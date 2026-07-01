МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1896 ГОДА
МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1896 ГОДА - соглашение между Россией и Китаем о союзе и о постройке Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).
Заключён в Москве 22 мая (3 июня) 1896 году, вскоре после поражения Китая в китайско-японской войне 1894-1895 годов.
Подписан российским министром финансов С.Ю. Витте и министорм иностранных дел князем А.Б. Лобановым-Ростовским, с одной стороны, и руководителем китайской политики Ли Хунчжаном - с другой.
Инициирован Витте с целью сократить протяжённость Транссибирской магистрали (ранее предполагалось вести линию по Амурской дуге) и усилить российское влияние в Северо-Восточном Китае, опередив в этом отношении Японию.
Договор предусматривал создание сроком на 15 лет оборонительного союза между Россией и Китаем. Стороны обязались в случае нападения Японии на Россию, Китай или Корею «поддерживать друг друга всеми сухопутными и морскими силами» и заключить мирный договор только с взаимного согласия. Во время военных действий все порты Китая подлежали закрытию для всех военных судов, кроме российских. Для обеспечения Россией союзнических обязательств китайское правительство соглашалось на сооружение и эксплуатацию Русско-Китайским банком (был подконтролен российскому Министерству финансов) КВЖД, которая по кратчайшему направлению через китайскую территорию должна была связать Читу и Владивосток. Устанавливалось право России осуществлять транзит и снабжение войск по КВЖД как в мирное, так и в военное время.
Союзничские обязательства, закреплённые в договоре, стороны не реализовали: Китай после начала русско-японской войны 1904-1905 годы заявил о своём нейтралитете, что устраивало Россию, которая в условиях военной слабости Китая не желала нести ответственность за защиту его территории.
Фактически Московский договор 1896 года утратил силу после заключения Портсмутского мира 1905.
Исторические источники:
Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952.