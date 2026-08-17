МОСКОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

МОСКОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в гра­ни­цах г. Мо­ск­вы на конец XX века.

Ар­хео­ло­гическое изу­че­ние тер­ри­то­рии Мо­ск­вы на­ча­лось в XIX веке, но за­тра­ги­ва­ло в основном ар­хитектурные па­мят­ни­ки, кур­га­ны (то­гда ещё при­го­род­ные), му­зей­ные со­б­ра­ния (Ору­жей­ная па­ла­та, ГИМ), ча­ст­ные кол­лек­ции.

В начале XX века крае­ведческим обществом «Ста­рая Мо­ск­ва» (П.Н. Мил­лер и др.) пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки ор­га­ни­зо­вать ар­хео­ло­гический над­зор за стро­ительными ра­бо­та­ми. Сис­тем­ное изу­че­ние ис­то­рического цен­тра Мо­ск­вы на­ча­лось под руководством А.В. Ар­ци­хов­ско­го с 1930-х годов при про­клад­ке центральной ли­ний мет­ро­по­ли­те­на. В 1940-1950-х годах круп­ные ра­бо­ты ве­ла Московская ар­хео­ло­гическая экс­пе­ди­ция под руководством М.Г. Ра­би­но­ви­ча на Ко­тель­ни­че­ской на­бе­реж­ной у устья р. Яу­за, в Гон­чар­ной сло­бо­де, За­ря­дье, на ру­бе­же 1950-1960-х годах - в Крем­ле при строи­тель­ст­ве Крем­лёв­ско­го Двор­ца съез­дов. В 1970-1980-х годах про­во­ди­лись дол­го­вре­мен­ные ра­бо­ты на Дья­ко­вом го­ро­ди­ще, в Ко­ло­мен­ском, древ­ней­ших мо­на­сты­рях (Вы­со­ко­пет­ров­ском и др.). Осо­бен­но ин­тен­сив­ны­ми ста­ли ис­сле­до­ва­ния с конца 1980-х годов.

На­ря­ду с Му­зе­ем ис­то­рии го­ро­да Москвы (ны­не Му­зей­ное объ­е­ди­не­ние «Му­зей Мо­ск­вы» ) бы­ли соз­да­ны но­вые спе­циа­ли­зированные цен­тры ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний: сек­тор ар­хео­ло­гии Москвы в Институте ар­хео­ло­гии РАН в 1988 году, ар­хео­ло­гическая служ­ба в со­ста­ве ор­га­нов ох­ра­ны па­мят­ни­ков при Пра­ви­тель­ст­ве Москвы в 1989 году. Це­ли­ком рас­ко­па­на Ма­неж­ная площадь, поч­ти пол­но­стью - ул. Иль­ин­ка, Гос­ти­ный двор; зна­чительные ра­бо­ты ве­лись в Мо­сков­ском Крем­ле, на Крас­ной площади, в Ис­то­ри­че­ском про­ез­де, За­ря­дье, Гон­чар­ной сло­бо­де, За­не­гли­ме­нье, пар­ко­вых зо­нах (Ко­ло­мен­ское, Ца­ри­цы­но и др.), За­чать­ев­ском (Алек­се­ев­ском) монастыре на Ос­то­жен­ке.

Древ­ней­шие ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Москвы от­но­сят­ся к ме­зо­ли­ту (на­ход­ки ка­мен­ных ору­дий в основном в до­ли­не р. Мо­ск­ва). Не­олит пред­став­лен сто­ян­ка­ми лья­лов­ской куль­ту­ры, брон­зо­вый век - ме­сто­на­хо­ж­де­ния­ми ору­дий (в основном ка­мен­ные то­по­ры) и ке­ра­ми­ки, Да­выд­ков­ским мо­гиль­ни­ком на р. Се­тунь и по­се­ле­ни­ем Ца­ри­цы­но-1 фать­янов­ской куль­ту­ры. Ран­не­му же­лез­но­му ве­ку при­над­ле­жат бо­лее 40 го­ро­дищ и се­лищ дья­ков­ской куль­ту­ры (на­зва­на по Дья­ко­ву го­ро­ди­щу в Ко­ло­мен­ском). Близ хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля, Си­мо­но­ва мон., на Кун­цев­ском го­ро­ди­ще най­де­ны арабские мо­не­ты VIII-IX веков, но син­хрон­ные им по­се­ле­ния не об­на­ру­же­ны.

Су­ще­ст­вен­но уточ­нить ран­нюю ис­то­рию Москвы по­зво­ли­ли ис­сле­до­ва­ния древ­ней­ших по­са­дов (За­ря­дье, Ис­то­ри­че­ский проезд), Ка­зан­ско­го со­бо­ра на Крас­ной площади (де­таль­но ре­кон­ст­руи­ро­ва­на ис­то­рия строи­тель­ст­ва, вос­соз­дан пер­во­на­чаль­ный об­лик) и древ­ней­ших мо­на­сты­рей - Да­ни­ло­ва (до­ка­за­но ос­вое­ние ме­ст­но­сти сла­вя­на­ми в X-XI веках; вы­яв­ле­но раз­ме­ще­ние мо­на­сты­ря в XIII-XIV веках; от­кры­ты ос­тат­ки ка­мен­но­го со­бо­ра XVI века; вос­ста­нов­ле­на схе­ма ут­ра­чен­но­го клад­би­ща XVII-XIX веков) и Бо­го­яв­лен­ско­го (по­лу­че­на стра­ти­гра­фическая ко­лон­ка для XIII-XV веков с по­строй­ка­ми и клад­бища­ми).

Вос­соз­да­ют­ся ис­то­рии отдельные уча­ст­ков го­ро­да. На уча­ст­ке Ро­ма­но­ва дво­ра (в рай­оне Мо­хо­вой ул.) су­ще­ст­во­вав­шую с XII-XIII веков усадь­бу сме­нил Оп­рич­ный двор ца­ря Ива­на Гроз­но­го середины XVI века (во­ен­но-ари­сто­кра­тический ха­рак­тер ком­плек­са под­чёр­ки­ва­ют на­ход­ки ев­ропейских стек­лян­ных со­су­дов, рез­ной кос­тя­ной по­ро­хов­ни­цы и др.), за­тем - мо­нет­ный двор середины XVII века. Здесь впер­вые на тер­ри­то­рии Рос­сии ар­хео­ло­ги­че­ски изу­чал­ся про­цесс государственной че­кан­ки мо­нет, пред­став­лен­ный де­сят­ка­ми ору­дий тру­да (кле­щи, зу­би­ла, штем­пе­ли, мо­ло­ты), за­го­тов­ка­ми ме­тал­ла раз­ной сте­пе­ни го­тов­но­сти, по­строй­ка­ми и бы­то­вы­ми пред­ме­та­ми мас­те­ров, сот­ня­ми не быв­ших в об­ра­ще­нии мед­ных мо­нет. Ра­бо­та­ми в За­чать­ев­ском монастыре (конец XVI века) до­ка­за­но его су­ще­ст­во­ва­ние со второй половины XIV века как Алек­се­ев­ско­го; рас­кры­ты план де­ревянной за­строй­ки XIV - начало XVI веков (впер­вые в Рос­сии), че­ре­да сме­няв­ших­ся с XIV века со­бо­ров и син­хрон­но раз­ви­вав­шее­ся кладби­ще с над­гро­бия­ми XIV-XVIII веков (в т. ч. свя­щен­ст­ва, мо­на­хинь, вклю­чая игу­ме­ний); оп­ре­де­ле­но, что 2/3 по­гре­бён­ных бы­ли жен­щи­ны.

В XIV-XV веках сфор­ми­ро­ва­лась московская шко­ла ке­ра­мического про­изводства, ока­зы­вав­шая влия­ние на гон­чар­ст­во со­сед­них об­ла­стей. С середины XIV века она ис­пы­ты­ва­ла воз­дей­ст­вие восточных тра­ди­ций; по­ка­за­тель­ны об­жиг, да­вав­ший по­верх­но­сти со­су­дов крас­ный и бе­лый цве­та, ан­го­би­ро­ва­ние, по­яв­ле­ние из­де­лий с жёл­то-зе­лё­ной гла­зу­рью.

С конца XVI века рас­про­стра­ня­ет­ся чер­но­ло­щё­ная по­су­да, из­го­тов­ляв­шая­ся в под­ра­жа­ние ме­тал­ли­че­ской по западно-ев­ропейской тех­но­ло­гии. Сре­ди на­хо­док так­же: 3 бе­ре­стя­ные гра­мо­ты конца XIV - начала XV веков [в т. ч. са­мая об­шир­ная из най­ден­ных на тер­ри­то­рии Рос­сии (опи­сы­ва­ет иму­ще­ст­во од­но­го из фео­да­лов, жив­ше­го в Мо­сков­ском Крем­ле)]; сот­ни над­пи­сей на над­гроб­ных пли­тах (в т. ч. над­гро­бия ино­стран­цев XV-XVII веков, вклю­чая пли­ту из­вест­но­го оп­рич­ни­ка Кас­па­ра фон Эль­фер­фельд­та), на пред­ме­тах лич­но­го бла­го­чес­тия и бы­то­вых ве­щах; стек­лян­ный ку­бок с цвет­ной рос­пи­сью ра­бо­ты бо­гем­ских мас­терских середины XVI века из по­гре­бе­ния Ива­на Гроз­но­го; по­лу­фа­ян­со­вая, фар­фо­ро­вая и другая восточная по­су­да; то­вар­ные плом­бы от про­дан­ных тка­ней, но­жи и другие из­де­лия из ря­да ев­ропейских го­ро­дов; рез­ные ка­мен­ные ар­хитектурные де­та­ли Бо­го­яв­лен­ско­го со­бо­ра XIV-XV веков и др. Клад в Крем­ле (ве­ро­ят­но, около 1220-х годов) со­дер­жал около 300 юве­лир­ных из­де­лий и де­неж­ных слит­ков; клад середины XVII века в Гос­ти­ном дво­ре - 95 429 русских мо­нет, 335 ев­ропейских та­ле­ров, 16 се­реб­ря­ных зо­ло­чё­ных со­су­дов.

Мас­штаб­ные ис­сле­до­ва­ния по­зво­ли­ли по­лу­чить ос­но­ву для ре­кон­ст­рук­ции па­лео­ланд­шаф­та и па­лео­эко­ло­гии на тер­ри­то­рии Мо­ск­вы с ран­не­го же­лез­но­го ве­ка, за­се­ле­ния и пла­ни­ров­ки Мо­ск­вы и др. осо­бен­но­стей куль­ту­ры мо­ск­ви­чей и их пред­ше­ст­вен­ни­ков, а так­же их фи­зи­че­ско­го об­ли­ка.

Дополнительная литература:

Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния по ар­хео­логии Мо­ск­вы. М., 1947–1991. Т. 1–5;

Ра­би­но­вич М.Г. О древ­ней Мо­ск­ве. М., 1964;

Мо­сков­ская ке­ра­ми­ка: но­вые дан­ные по хро­но­ло­гии. М., 1991;

Бе­ля­ев Л.А. Древ­ние мо­на­сты­ри Мо­ск­вы (ко­нец XIII – XV вв.) по дан­ным ар­хео­ло­гии. М., 1994;

Бе­ля­ев Л.А. Рус­ское сред­не­ве­ко­вое над­гро­бие. Бе­ло­ка­мен­ные пли­ты Мо­ск­вы и Се­ве­ро-Вос­точ­ной Ру­си XIII– XVII вв. М., 1996.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)