МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1920 ГОДА
МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1920 ГОДА - мирный договор между РСФСР и Литовской республикой.
Подписан 12 июля в условиях успешного наступления войск Юго-Западных и Западных фронтов РККА в ходе советско-польской войны 1920 года.
РСФСР признавала независимость Литвы. Договором установлена российско-литовская граница. Признавалось вхождение в состав Литвы освобождаемых Красной Армией территорий с городами Вильнюс, Гродно, небольшой частью местечка Молодечно (в апреле 1919 года были оккупированы польскими войсками), входивших ранее в Российскую империю.
По условиям договора устанавливались дипломатические и торговые отношения между Литвой и РСФСР, регулировались имущественные и экономические отношения. Советское правительство, принимая во внимание, что Литва в Первую мировую войну была почти полностью разорена, освобождало её от ответственности по долговым и другим обязательствам Российского государства, а также оказывало Литве безвозмездную экономическую помощь в размере 3 млн. руб. золотом.
Обе стороны брали на себя обязательство не допускать создания и деятельности на своей территории организаций, враждебных других стороне.
Договор потерял свою актуальность после последовавших в конце августа 1920 года неудач РККА и занятия польскими войсками западнобелорусских и литовских земель.
Исторические источники:
Документы внешней политики СССР. М., 1959. Т. 3.