МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1920 ГОДА

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1920 ГОДА - мир­ный до­го­вор ме­ж­ду РСФСР и Ли­товской рес­пуб­ли­кой.

Под­пи­сан 12 июля в ус­ло­ви­ях ус­пеш­но­го на­сту­п­ле­ния войск Юго-Западных и Западных фрон­тов РККА в хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года.

РСФСР при­зна­ва­ла не­за­ви­си­мость Лит­вы. До­го­во­ром ус­та­нов­ле­на российско-ли­товская гра­ни­ца. При­зна­ва­лось вхо­ж­де­ние в со­став Лит­вы ос­во­бо­ж­дае­мых Крас­ной Ар­ми­ей тер­рито­рий с го­ро­да­ми Виль­нюс, Грод­но, не­боль­шой ча­стью мес­теч­ка Мо­ло­деч­но (в апреле 1919 года бы­ли ок­ку­пи­ро­ва­ны польскими вой­ска­ми), вхо­див­ших ра­нее в Российскую им­пе­рию.

По ус­ло­ви­ям до­го­во­ра ус­та­нав­ли­ва­лись ди­пло­ма­тические и тор­го­вые от­но­ше­ния ме­ж­ду Лит­вой и РСФСР, ре­гу­ли­ро­ва­лись иму­щественные и эко­но­мические от­но­ше­ния. Советское пра­ви­тель­ст­во, при­ни­мая во вни­ма­ние, что Лит­ва в Первую ми­ро­вую вой­ну бы­ла поч­ти пол­но­стью ра­зо­ре­на, ос­во­бо­ж­да­ло её от от­вет­ст­вен­но­сти по дол­го­вым и другим обя­за­тель­ст­вам Российского государства, а так­же ока­зы­ва­ло Лит­ве без­воз­мезд­ную эко­номическую по­мощь в раз­ме­ре 3 млн. руб. золо­том.

Обе сто­ро­ны бра­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во не до­пус­кать соз­да­ния и дея­тель­но­сти на сво­ей тер­ри­то­рии ор­га­ни­за­ций, вра­ж­деб­ных других сто­ро­не.

До­го­вор по­те­рял свою ак­ту­аль­ность по­сле по­сле­до­вав­ших в кон­це августа 1920 года не­удач РККА и за­ня­тия польскими вой­ска­ми за­пад­нобе­ло­русских и ли­товских зе­мель.

Исторические источники:

До­ку­мен­ты внеш­ней по­ли­ти­ки СССР. М., 1959. Т. 3.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)