МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (МЭИ) - один из круп­ней­ших учеб­ных и на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских цен­тров в об­лас­ти энер­ге­ти­ки, элек­тро­тех­ни­ки, ра­дио­тех­ни­ки, элек­тро­ни­ки и ин­фор­мационных тех­но­ло­гий.

Ве­дёт ис­то­рию с 1905 года, ко­гда в МВТУ на­ча­лась под­го­тов­ка ин­же­не­ров-элек­тро­тех­ни­ков, в 1918 году элек­тро­тех­ническая спе­ци­аль­ность бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в факультет. В 1930 году на ба­зе это­го факультета и элек­тро­про­мыш­лен­но­го факультета Московского института на­род­но­го хо­зяй­ст­ва имени В.Г. Пле­ха­но­ва соз­дан МЭИ. Сре­ди ор­га­ни­за­то­ров МЭИ - К.А. Круг, Л.И. Си­ро­тин­ский, Б.И. Уг­ри­мов, уча­ст­во­вав­шие в соз­да­нии пла­на ГОЭЛРО .

В 1932 в МЭИ от­кры­лись пер­вые 6 факультетов, об­ра­зо­вав но­вую струк­ту­ру ву­за: элек­тро­энер­ге­тического, те­п­ло­тех­нического, элек­тро­ма­ши­но­ап­па­ра­то­строе­ния, элек­трического транс­пор­та, элек­тро­свя­зи и ин­же­нер­но-эко­но­ми­че­ский. В 1933 году от­крыт физи­ко-энер­ге­тический факультет, ко­то­рый в 1937 году объ­е­ди­нён с факультетом элек­тро­свя­зи и по­лучил название элек­тро­фи­зического факультета, в 1938 году из не­го был вы­де­лен ра­дио­тех­нический факультет.

В 1950-е годы соз­дан ряд других факультетов. В 2000 году институт по­лу­чил ста­тус тех­нического университета, в 2010 году - Национально-ис­сле­до­ва­тель­ско­го университета. В МЭИ сфор­ми­ро­ва­лись на­учные шко­лы: А.И. Бер­га, А.Ф. Бо­го­мо­ло­ва, В.В. Бо­ло­ти­на, В.А. Ки­рил­ли­на, М.В. Кир­пи­чё­ва, Ю.Б. Коб­за­ре­ва, В.А. Ко­тель­ни­ко­ва, А.Н. Ла­рио­но­ва, А.Б. Ле­бе­де­ва, С.А. Ле­бе­де­ва, Г.Н. Пет­ро­ва, Л.К. Рам­зи­на, В.И. Си­фо­ро­ва, М.А. Сты­ри­ко­ви­ча, К.И. Шен­фе­ра и др.

В со­ста­ве ин­сти­ту­та (2010): 9 институтов, свыше 40 учеб­но-на­учных цен­тров, 3 фи­лиа­ла (в Волж­ском, Ко­на­ко­во и Смо­лен­ске), учеб­но- экс­пе­риментальная те­п­ло­элек­тро­цен­траль, Центр вы­со­ких тех­но­ло­гий, биб­лио­те­ка, му­зей ис­то­рии МЭИ. Из­да­ёт «Вест­ник МЭИ» (с 1994 года). Обу­ча­ют­ся около 20 тысяч сту­ден­тов (2011).

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