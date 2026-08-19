«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» - од­на из ста­рей­ших га­зет в Российской им­пе­рии.

Вы­хо­ди­ла в Мо­ск­ве в 1756-1917 годы, пер­во­на­чаль­но два но­ме­ра в не­де­лю, в 1842-1859 годы три но­ме­ра, за­тем еже­днев­но, кро­ме вос­крес­ных и празд­нич­ных дней (все­го до 330 но­ме­ров в год).

До 1909 года при­над­ле­жа­ла Московскому университету, с 1763 года вме­сте с уни­вер­си­тет­ской ти­по­гра­фи­ей сда­ва­лась в арен­ду ча­ст­ным ли­цам. Име­ла «при­ви­ле­гию» на пуб­ли­ка­цию плат­ных ка­зён­ных и ча­ст­ных объ­яв­ле­ний гра­ж­дан­ско-пра­во­во­го ха­рак­те­ра (главнвй ис­точ­ник до­хо­да), пер­во­на­чаль­но они, на­ря­ду с официальными со­об­ще­ния­ми (ука­зы, при­двор­ные и иностранные из­вес­тия, со­об­ще­ния с те­ат­ра во­енных дей­ст­вий и др.), со­став­ля­ли основное со­дер­жа­ние га­зе­ты.

Н.И. Но­ви­ков (редактор в 1779-1789 годы) рас­ши­рил со­дер­жа­ние га­зе­ты за счёт ста­тей по фи­ло­со­фии, литературе, искусству, нау­ке и ста­ти­сти­ке, уве­ли­чил ти­раж «Московских ведомостей» с 600 до 4 тыс. экземпляров, снаб­дил га­зе­ту при­ло­же­ния­ми, главным образом плат­ны­ми, - «Эко­но­ми­че­ский ма­га­зин» (редактор А.Т. Бо­ло­тов, 1780-1789 годы), «Дет­ское чте­ние для серд­ца и ра­зу­ма» (пер­вый российский жур­нал для де­тей, 1785-1789 годы, редактор А.А. Пет­ров, с 1787 года - Н.М. Ка­рам­зин ), «Ма­га­зин на­ту­раль­ной ис­то­рии, фи­зи­ки и хи­мии» (1788-1790 годы, редактор А.А. Про­ко­по­вич-Ан­тон­ский) и др.; ре­дак­ти­ро­вал «При­бав­ле­ние к Московским ведомостям " » (1783-1784 годы), в ко­то­ром пуб­ли­ко­ва­лись в основном пе­ре­вод­ные ста­тьи о ме­ж­ду­народной тор­гов­ле, обы­ча­ях раз­ных на­ро­дов и пе­да­го­ги­ке.

В по­сле­дую­щие несколько де­ся­ти­ле­тий га­зе­та не име­ла преж­не­го об­щественного зна­че­ния.

В 1840-1850-е годы ста­ла ве­ду­щей ли­бе­раль­ной ли­те­ра­тур­ной и об­щественно-по­ли­тической га­зе­той (редактор Е.Ф. Корш в 1842-1847 годы, М.Н. Кат­ков в 1851-1855 годы), во­круг неё груп­пи­ро­ва­лись московские за­пад­ни­ки. С 1863 года «Московские ведомости» бы­ли наи­бо­лее по­пу­ляр­ным кон­сер­ва­тив­ным из­да­ни­ем (редактор Кат­ков в 1863-1887 годы, со­ре­дак­тор П.М. Ле­он­ть­ев в 1863-1875 годы), пре­тен­дуя, по сло­вам со­вре­мен­ни­ка, на роль «сво­его ро­да де­пар­та­мен­та, в ко­тором об­су­ж­да­лись и под­го­тов­ля­лись к ре­ше­нию важ­ней­шие во­про­сы по внут­рен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ке».

Ти­раж «Московских ведомостей» в 1863 году дос­тиг мак­си­му­ма - 12 тыс. экземпляров. В 1863-1871 годы из­да­ва­лось еже­не­дель­ное при­ло­же­ние «Со­вре­мен­ная ле­то­пись». Пуб­ли­ци­сты «Московских ведомостей» сфор­му­ли­ро­ва­ли про­грам­му «контр­ре­форм» 1880-1890-х годов. Вме­сте с тем га­зе­та не­од­но­крат­но под­вер­га­лась цен­зур­ным взы­ска­ни­ям, главным образом за об­ви­не­ния в ад­рес выс­шей бю­ро­кра­тии в по­твор­ст­ве ли­бе­ра­лам и ре­во­лю­цио­не­рам.

По­сле смер­ти Кат­ко­ва (1887 год) «Московские ведомости» ут­ра­ти­ли преж­нее влия­ние, их ти­раж упал до 6 тыс. экземпляров в конце 1880-х годов. С начала XX века - край­не пра­вое из­да­ние (ре­дак­тор-из­да­тель В.А. Грин­гмут в 1896-1907 годы, Л.А. Ти­хо­ми­ров в 1909-1913 годы). На­ка­ну­не и в хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов га­зе­та ве­ла кам­па­нию про­тив ре­во­люционных и ли­бе­раль­ных сил, их «по­кро­ви­те­лей в выс­ших сфе­рах», пре­ж­де все­го С.Ю. Вит­те.

В 1908 году - фак­ти­че­ски ор­ган Московского от­де­ла Сою­за рус­ско­го на­ро­да и Русского мо­нар­хического со­б­ра­ния. Вы­сту­па­ла за са­мо­стоя­тель­ность РПЦ, ог­ра­ни­че­ние прав Государственной ду­мы, за­ко­но­дательное пре­дос­тав­ле­ние рус­ским при­ви­ле­ги­рованного по­ло­же­ния в стра­не, раз­ви­тие со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния и коо­пе­ра­тив­ных бан­ков, ог­ра­ни­че­ние иностранных ин­ве­сти­ций. Пер­во­на­чаль­но под­дер­жи­ва­ла курс П.А. Сто­лы­пи­на, но за­тем пе­ре­шла к его кри­тике.

По­след­ний но­мер «Московских ведомостей» вы­шел 31 августа (13 сентября) 1917 года.

Исторические источники:

Им­пе­ра­тор­ский Мо­с­ков­ский Уни­вер­си­тет в га­зе­те «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти», 1756–1917. М., 2005;

О на­ча­ле «Мо­с­ков­ских ве­до­мо­стей». М., 1851;

Корш В.Ф. Сто­ле­тие «Мо­с­ков­ских ве­до­мо­стей» (1756–1856). М., 1857;

По­ло­зов Н.П. Взгляд на Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти 1863 г. М., 1864.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)