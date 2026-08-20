МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ- ведущий вуз России по подготовке специалистов-исследователей в различных областях современной науки и техники.

Из­вес­тен так­же как Физ­тех. На­хо­дит­ся в Мо­ск­ве, в Дол­го­пруд­ном и Жу­ков­ском Московской области. Ос­но­ван в 1951 на ба­зе соз­дан­но­го в 1946 фи­зи­ко-тех­нич. ф-та МГУ . В 1995 году по­лу­чил ста­тус государственного уни­вер­си­те­та, в 2009 году - Национального ис­сле­до­ва­тель­ско­го университета. Ос­но­вате­ля­ми и со­труд­ни­ка­ми института бы­ли П.Л. Ка­пи­ца, Л.Д. Лан­дау, Н.Н. Се­мё­нов, С.А. Хри­стиа­но­вич.

От­ли­чительной чер­той учеб­но­го про­цес­са в МФТИ яв­ля­ет­ся «сис­те­ма Физ­те­ха», на­це­лен­ная на под­го­тов­ку учё­ных и ин­же­не­ров для ра­бо­ты в но­вей­ших об­лас­тях при­клад­ной и тео­ре­тической фи­зи­ки, при­клад­ной ма­те­ма­ти­ки, сис­тем­но­го ана­ли­за, ин­фор­ма­ти­ки. При­ня­тая в МФТИ сис­те­ма под­го­тов­ки ин­же­не­ров-ис­сле­до­ва­те­лей ор­га­ни­че­ски со­че­та­ет учеб­ный про­цесс и научную ра­бо­ту сту­ден­тов, ор­га­ни­зуе­мую на ба­зе ве­ду­щих институтов РАН, институтов и КБ ми­ни­стерств и ве­домств (Фи­зический институт имени П.Н. Ле­беде­ва РАН, институт фи­зических про­блем имени П.Л. Ка­пи­цы РАН, институт хи­мической фи­зи­ки имени Н.Н. Се­мё­но­ва РАН, институт про­блем управ­ле­ния им. В. А. Тра­пез­ни­ко­ва РАН, Вы­чис­лительный центр имени А.А. До­род­ни­цы­на РАН, институт при­клад­ной ма­те­мати­ки имени М. В. Кел­ды­ша РАН, институт кос­мических ис­сле­до­ва­ний, Российский на­учный центр «Кур­ча­тов­ский ин­сти­тут», институт тео­ретической и экс­пе­риментальной фи­зи­ки имени А.И. Али­ха­но­ва и др.).

Ко­ор­ди­на­цию дея­тель­но­сти МФТИ, ба­зо­вых институтов и кон­ст­рук­тор­ских бю­ро в об­лас­ти под­го­тов­ки спе­циа­ли­стов осу­ще­ст­в­ля­ет ко­ор­ди­национный со­вет. В раз­ное вре­мя в ин-те пре­по­да­ва­ли лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии : А.А. Аб­ри­ко­сов, В.Л. Гинз­бург, А.М. Про­хо­ров, А.Д. Са­ха­ров, И.Е. Тамм; бо­лее 100 ака­де­ми­ков и чле­нов-кор­рес­пон­ден­тов РАН.

Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков МФТИ - А.Ф. Ан­д­ре­ев, Н.А. Ан­фи­мов, Л.М. Бар­ков, О.М. Бе­ло­цер­ков­ский, С.Т. Бе­ля­ев, А.С. Бу­га­ев, Л.П. Горь­ков, Ю.В. Гу­ля­ев, К.И. За­ма­ра­ев, М.В. Кел­дыш, М.П. Кир­пич­ни­ков, Э.П. Круг­ля­ков, Н.А. Куз­не­цов, Ю.Е. Не­сте­ри­хин, В.Н. Пар­мон, А.А. Пет­ров, Л.П. Пи­та­ев­ский, Ю.Д. Про­кош­кин, Р.А. Сю­ня­ев, Ю.А. Ры­жов, В.Е. Фор­тов, Ф.Л. Чер­но­усь­ко. В со­ста­ве МФТИ (2010): 11 факультетов, Меж­ву­зов­ский «Физ­тех-Центр», Меж­ву­зов­ский центр гу­ма­ни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния «Пётр Ве­ли­кий» (1992), несколько учеб­но-на­уч­ных цен­тров, му­зей (2012). Обу­ча­ют­ся около 5 тысяч сту­ден­тов (2011). Из­да­ёт журнал «Тру­ды МФТИ» (с 2009 года).

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