МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ имени П. И. Чайковского

Од­но из са­мых из­вест­ных в Рос­сии и ми­ре выс­ших музыкальных учеб­ных за­ве­де­ний.

От­кры­та в 1866 на ба­зе муз. клас­сов Рус­ско­го му­зы­каль­но­го об­ще­ст­ва (РМО), ор­га­ни­зо­ван­ных в 1860. С 1871 – в до­ме М. С. Во­рон­цо­ва на Б. Ни­кит­ской; в 1878 дом при­об­ре­тён ИРМО, в 1894–1901 ка­пи­таль­но пе­ре­стро­ен по про­ек­ту арх. В. П. За­гор­ско­го, от­кры­ты кон­церт­ные за­лы – Ма­лый (1898) и Боль­шой (1901). В 1983 к М. к. при­сое­ди­не­но зда­ние Си­но­даль­но­го учи­ли­ща цер­ков­но­го пе­ния (с 1925 здесь раз­ме­щал­ся юри­дич. ф-т МГУ) с кон­церт­ным за­лом (с 1986 Рах­ма­ни­нов­ский зал). С 1940 им. П. И. Чай­ков­ско­го.

Ос­но­ва­тель М. к. – Н. Г. Ру­бин­штейн, в 1866–81 ди­рек­тор, проф. по клас­су фп., ди­ри­жёр уче­ни­че­ско­го ор­ке­ст­ра. Он при­влёк к пе­да­го­гич. ра­бо­те мн. вид­ных рус. и за­ру­беж­ных му­зы­кан­тов, сре­ди пер­вых про­фес­со­ров – П. И. Чай­ков­ский, С. И. Та­не­ев, В. И. Са­фо­нов, Ф. Ла­уб, И. В. Гржи­ма­ли. Боль­шое зна­че­ние име­ла дея­тель­ность ди­рек­то­ров М. к. – Та­нее­ва (1885–89), Са­фо­но­ва (1889–1905), М. М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва (1906–22). Сре­ди вос­пи­тан­ни­ков: С. В. Рах­ма­ни­нов, А. Н. Скря­бин, Н. К. Мет­нер, А. И. Зи­ло­ти, З. П. Па­лиа­шви­ли, А. А. Бран­ду­ков, А. В. Не­жда­но­ва. С 1869 си­ла­ми сту­ден­тов осу­ще­ст­в­ля­лись опер­ные по­ста­нов­ки, в 1879 со­стоя­лась пре­мье­ра опе­ры «Ев­ге­ний Оне­гин» Чай­ков­ско­го под упр. Ру­бин­штей­на (на сце­не Ма­ло­го те­ат­ра). Пер­во­на­чаль­но бы­ла ус­та­нов­ле­на про­дол­жи­тель­ность обу­че­ния 5 лет для пев­цов и 6 лет для ин­ст­ру­мен­та­ли­стов. В 1879 срок обу­че­ния по ря­ду спе­ци­аль­но­стей был уве­ли­чен до 7 лет, а для пиа­ни­стов, скри­па­чей и вио­лон­че­ли­стов – до 9 лет (1–5-е кур­сы – млад­шее от­де­ле­ние, 6–9-е кур­сы – стар­шее от­де­ле­ние). Окон­чив­шие стар­шее от­де­ле­ние по­лу­ча­ли зва­ние сво­бод­но­го ху­дож­ни­ка. До 1917 обу­че­ние бы­ло плат­ным.

В 1917–25 опер­ный от­дел функ­цио­ни­ро­вал как Опер­но-во­каль­ная сту­дия им. Чай­ков­ско­го, с 1933 – Опер­ная сту­дия. В 1923 в струк­ту­ре М. к. поя­вил­ся хо­ро­вой от­дел (быв. Си­но­даль­ное уч-ще цер­ков­но­го пе­ния, с 1918 Гос. нар. хо­ро­вая ака­де­мия). В го­ды сов. вла­сти для под­го­тов­ки де­тей ра­бо­чих и кре­сть­ян к по­сту­п­ле­нию в М. к. бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны Вос­крес­ная ра­бо­чая конс. (1927–1933) и Муз. ра­бо­чий ф-т (1929–35). Для приё­ма пред­ста­ви­те­лей со­юз­ных рес­пуб­лик еже­год­но вы­де­ля­лись вне­кон­курс­ные (це­ле­вые) мес­та. В 1931, ре­шая за­да­чу про­ле­та­ри­за­ции иск-ва и об­ра­зова­ния, Нар­ком­прос при­нял ре­ше­ние о пе­ре­име­но­ва­нии М. к. в Выс­шую муз. шко­лу им. Фе­лик­са Ко­на; в кон. 1932 назв. «Мо­с­ков­ская кон­сер­ва­то­рия» и ака­де­мич. про­филь уч­ре­ж­де­ния бы­ли вос­ста­нов­ле­ны. В 1930–40-е гг. при М. к. от­кры­ты нац. опер­ные сту­дии: Баш­кир­ская (1932), Та­тар­ская (1934), Уз­бек­ская и Турк­мен­ская (1935), Ка­зах­ская (1936), Се­ве­ро-Осе­тин­ская и Кир­гиз­ская (1941).

В 1932 ор­га­ни­зо­ван НИИ му­зы­ки (его ди­рек­тор в 1934–37 – Н. А. Гар­бу­зов). В 1935–2000 ра­бо­тал во­ен­но-ди­ри­жёр­ский ф-т (с 2001 Во­ен­ная кон­сер­ва­то­рия). В сов. вре­мя ди­рек­то­ра­ми (рек­то­ра­ми) бы­ли А. Б. Голь­ден­вей­зер (1922–1924, 1939–42), К. Н. Игум­нов (1924–1929), Г. Г. Ней­га­уз (1935–37), В. Я. Ше­ба­лин (1942–48), А. В. Свеш­ни­ков (1948–1974) и др. Вос­пи­тан­ни­ка­ми М. к. сов. пе­рио­да яви­лись круп­ней­шие му­зы­кан­ты – пиа­нист С. Т. Рих­тер, ди­ри­жёр Е. Ф. Свет­ла­нов, ком­по­зи­тор Р. К. Щед­рин; мно­гие из окон­чив­ших кон­сер­ва­то­рию ста­ли её про­фес­со­ра­ми.

В раз­ные го­ды здесь пре­по­да­ва­ли: ком­по­зи­то­ры – А. Н. Алек­сан­д­ров, С. Н. Ва­си­лен­ко, Р. М. Гли­эр, Э. В. Де­ни­сов, Д. Б. Ка­ба­лев­ский, Г. Л. Ка­ту­ар, Н. Я. Мяс­ков­ский, Н. Н. Си­дель­ни­ков, А. И. Ха­ча­ту­рян, Т. Н. Хрен­ни­ков, Ю. А. Ша­по­рин, В. Я. Ше­ба­лин, Д. Д. Шос­та­ко­вич ; ди­ри­жё­ры – Н. П. Ано­сов, А. В. Га­ук, Н. С. Го­ло­ва­нов, Л. М. Гинз­бург, Б. Э. Хай­кин; хор­мей­сте­ры – Н. М. Да­ни­лин, К. Б. Пти­ца, В. Г. Со­ко­лов, П. Г. Чес­но­ков; пиа­ни­сты – Ф. М. Блу­мен­фельд, Э. Г. Ги­лельс, Г. Р. Гинз­бург, А. Б. Голь­ден­вей­зер, Я. И. Зак, К. Н. Игум­нов, Г. Г. Ней­га­уз, Л. Н. Обо­рин, В. В. Соф­ро­ниц­кий, С. Е. Фейн­берг, Я. В. Фли­ер; скри­па­чи – Л. Б. Ко­ган, Д. Ф. Ой­ст­рах, М. Б. По­ля­кин, Д. М. Цы­га­нов, А. И. Ям­поль­ский, Ю. И. Ян­ке­ле­вич; аль­ти­сты – В. В. Бо­ри­сов­ский, Ф. С. Дру­жи­нин; вио­лон­че­ли­сты – А. А. Бран­ду­ков, С. Н. Кну­ше­виц­кий, С. М. Ко­зо­лу­пов, М. Л. Рос­тро­по­вич; кон­тра­ба­сист И. Ф. Гер­то­вич; ар­фи­ст­ки – В. Г. Ду­ло­ва, К. А. Эр­де­ли; ру­ко­во­ди­те­ли клас­сов ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов – B. М. Бла­же­вич, А. В. Во­ло­дин, Ю. Н. Дол­жи­ков, С. Н. Ерё­мин, А. К. Ле­бе­дев, Г. А. Ор­вид, М. И. Та­ба­ков; во­ка­ли­сты – И. К. Ар­хи­по­ва, К. Г. Дер­жин­ская, К. Н. и Н. Л. Дор­ли­ак, Е. К. Ка­туль­ская, С. И. Ми­гай, А. В. Не­жда­но­ва, Е. Е. Не­сте­рен­ко, Н. Г. Рай­ский; му­зы­ко­ве­ды – С. С. Бо­га­ты­рёв, Р. И. Гру­бер, М. В. Ива­нов-Бо­рец­кий, К. В. Квит­ка, Ю. В. Кел­дыш, О. Е. Ле­ва­шё­ва, Т. Н. Ли­ва­но­ва, Л. А. Ма­зель, Е. В. На­зай­кин­ский, В. В. Про­то­по­пов, Д. Р. Ро­галь-Ле­виц­кий, С. С. Скреб­ков, И. В. Спо­со­бин, Ю. А. Фор­ту­на­тов, Ю. Н. Хо­ло­пов, В. А. Цук­кер­ман. Сре­ди ны­не пре­по­даю­щих про­фес­со­ров (2012): ди­ри­жёр Г. Н. Ро­ж­де­ст­вен­ский, пиа­нист и кла­ве­си­нист А. Б. Лю­би­мов, аль­тист Ю. А. Баш­мет, вио­лон­че­ли­ст­ка Н. Г. Гут­ман, му­зы­ко­вед М. А. Са­по­нов. В 2000–04 и с 2009 рек­тор – А. С. Со­ко­лов. В со­ста­ве М. к. фа­куль­те­ты (2012): во­каль­ный; сим­фо­нич. и хо­ро­во­го ди­ри­жи­ро­ва­ния; ис­то­ри­ко-тео­ре­ти­че­ский (для под­го­тов­ки му­зы­ко­ве­дов); ком­по­зи­тор­ский; ор­ке­ст­ро­вый; фор­те­пи­ан­ный; ис­то­рич. и совр. ис­пол­ни­тель­ско­го иск-ва; ас­пи­ран­ту­ра. На ка­ж­дом фа­куль­те­те име­ют­ся спец. ка­фед­ры. Учеб­ные пла­ны рас­счи­та­ны на 5-лет­ний курс обу­че­ния. Функ­цио­ни­ру­ют 3 учеб­ных сту­денч. ор­ке­ст­ра.

Сре­ди не­учеб­ных под­раз­де­ле­ний М. к.: На­уч. муз. б-ка им. С. И. Та­нее­ва (од­на из круп­ней­ших муз. биб­лио­тек РФ), Му­зей им. Н. Г. Ру­бин­штей­на (с 1995), Ла­бо­ра­то­рия зву­ко­за­пи­си (с 1947), на­учно-из­да­тель­ский центр «Мо­с­ков­ская кон­сер­ва­то­рия», На­уч. центр нар. му­зы­ки им. К. В. Квит­ки, На­уч.-творч. центр совр. му­зы­ки, Н.-и. центр цер­ков­ной му­зы­ки им. про­т. Д. В. Ра­зу­мов­ско­го, Центр элек­тро­аку­стич. му­зы­ки.

М. к. – часть ком­плек­са учеб­ных за­ве­де­ний, в ко­то­рый вхо­дят так­же Му­зы­каль­ное учи­ли­ще при Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии, Дет­ская муз. шко­ла-се­ми­лет­ка и Цен­траль­ная му­зы­каль­ная шко­ла при Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии.

Исторические источники:

Каш­кин Н. Д. Пер­вое два­дца­ти­пя­ти­ле­тие Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. М., 1891.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)