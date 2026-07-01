МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (МАИ)
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОНННЫЙ ИНСТИТУТ (МАИ) - национальный исследовательский унниверситет с 2009 года.
Создан 20 марта 1930 годы на базе Аэромеханического факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана как Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ) в составе трех отделений: самолётостроительного, моторостроительного и воздухоплавания; с 20 августа 1930 года Московский авиационный институт (МАИ).
Основу профессорско-преподавательского состава инистиута составляли работники ЦАГИ и МВТУ: Б.Н. Юрьев, В.П. Ветчинкин, Г.Х. Сабинин, К.А. Ушаков, Г.Н. Мусинянц, Н.С. Аржаников, Б.М. Земский, А.Н. Журавченко, А.К. Мартынов, А.М. Черемухин, Б.С. Стечкин и др.
В 1933 году в МАИ организуется конструкторское бюро по самолётостроению.
С 1930 года в МАИ спроектировано более 200 типов летательных аппаратов (ЛА) и авиационных двигателей, в том числе: 26 самолётов, 25 винтокрылых ЛА, 24 планера, 30 дельтапланов и мотодельтапланов, 29 дистанционно пилотируемых ЛА, 12 искусственных спутников Земли и космических ЛА, 6 аппаратов легче воздуха (дирижабли, воздушные шары и пр.), 11 ЛА с машущими крыльями, 10 подводных научно-иследовательских аппаратов, 44 авиационных двигателя.
С институтом связана деятельность И.И. Артоболевского, П.Д. Грушина, Н.В. Иноземцева, В.Я. Климова, А.М. Люльки, А.М. Матвеенко, М.Д. Миллионщикова, М.Л. Миля, В.М. Мясищева, Б.Н. Петрова, Н.Н. Поликарпова, Ю.А. Рыжова, С.К. Туманского, А.Н. Туполева, А.С. Яковлева и др.
В 1987 году при МАИ создано Учебно-методическое объединение по авиационным специальностям, преобразованное в 1992 году в Учебно- методическом объединение вузов РФ в области авиации, ракетостроения и космоса (УМО АРК).
В его составе - 9 вузов аэрокосмического профиля и 38 вузов, имеющих факультеты и кафедры такого же направления.
В 1998 году МАИ получил государственный статус разработчика авиационной техники.
В составе МАИ (2010 год): 10 факультетов, 4 института (на правах факультетов), 4 филиала, аэродром, 35 базовых школ, 8 профильных техникумов.
Издаются газеты «Пропеллер» (с 1931 года), «Труды МАИ» (с 1935 года).
Обучаются свыше 20 тыс. студентов (2011 год).