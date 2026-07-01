МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ Н.И. САЦ
МОСКО́ВСКИЙ ДЕ́ТСКИЙ МУЗЫКА́ЛЬНЫЙ ТЕА́ТР И́МЕНИ Н.И. САЦ - первый в мире государственный детский и юношеский театр оперы и балета.
Основан в 1965 году Н.И. Сац (первое представление - опера «Морозко» М.И. Красева на сцене Театра эстрады).
С 1979 года - в новом здании на проспекте Вернадского (архитекторы А.А. Великанов, В.А. Красильников).
С 1987 года академический, с 2000 года имени Н.И. Сац.
Оперные, балетные и драматичекие спектакли - в Большом зале на 1150 мест (с 3 сценами) и в Малом зале на 320 мест (проводятся также концерты).
Директор и художественный руководитель театра - Г.Г. Исаакян (с 2010 года), художественный руководитель балета - В.П. Кириллов (с 2002 года), дирижёр - Л.А. Гершкович (с 1967 года), главный режиссёр - В.Б. Рябов (с 1996 года).
Среди постановок: оперы - «Три толстяка» В.И. Рубина (1967 год), «Мальчик-великан» Т.Н. Хренникова (1969 год), «Бастьен и Бастьенна», «Волшебная флейта» В.А. Моцарта (1983, 1988 годы), «Повелитель мух» Е.И. Подгайца (2007 год), «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова (2008 год), «Женитьба» А.Т. Гречанинова (2009 год), «Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева (2011 год); балеты - «Ящик с игрушками» К. Дебюсси (1974 год), «Синяя птица» И.А. Саца и М.Р. Раухвергера (1983 год), «Лебединое озеро», «Щелкунчик» П.И. Чайковского (2003 год), «Золушка» С.С. Прокофьева (2009 год), «Доктор Айболит» Морозова (2010 год).