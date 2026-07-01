МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1896 ГОДА

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1896 ГОДА - со­гла­ше­ние ме­ж­ду Рос­си­ей и Ки­та­ем о сою­зе и о по­строй­ке Ки­тай­ско-Вос­точ­ной же­лез­ной до­ро­ги (КВЖД) .

За­клю­чён в Мо­ск­ве 22 мая (3 июня) 1896 году, вско­ре по­сле по­ра­же­ния Ки­тая в китайско-японской вой­не 1894-1895 годов.

Под­пи­сан российским ми­ни­ст­ром фи­нан­сов С.Ю. Вит­те и министорм иностранных дел князем А.Б. Ло­ба­но­вым-Рос­тов­ским, с од­ной сто­ро­ны, и ру­ко­во­ди­те­лем китайской по­ли­ти­ки Ли Хун­чжа­ном - с дру­гой.

Ини­ци­иро­ван Вит­те с це­лью со­кра­тить про­тя­жён­ность Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли (ра­нее пред­по­ла­га­лось вес­ти ли­нию по Амур­ской ду­ге) и уси­лить российское влия­ние в Северо-Восточном Ки­тае, опе­ре­див в этом от­но­ше­нии Япо­нию.

До­го­вор пре­ду­смат­ри­вал соз­да­ние сро­ком на 15 лет обо­ро­нительного сою­за ме­ж­ду Рос­си­ей и Ки­та­ем. Сто­ро­ны обя­за­лись в слу­чае на­па­де­ния Япо­нии на Рос­сию, Ки­тай или Ко­рею «под­дер­жи­вать друг дру­га все­ми су­хо­пут­ны­ми и мор­ски­ми си­ла­ми» и за­клю­чить мир­ный до­го­вор толь­ко с вза­им­но­го со­гла­сия. Во вре­мя во­енных дей­ст­вий все пор­ты Ки­тая под­ле­жа­ли за­кры­тию для всех во­енных су­дов, кро­ме рос­сий­ских. Для обес­пе­че­ния Рос­си­ей со­юз­нических обя­за­тельств китайское пра­ви­тель­ст­во со­гла­ша­лось на со­ору­же­ние и экс­плуа­та­цию Русско-Китайским бан­ком (был под­кон­тро­лен российскому Министерству фи­нан­сов) КВЖД, ко­то­рая по крат­чай­ше­му на­прав­ле­нию че­рез китайскую тер­ри­то­рию долж­на бы­ла свя­зать Чи­ту и Вла­ди­во­сток. Ус­та­нав­ли­ва­лось пра­во Рос­сии осу­ще­ст­в­лять тран­зит и снаб­же­ние войск по КВЖД как в мир­ное, так и в во­енное вре­мя.

Со­юз­ничские обя­за­тель­ст­ва, за­креп­лён­ные в до­го­во­ре, сто­ро­ны не реа­ли­зо­ва­ли: Ки­тай пос­ле на­ча­ла русско-японской вой­ны 1904-1905 годы за­явил о сво­ём нейт­ра­ли­те­те, что устра­и­ва­ло Рос­сию, ко­то­рая в ус­ло­ви­ях во­енной сла­бо­сти Ки­тая не же­ла­ла нес­ти от­вет­ст­вен­ность за за­щи­ту его тер­ри­то­рии.

Фак­ти­че­ски Московский договор 1896 года ут­ра­тил си­лу пос­ле за­клю­че­ния Порт­смут­ско­го ми­ра 1905.

Исторические источники:

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми. 1856–1917. М., 1952.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)