповский), детской литературы и библиотечной работы с детьми (1934 г., зав. А. П. Бабушкина).

Подготовка специалистов в области библиотечного дела становится жизненно необходимой для страны. Развивается библиотечная наука, в институте увеличивается количество студентов и преподавателей. За первые десять лет институт подготовил более 1000 квалифицированных специалистов в области библиотечного дела. В числе преподавателей вуза были известные ученые, внесшие весомый вклад в развитие библиотечной науки — Ю. В. Григорьев, Ф. И. Каратыгин, А. В. Кленов, Б. С. Боднарский, Л. А. Левин, К. Р. Симон, Л. Н. Троповский, А. Д. Эйхенгольц, В. Е. Васильченко, Е. В. Ратькова, З. Н. Амбарцумян, А. Н. Веревкина, Е. И. Рыскин, К. И. Абрамов, О. П. Коршунов, Ю. Н. Столяров, А. М. Мазурицкий, С. А. Трубников. Подготовка специалистов в области библиотечно-информационной работы и сегодня остается одним из основных направлений деятельности нашего института.

В годы Великой Отечественной войны многие преподаватели, студенты и сотрудники ушли на фронт, а в здании института был организован госпиталь. Огромное значение приобрёл открытый в эти годы в Стерлитамаке филиал МГБИ. Одновременно шёл процесс обучения и в Москве. О постоянной работе института говорит и тот факт, что за годы войны было защищено 12 кандидатских диссертаций, осуществлено несколько выпусков специалистов. В память о погибших во время Великой Отечественной войны преподавателях, студентах и сотрудниках на территории вуза была воздвигнута мемориальная стела.

Послевоенный период развития МГБИ ознаменовался появлением новых факультетов и специальностей. В 1949 г. был создан факультет культурно-просветительной работы (КПР), занимавшийся подготовкой организаторов и методистов клубного дела. Большой вклад в развитие культурно-просветительной работы внесли первый декан факультета Г. Г. Карпов, первая заведующая кафедрой КПР Л.С Фрид, преподаватели А. И. Лютер, Т. М. Ремизова, А. М. Савченко, М. П. Мазурицкий, Л. И. Беляева и др.

Через несколько лет на этом факультете были введены специализации: руководитель хорового коллектива, оркестра народных инструментов, театрального коллектива, а затем и руководитель хореографического коллектива. Постепенное расширение профиля обучения отразилось и в названии вуза, преобразованного в 1964 г. в Московский государственный институт культуры. К 50-летнему юбилею (1980 г.) в структуре вуза действовали 6 факультетов и 35 кафедр, был открыт ряд филиалов и учебно-консультационных пунктов. За короткий промежуток времени были построены студенческие общежития, стадион, клуб, спортзал, типография, учебный корпус библиотечного факультета. В 1980 г. институт за заслуги в деле подготовки специалистов культурно-просветительной работы был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Московский государственный институт культуры — старейший вуз культуры — стал лидером отраслевого образования, ведущим звеном в формировании интеллектуального и кадрового ресурса отрасли культуры и искусств. В 2006 г. институт удостоен высшей награды Клуба ректоров Европы «EUROPEAN QUALITY AWARD» (2006), он достойно представляет страну в мировом образовательном пространстве.

Положительную динамику развития института определяют высокий уровень фундаментальной, общенаучной и специальной подготовки выпускников, стабильный и постоянно растущий контингент студентов (11 тысяч из всех регионов страны, а также из Канады, Венгрии, Японии, Китая, Вьетнама, Кореи и других стран), высокий профессиональный научно-педагогический потенциал института (145 докторов и профессоров, 417 кандидатов наук, 89 лауреатов Государственных премий, международных и всероссийских конкурсов, 129 заслуженных деятелей науки, искусства, работников культуры; 6 педагогов — лауреаты Государственных премий).

Новая модель вуза культуры третьего тысячелетия — институтского комплекса с мощным учебно-научным технопарком, прошла апробацию на первом международном симпозиуме «Вузы культуры и искусств в едином мировом образовательном пространстве» (май 2007 г.), организованного МГИК, в котором приняли участие представители 42 стран мира. Важным достижением симпозиума стала выработка международным образовательным сообществом единых взглядов на проблемы новой, инновационной политики вузов культуры и искусств, специфику культурологического и художественного образования, взаимодействие государства и культуры и другие не менее важные аспекты.

Общенаучная и специальная подготовка в институте ведётся на 53 кафедрах. Высокая активность студентов проявляется в учебно-практических и организационных формах повышения мастерства: профконсалтинга, управления проектами, кросскультурного менеджмента, оптимизации творческого процесса, креативных технологий в рекламе и других инновационных технологий. Образовательную деятельность в полном объеме ведут 8 филиалов: Алтайский, в г. Жуковском, в г. Набережные Челны, в г. Норильске, Рязанский заочный институт (филиал), Тамбовский, Тульский, Ханты-Мансийский.

Большое внимание уделяется развитию научно-исследовательской работы в институте. Обеспечено привлечение средств на научные исследования из федерального бюджета и по грантам. Объем выпуска научной, учебной и учебно-методической литературы в институте неуклонно растет, превышая на сегодняшний день 300 наименований в год. Значительно улучшилось полиграфическое качество изданий. С 2002 года издается научный журнал «Вестник МГУКИ», который был включен ВАК РФ в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по педагогике и психологии, по искусствоведению, по философии, социологии и культурологи, по экономике.

Институт имеет достижения в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, которые ведутся по 12 научным специальностям в лабораториях, научных центрах, Научно-исследовательском управлении. В аспирантуре обучаются около 300 аспирантов, докторантов и соискателей, которые имеют возможность защиты в 4-х специализированных докторских советах института.

Получила дальнейшее развитие многоуровневая социально-творческая работа, которую обеспечивают совет по воспитательной работе института; советы по воспитательной работе факультетов; школа кураторов; советы кураторов на факультетах; отдел социального развития и социальный отдел защиты и быта; объединенный профком; студенческий ректорат; Клуб выпускников, Центр толерантности и межкультурных коммуникаций; продюсерский центр, студенческий холдинг «Меридиан»; газета «Аудитория»; учебный клуб; музей; научная библиотека.

Студенты занимаются активной научной работой, ежегодно участвуют в межвузовских и Всероссийских конференциях, творческих конкурсах; имеют возможность публиковаться в специализированных журналах.

Рядом с учебными корпусами находится студенческий городок: 16-ти этажные благоустроенные корпуса общежития, в которых расположены медпункт, магазин, служба быта и т.д.

В числе наших педагогов немало известных ученых, таких как доктора наук, профессора А.А.Аронов, Н.А.Сляднева, В.М.Лензон, Г.А.Иванова, И.В.Малыгина, А.М. Мазурицкий, В.С.Садовская, Е.Ю.Стрельцова, В.М.Чижиков, А.Д.Жарков, Н.Н.Ярошенко, Т.И.Бакланова, Е.В.Клеппер, Е.В.Галаева, В.А.Тихонова, Л.С.Жаркова, В. И. Козловский и др. В МГИК работают видные деятели культуры и искусства, среди них: О.Ф.Марусев, А.И.Стрельченко, Л.О.Зимненко, В.Н.Осипов, Т.Г.Конюхова, Н.Л.Скорик, М.М.Кольцова, С.В.Рыбальченко, М.Б.Сидорова, Б.А.Санкин и другие.

Вуз по праву гордится своими выпускниками, успешно работающими на благо отечественной культуры во всех уголках России. Они сохраняют и приумножают отечественную культуру. 80 тысяч выпускников вносили и вносят заметный вклад в сохранение и развитие культуры, культурных ценностей человечества, развитие лучших традиций художественного творчества, подготовку интеллектуальной элиты общества.

Среди выпускников вуза — видные государственные деятели: М.Мень — губернатор Ивановской области, руководители и сотрудники крупнейших российских библиотек ( Российской государственной библиотеки , Государственной публичной исторической библиотеки, Государственной публичной научно-технической библиотеки и др.), ведущих компаний в области информационных технологий, учреждений культуры (Государственного академического Большого театра, Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Геликон-оперы, Московской государственной филармонии, Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова и др.), признанные исполнители: В. Толкунова, И. Николаев, Л. Агутин, А. Глызин, В. Унгуряну, В. Зинчук и многие другие.

Фундаментальные, прикладные, поисковые научные исследования, ведущиеся в институте, художественно-творческая деятельность преподавателей и студентов, переподготовка специалистов, введение дистанционных форм обучения на основе телекоммуникационных технологий — далеко не полный перечень основных принципиальных направлений развития. Сегодня институт продолжает совершенствовать учебный процесс благодаря активному привлечению высококвалифицированных специалистов, а также широкому внедрению инновационных и компьютерных технологий. Происходит укрепление и модернизация структуры и превращение её в целостную научно-образовательную систему, увеличение направлений профессиональной подготовки, открытие новых специальностей и специализаций, стабильный конкурс абитуриентов, повышение результативности научных исследований, ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса и другие позитивные показатели учебно-образовательной и научной деятельности.

Гуманитарная миссия института состоит в служении интересам России, сохранении традиций отечественной культуры, её духовных ценностей, обеспечивающих достойное вхождение страны в мировое образовательное пространство.

Московский государственный институт культуры (МГИК)