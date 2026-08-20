МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ- ведущий вуз России по подготовке специалистов-исследователей в различных областях современной науки и техники.
Известен также как Физтех. Находится в Москве, в Долгопрудном и Жуковском Московской области. Основан в 1951 на базе созданного в 1946 физико-технич. ф-та МГУ. В 1995 году получил статус государственного университета, в 2009 году - Национального исследовательского университета. Основателями и сотрудниками института были П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, Н.Н. Семёнов, С.А. Христианович.
Отличительной чертой учебного процесса в МФТИ является «система Физтеха», нацеленная на подготовку учёных и инженеров для работы в новейших областях прикладной и теоретической физики, прикладной математики, системного анализа, информатики. Принятая в МФТИ система подготовки инженеров-исследователей органически сочетает учебный процесс и научную работу студентов, организуемую на базе ведущих институтов РАН, институтов и КБ министерств и ведомств (Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, институт физических проблем имени П.Л. Капицы РАН, институт химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН, институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, Вычислительный центр имени А.А. Дородницына РАН, институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН, институт космических исследований, Российский научный центр «Курчатовский институт», институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова и др.).
Координацию деятельности МФТИ, базовых институтов и конструкторских бюро в области подготовки специалистов осуществляет координационный совет. В разное время в ин-те преподавали лауреаты Нобелевской премии: А.А. Абрикосов, В.Л. Гинзбург, А.М. Прохоров, А.Д. Сахаров, И.Е. Тамм; более 100 академиков и членов-корреспондентов РАН.
Среди выпускников МФТИ - А.Ф. Андреев, Н.А. Анфимов, Л.М. Барков, О.М. Белоцерковский, С.Т. Беляев, А.С. Бугаев, Л.П. Горьков, Ю.В. Гуляев, К.И. Замараев, М.В. Келдыш, М.П. Кирпичников, Э.П. Кругляков, Н.А. Кузнецов, Ю.Е. Нестерихин, В.Н. Пармон, А.А. Петров, Л.П. Питаевский, Ю.Д. Прокошкин, Р.А. Сюняев, Ю.А. Рыжов, В.Е. Фортов, Ф.Л. Черноусько. В составе МФТИ (2010): 11 факультетов, Межвузовский «Физтех-Центр», Межвузовский центр гуманитарного образования «Пётр Великий» (1992), несколько учебно-научных центров, музей (2012). Обучаются около 5 тысяч студентов (2011). Издаёт журнал «Труды МФТИ» (с 2009 года).