МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА
МОСКО́ВСКИЙ ГОСУД́АРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИ́ЧЕСКИЙ ХУДО́ЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУ́Т И́МЕНИ В.И. СУ́РИКОВА - высшее художественное учебное заведение, преемник Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
Организован в 1934 году по инициативе группы российских художников (И.Э. Грабарь - первый руководитель института; С.В. Герасимов, Д.Н. Кардовский, Н.М. Чернышёв, Д.С. Моор) как Московский институт изобразительных искусств (с графическими и живописным факультетами) на базе факультетов Вхутеина (Высшего художественно-технического института), ликвидированного в 1930 годы; в 1936 году в нём организован скульптурный факультет.
В 1939 году реорганизован в Московский государственый художественный институт, в 1947 году вошёл в структуру АХ СССР (с 1992 годы РАХ), с 1948 года носит имя Сурикова, с 1992 года академический.
В разное время в институте преподавали М.В. Алпатов, А.Г. Габричевский, А.А. Дейнека, А.А. Древин, Б.В. Иогансон, К.Н. Истомин, Л.Е. Кербель, Е.А. Кибрик, О.К. Комов, П.Д. Корин, В.Н. Лазарев, М.Г. Манизер, А.Т. Матвеев, А.А. Осмёркин, П.Я. Павлинов, В.Ф. Рындин, Г.Г. Ряжский, Т.Т. Салахов, А.А. Сидоров, Н.В. Томский, В.А. Фаворский, М.М. Черемных, С.А. Чуйков и др.
В составе института (2010 год): факультеты живописи, скульптуры, графики, теории и истории искусства (с 1986 года), архитектуры (с 2001 года), персональные мастерские станковой, театрально-декорационной и монументальной живописи, мастерские книги, плаката и станковой графики.
Обучаются свыше 700 студентов (2012 год) из РФ, ряда стран Европы, Азии, Северной Америки.
Институт осуществляет методическое руководство Московским академическим художественным лицеем, Московским академическим художественным училищем памяти 1905 года, художественными училищами в Нижнем Новгороде, Иванове, Рязани, Пензе, Красноярске, Иркутске, Ярославле.
С 1950 года главное здание - в Товарищеском переулке (1910 год, пристройка -1975 год; надстроено и реконструировано в 2010-2011 годы).