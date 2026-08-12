МОСКОВСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 1941-1943 ГОДОВ
МОСКОВСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 1941-1943 ГОДОВ - переговоры представителей стран-членов антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.
1) Совещание 29 сентября - 1 октября 1941 года (участвовали В.М. Молотов от СССР, У.А. Гарриман от США, У.М. Бивербрук от Великобритании) завершилось подписанием протокола, определившего размеры американских и британских поставок Советскому Союзу вооружения, промышленного оборудования и продовольствия на период 1 октября 1941 года - 30 июня 1942 года, а также объёмы встречных поставок некоторых товаров и сырья из СССР для нужд военного производства.
2) Совещание 19-30 октября 1943 года (участвовали министры иностранных дел СССР Молотов, Великобритании - А. Иден, США - К. Хелл) проходило в условиях развёртывания стратегического наступления РККА, после капитуляции фашистской Италии и её выхода из войны.
Главной целью переговоров для советской делегации являлось обсуждение вопросов «Оверлорд» операции и достижение твёрдых договорённостей об открытии союзниками второго фронта, однако представители США и Великобритании уклонились от принятия определённых обязательств в этих вопросах (сроки открытия второго фронта согласованы позднее, на Тегеранской конференции 1943 год). Обсуждались также американские предложения об обращении с Германией и о линии поведения в случае предложения сепаратного мира.
Совещание приняло четыре декларации.
В Декларации четырёх государств по вопросу о всеобщей безопасности (её подписал также посол Китая в Москве) провозглашалась решимость подписавших её сторон вести войну до безоговорочной капитуляции противника, а после её окончания - продолжать совместные действия для поддержания всеобщего мира; стороны обязывались учредить международную организацию для поддержания мира и безопасности в возможно короткий срок, применять свои вооруженные силы на территории других государств лишь после совместных консультаций и для целей, предусмотренных данной декларацией, сотрудничать по вопросам регулирования вооружений.
Декларация об Италии призвала к проведению совместной политики союзников в этой стране с целью искоренения фашизма и установления демократического режима.
Декларация об Австрии провозглашала несуществующим и недействительным аншлюс Австрии Германией (1938 год), в то же время указывалось, что Австрия несёт ответственность за участие в войне на стороне гитлеровской Германии и что при окончательном послевоенном урегулировании будет учтён собственный вклад Австрии в дело её освобождения.
Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства стала впоследствии правовым основанием для работы международных трибунала в ходе Нюрнбергских процессов 1945-1949 годов.
Исторические источники: Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: документы и материалы. М., 1946. Т. 1;
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1984. Т. 1.