МОСКОВСКИЕ ЧИНЫ

МОСКОВСКИЕ ЧИНЫ - во второй половине XVI - начале XVIII веков со­во­куп­ность 4 ста­тус­но-чи­нов­ных групп Го­су­да­ре­ва дво­ра Русского государства - столь­ни­ков, стряп­чих, дво­рян мо­с­ков­ских и жиль­цов.

В ка­че­ст­ве струк­тур­ных час­тей дво­ра ука­зан­ные груп­пы кон­сти­туи­ро­ва­лись в конце XV - первой трети XVI веков (столь­ни­ки, стряп­чие), в 1540-х - начало 1560-х годов (дво­ря­не мо­с­ков­ские, жиль­цы).

В струк­ту­ре дво­ра московские чины за­ни­ма­ли 2-е по зна­чи­мо­сти ме­сто, рас­по­ла­га­ясь вслед за дум­ны­ми чи­на­ми, что фик­си­ро­ва­лось в бо­яр­ских кни­гах и бо­яр­ских спи­сках, а так­же в осо­бых «жи­лец­ких спи­сках» (из­вест­ны с конца XVI века, по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние по­сле Смут­но­го вре­ме­ни с середины 1610-х годов). Это по­ло­же­ние московских чинов оп­ре­де­ля­ло ха­рак­тер их служб и уро­вень при­двор­ных, во­енных и государственно-административных на­зна­че­ний (бо­лее по­чёт­ные и вы­со­кие у дво­рян мо­с­ков­ских и столь­ни­ков), фор­мы и раз­ме­ры зе­мель­но­го и де­неж­но­го обес­пе­че­ния (бо­лее вы­со­кие ок­ла­ды и вла­де­ния у них же, а так­же у стряп­чих), ряд других осо­бен­но­стей.

Московские чины име­ли в оп­ре­де­лён­ной сте­пе­ни схо­жий ге­неа­ло­гический со­став: в конце XVI - начале XVII веков в столь­ни­ках и дво­ря­нах мос­ков­ских слу­жи­ло от 76 до 92% лиц ти­ту­лованной и не­ти­ту­лованной зна­ти (по пре­иму­ще­ст­ву «пер­во­ста­тей­ной»); сре­ди стряп­чих пре­об­ла­да­ли ли­ца из не­ти­ту­лованных знат­ных фа­ми­лий вто­ро­го ря­да, сре­ди жиль­цов вы­ход­цев из ана­ло­гич­ной сре­ды бы­ло не бо­лее 15-20%.

В XVII веке ге­неа­ло­гический ста­тус всех групп московских чинов по­сто­ян­но по­ни­жал­ся: в ча­ст­но­сти, к 1650 году знат­ных лиц сре­ди столь­ни­ков бы­ло около 33%, а сре­ди дво­рян мо­с­ков­ских - не бо­лее 10%. Московские чины по­смен­но не­сли при­двор­но-двор­цо­вую служ­бу при мо­нар­хе, главным образом в Мо­ск­ве (а ино­гда и вне её, со­про­во­ж­дая мо­нар­ха в его по­езд­ках и по­хо­дах) «по по­ло­ви­нам» (по пол­го­да), с 1676 года - «по тре­тям» (около 4 мес), по­сле 1682 года - «по чет­вер­тям» (около 3 мес). Московские чины со­стоя­ли в ру­ко­во­дстве при­ка­зов и других уч­ре­ж­де­ний, за­ни­ма­лись городским хо­зяй­ст­вом Мо­ск­вы как сто­ли­цы го­су­дар­ст­ва и главные ре­зи­ден­ции ца­ря в Крем­ле, обес­пе­чи­ва­ли пре­бы­ва­ния иностранных по­сольств и др. По­лу­ча­ли пер­со­наль­ные («имен­ные») вое­вод­ские на­зна­че­ния (дво­ря­не мо­с­ков­ские и столь­ни­ки), а в слу­ча­ях круп­ных по­хо­дов и других во­енных ак­ций - груп­по­вые наз­на­че­ния (пре­им. жиль­цы).

Чис­лен­ность московских чинов со­став­ля­ла около 600 человек на ру­бе­же XVI-XVII веков, свыше 3,8 тыс. человек в середине XVII века; по­сле 1630 года, ко­гда из со­ста­ва Го­су­да­ре­ва дво­ра вы­бы­ли дво­ря­не вы­бор­ные, московские чины ста­ли ко­ли­че­ст­вен­но пре­об­ла­дать в нём (около 10 тыс. человек в конце XVII века), что при­ве­ло, в ча­ст­но­сти, к по­яв­ле­нию внут­ри групп московских чинов но­вых ка­те­го­рий («ком­нат­ные» и «по­ход­ные» столь­ни­ки, «ком­нат­ные» и «по­ход­ные» стряп­чие, дво­ря­не мо­с­ков­ские «ино­зем­цы» и др.).

Обес­пе­че­ние московских чинов за­мет­но пре­вос­хо­ди­ло обес­пе­че­ние уезд­ных де­тей бо­яр­ских: де­неж­ное жа­ло­ва­нье московских чинов бы­ло вы­ше, вы­пла­чи­ва­лось ча­ще и, как пра­ви­ло, ре­гу­ляр­но (обыч­но М. ч. по­лу­ча­ли его еже­год­но в при­ка­зах-чет­вер­тях), Московские чины об­ла­да­ли так­же пра­вом на по­ме­стья в Московском уезде и в со­сед­них уез­дах. Из московских чинов наи­бо­лее обес­пе­чен­ны­ми бы­ли столь­ни­ки и дво­ря­не мо­с­ков­ские, наи­ме­нее обес­пе­чен­ны­ми - жиль­цы. В XVII веке про­пор­ции из­ме­ня­лись в поль­зу столь­ни­ков и стряп­чих.

С 1630-х годы, а осо­бен­но с третьей четверти XVII века уси­ли­вал­ся про­цесс сра­щи­ва­ния групп московских чинов и уезд­ных дво­рян, пре­ж­де все­го по ха­рак­те­ру служ­бы (главным образом во­ен­ной), от­час­ти по мес­ту по­сто­ян­но­го жи­тель­ст­ва (вне сто­ли­цы) и др. Он был ча­стью глу­бо­ких пе­ре­мен в по­ло­же­нии всех со­слов­ных групп дво­рян­ст­ва, что при­ве­ло в ито­ге к ис­чез­но­ве­нию московских чинов: они пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние по­сле 1713 года вме­сте с Го­су­да­ре­вым дво­ром.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)