МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ Н.И. САЦ

МОСКО́ВСКИЙ ДЕ́ТСКИЙ МУЗЫКА́ЛЬ­НЫЙ ТЕА́ТР И́МЕНИ Н.И. САЦ - пер­вый в ми­ре государственный дет­ский и юно­ше­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та.

Ос­но­ван в 1965 году Н.И. Сац (пер­вое пред­став­ле­ние - опе­ра «Мо­роз­ко» М.И. Кра­се­ва на сце­не Те­ат­ра эс­т­ра­ды).

С 1979 года - в но­вом зда­нии на проспекте Вер­над­ско­го (ар­хи­тек­то­ры А.А. Ве­ли­ка­нов, В.А. Кра­силь­ни­ков).

С 1987 года ака­де­ми­че­ский, с 2000 года имени Н.И. Сац.

Опер­ные, ба­лет­ные и дра­ма­тичекие спек­так­ли - в Боль­шом за­ле на 1150 мест (с 3 сце­на­ми) и в Ма­лом за­ле на 320 мест (про­во­дят­ся так­же кон­цер­ты).

Ди­рек­тор и художественный руководитель те­ат­ра - Г.Г. Исаа­кян (с 2010 года), художественный руководитель ба­ле­та - В.П. Ки­рил­лов (с 2002 года), ди­ри­жёр - Л.А. Гер­шко­вич (с 1967 года), главный ре­жис­сёр - В.Б. Ря­бов (с 1996 года).

Сре­ди по­ста­но­вок: опе­ры - «Три тол­стя­ка» В.И. Ру­би­на (1967 год), «Маль­чик-ве­ли­кан» Т.Н. Хрен­ни­ко­ва (1969 год), «Ба­сть­ен и Ба­сть­ен­на», «Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та (1983, 1988 годы), «По­вели­тель мух» Е.И. Под­гай­ца (2007 год), «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (2008 год), «Же­нить­ба» А.Т. Гре­ча­ни­но­ва (2009 год), «Лю­бовь к трём апельсинам» С.С. Про­кофьева (2011 год); ба­ле­ты - «Ящик с иг­руш­ка­ми» К. Де­бюс­си (1974 год), «Си­няя пти­ца» И.А. Са­ца и М.Р. Ра­ух­вер­ге­ра (1983 год), «Ле­бе­ди­ное озе­ро», «Щел­кун­чик» П.И. Чай­ков­ско­го (2003 год), «Зо­луш­ка» С.С. Про­кофь­е­ва (2009 год), «Док­тор Ай­бо­лит» Мо­ро­зо­ва (2010 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)