МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (МАИ)

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОНННЫЙ ИНСТИТУТ (МАИ) - на­цио­наль­ный ис­сле­до­ва­тель­ский унниверситет с 2009 года.

Соз­дан 20 марта 1930 годы на ба­зе Аэ­ро­ме­ха­нического факультета МВТУ им. Н.Э. Бау­ма­на как Выс­шее аэ­ро­ме­ха­ническое училище (ВАМУ) в со­ста­ве трех от­де­ле­ний: са­мо­лё­то­строи­тель­но­го, мо­то­ро­строи­тель­но­го и воз­ду­хо­пла­ва­ния; с 20 августа 1930 года Московский авиационный институт (МАИ).

Ос­но­ву про­фес­сор­ско-пре­по­да­ва­тель­ско­го со­ста­ва инистиута со­став­ля­ли ра­бот­ни­ки ЦАГИ и МВТУ: Б.Н. Юрь­ев, В.П. Вет­чин­кин, Г.Х. Са­би­нин, К.А. Уша­ков, Г.Н. Му­си­нянц, Н.С. Ар­жа­ни­ков, Б.М. Зем­ский, А.Н. Жу­рав­чен­ко, А.К. Мар­ты­нов, А.М. Че­ре­му­хин, Б.С. Стеч­кин и др.

В 1933 году в МАИ ор­га­ни­зу­ет­ся кон­ст­рук­тор­ское бю­ро по са­мо­лё­то­строе­нию.

С 1930 года в МАИ спро­ек­ти­ро­ва­но бо­лее 200 ти­пов ле­та­тель­ных ап­па­ра­тов (ЛА) и авиационных дви­га­те­лей, в том числе: 26 са­мо­лё­тов, 25 вин­то­кры­лых ЛА, 24 пла­не­ра, 30 дель­та­пла­нов и мо­то­дель­та­пла­нов, 29 дис­тан­ци­он­но пи­ло­ти­руе­мых ЛА, 12 ис­кусственных спут­ни­ков Зем­ли и кос­мических ЛА, 6 ап­па­ра­тов лег­че воз­ду­ха (ди­ри­жаб­ли, воз­душ­ные ша­ры и пр.), 11 ЛА с ма­шу­щи­ми крыль­я­ми, 10 под­вод­ных научно-иследовательских ап­па­ра­тов, 44 авиационных дви­га­те­ля.

С институтом свя­за­на дея­тель­ность И.И. Арт­обо­лев­ско­го, П.Д. Гру­ши­на, Н.В. Ино­зем­це­ва, В.Я. Кли­мо­ва, А.М. Люль­ки, А.М. Мат­ве­ен­ко, М.Д. Мил­ли­он­щи­ко­ва, М.Л. Ми­ля, В.М. Мя­си­ще­ва, Б.Н. Пет­ро­ва, Н.Н. По­ли­кар­по­ва, Ю.А. Ры­жо­ва, С.К. Ту­ман­ско­го, А.Н. Ту­по­ле­ва, А.С. Яков­ле­ва и др.

В 1987 году при МАИ соз­да­но Учеб­но-ме­то­дическое объ­е­ди­не­ние по авиационным спе­ци­аль­но­стям, пре­об­ра­зо­ван­ное в 1992 году в Учеб­но- ме­то­дическом объ­е­ди­не­ние ву­зов РФ в об­лас­ти авиа­ции, ра­кето­строе­ния и кос­мо­са (УМО АРК).

В его со­ста­ве - 9 ву­зов аэро­кос­мического про­фи­ля и 38 ву­зов, имею­щих факультеты и ка­фед­ры та­ко­го же на­прав­ле­ния.

В 1998 году МАИ по­лу­чил государственный ста­тус раз­ра­бот­чи­ка авиационной тех­ни­ки.

В со­ста­ве МАИ (2010 год): 10 факультетов, 4 института (на пра­вах факультетов), 4 фи­лиа­ла, аэ­ро­дром, 35 ба­зо­вых школ, 8 про­филь­ных тех­ни­ку­мов.

Из­да­ют­ся газеты «Про­пел­лер» (с 1931 года), «Тру­ды МАИ» (с 1935 года).

Обу­ча­ют­ся свыше 20 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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