«МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ»
«МОСКО́ВСКАЯ О́СЕНЬ» - фестиваль современной музыки.
Организован в 1972 году СК Москвы по инициативе композитора Б.М. Терентьева с целью показа новых сочинений московских авторов.
С 1994 года международный, наряду с отечественными музыкантами в нём принимают участие композиторы и исполнители стран Европы и Азии, США.
Проводится ежегодно, чаще в ноябре.
Наряду с большим количеством премьерных исполнений на фестивале проводятся авторские, юбилейные, мемориальные концерты, в рамки фестиваля включаются премьерные спектакли, поставленные на сценах московских театров.
Традиционными стали музыковедческие конференции.
Концерты «Московской осени» проходят в Большом зале Дома композиторов, залах Московской консерватории, Колонном зале Дома Союзов, концертном зале РАМ, концертном зале Центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки и на других площадках.