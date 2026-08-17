МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1970 ГОДЫ

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1970 ГОДА - до­го­вор ме­ж­ду СССР и ФРГ о при­зна­нии ев­ропейских тер­ри­то­ри­аль­ных и по­ли­тических ре­аль­но­стей, воз­ник­ших по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны .

Под­пи­сан 12 августа.

Ра­ти­фи­ци­ро­ван обеи­ми сто­ро­на­ми в 1972 году.

При­зна­ва­лись западная гра­ни­ца ПНР по ли­нии Одер - Ней­се и сло­жив­шая­ся гра­ни­ца ме­ж­ду ФРГ и ГДР. Сто­ро­ны обя­за­лись раз­ре­шать свои спо­ры ис­клю­чи­тель­но мир­ны­ми сред­ст­ва­ми. Та­кую же по­ли­ти­ку они долж­ны бы­ли про­во­дить и в во­про­сах, за­тра­ги­ваю­щих без­опас­ность в Ев­ро­пе и ме­ж­ду­народную безо­пас­ность в це­лом.

К до­го­во­ру при­ла­га­лась «До­го­во­рён­ность о на­ме­ре­ни­ях сто­рон», в ко­то­рой за­фик­си­ро­ван об­щий под­ход сто­рон к ре­ше­нию ря­да ак­ту­аль­ных меж­ду­народных про­блем; в ча­ст­но­сти, го­во­ри­лось о го­тов­но­сти пра­ви­тель­ст­ва ФРГ раз­ви­вать от­но­ше­ния с ГДР и другими со­циа­ли­стическими стра­на­ми на до­го­вор­ной ос­но­ве в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­па­ми пол­но­го рав­но­пра­вия, вза­им­но­го ува­же­ния и от­сут­ст­вия дис­кри­ми­на­ции .

Пра­ви­тель­ст­ва СССР и ФРГ вы­ра­зи­ли го­тов­ность пред­при­нять ша­ги, при­зван­ные со­дей­ст­во­вать всту­п­ле­нию ФРГ и ГДР в ООН, а так­же уре­гу­ли­ро­ва­нию ме­ж­ду ФРГ и ЧССР во­про­сов, свя­зан­ных с Мюн­хен­ским со­гла­ше­ни­ем 1938 года.

Московский договор 1970 года стал пра­во­вой ос­но­вой для улуч­ше­ния советско-за­пад­но­германских от­но­ше­ний, спо­соб­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию но­вой сис­те­мы ме­ж­ду­народных взаи­мо­от­но­ше­ний, от­ра­жён­ной в Хель­синк­ском ак­те Со­ве­ща­ния по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе 1975 году.

Исторические источники:

Ве­до­мо­сти Вер­хов­но­го Со­ве­та СССР. 1972. № 35. С. 495–496.

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