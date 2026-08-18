МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ имени П. И. Чайковского
Одно из самых известных в России и мире высших музыкальных учебных заведений.
Открыта в 1866 на базе муз. классов Русского музыкального общества (РМО), организованных в 1860. С 1871 – в доме М. С. Воронцова на Б. Никитской; в 1878 дом приобретён ИРМО, в 1894–1901 капитально перестроен по проекту арх. В. П. Загорского, открыты концертные залы – Малый (1898) и Большой (1901). В 1983 к М. к. присоединено здание Синодального училища церковного пения (с 1925 здесь размещался юридич. ф-т МГУ) с концертным залом (с 1986 Рахманиновский зал). С 1940 им. П. И. Чайковского.
Основатель М. к. – Н. Г. Рубинштейн, в 1866–81 директор, проф. по классу фп., дирижёр ученического оркестра. Он привлёк к педагогич. работе мн. видных рус. и зарубежных музыкантов, среди первых профессоров – П. И. Чайковский, С. И. Танеев, В. И. Сафонов, Ф. Лауб, И. В. Гржимали. Большое значение имела деятельность директоров М. к. – Танеева (1885–89), Сафонова (1889–1905), М. М. Ипполитова-Иванова (1906–22). Среди воспитанников: С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер, А. И. Зилоти, З. П. Палиашвили, А. А. Брандуков, А. В. Нежданова. С 1869 силами студентов осуществлялись оперные постановки, в 1879 состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского под упр. Рубинштейна (на сцене Малого театра). Первоначально была установлена продолжительность обучения 5 лет для певцов и 6 лет для инструменталистов. В 1879 срок обучения по ряду специальностей был увеличен до 7 лет, а для пианистов, скрипачей и виолончелистов – до 9 лет (1–5-е курсы – младшее отделение, 6–9-е курсы – старшее отделение). Окончившие старшее отделение получали звание свободного художника. До 1917 обучение было платным.
В 1917–25 оперный отдел функционировал как Оперно-вокальная студия им. Чайковского, с 1933 – Оперная студия. В 1923 в структуре М. к. появился хоровой отдел (быв. Синодальное уч-ще церковного пения, с 1918 Гос. нар. хоровая академия). В годы сов. власти для подготовки детей рабочих и крестьян к поступлению в М. к. были организованы Воскресная рабочая конс. (1927–1933) и Муз. рабочий ф-т (1929–35). Для приёма представителей союзных республик ежегодно выделялись внеконкурсные (целевые) места. В 1931, решая задачу пролетаризации иск-ва и образования, Наркомпрос принял решение о переименовании М. к. в Высшую муз. школу им. Феликса Кона; в кон. 1932 назв. «Московская консерватория» и академич. профиль учреждения были восстановлены. В 1930–40-е гг. при М. к. открыты нац. оперные студии: Башкирская (1932), Татарская (1934), Узбекская и Туркменская (1935), Казахская (1936), Северо-Осетинская и Киргизская (1941).
В 1932 организован НИИ музыки (его директор в 1934–37 – Н. А. Гарбузов). В 1935–2000 работал военно-дирижёрский ф-т (с 2001 Военная консерватория). В сов. время директорами (ректорами) были А. Б. Гольденвейзер (1922–1924, 1939–42), К. Н. Игумнов (1924–1929), Г. Г. Нейгауз (1935–37), В. Я. Шебалин (1942–48), А. В. Свешников (1948–1974) и др. Воспитанниками М. к. сов. периода явились крупнейшие музыканты – пианист С. Т. Рихтер, дирижёр Е. Ф. Светланов, композитор Р. К. Щедрин; многие из окончивших консерваторию стали её профессорами.
В разные годы здесь преподавали: композиторы – А. Н. Александров, С. Н. Василенко, Р. М. Глиэр, Э. В. Денисов, Д. Б. Кабалевский, Г. Л. Катуар, Н. Я. Мясковский, Н. Н. Сидельников, А. И. Хачатурян, Т. Н. Хренников, Ю. А. Шапорин, В. Я. Шебалин, Д. Д. Шостакович; дирижёры – Н. П. Аносов, А. В. Гаук, Н. С. Голованов, Л. М. Гинзбург, Б. Э. Хайкин; хормейстеры – Н. М. Данилин, К. Б. Птица, В. Г. Соколов, П. Г. Чесноков; пианисты – Ф. М. Блуменфельд, Э. Г. Гилельс, Г. Р. Гинзбург, А. Б. Гольденвейзер, Я. И. Зак, К. Н. Игумнов, Г. Г. Нейгауз, Л. Н. Оборин, В. В. Софроницкий, С. Е. Фейнберг, Я. В. Флиер; скрипачи – Л. Б. Коган, Д. Ф. Ойстрах, М. Б. Полякин, Д. М. Цыганов, А. И. Ямпольский, Ю. И. Янкелевич; альтисты – В. В. Борисовский, Ф. С. Дружинин; виолончелисты – А. А. Брандуков, С. Н. Кнушевицкий, С. М. Козолупов, М. Л. Ростропович; контрабасист И. Ф. Гертович; арфистки – В. Г. Дулова, К. А. Эрдели; руководители классов духовых инструментов – B. М. Блажевич, А. В. Володин, Ю. Н. Должиков, С. Н. Ерёмин, А. К. Лебедев, Г. А. Орвид, М. И. Табаков; вокалисты – И. К. Архипова, К. Г. Держинская, К. Н. и Н. Л. Дорлиак, Е. К. Катульская, С. И. Мигай, А. В. Нежданова, Е. Е. Нестеренко, Н. Г. Райский; музыковеды – С. С. Богатырёв, Р. И. Грубер, М. В. Иванов-Борецкий, К. В. Квитка, Ю. В. Келдыш, О. Е. Левашёва, Т. Н. Ливанова, Л. А. Мазель, Е. В. Назайкинский, В. В. Протопопов, Д. Р. Рогаль-Левицкий, С. С. Скребков, И. В. Способин, Ю. А. Фортунатов, Ю. Н. Холопов, В. А. Цуккерман. Среди ныне преподающих профессоров (2012): дирижёр Г. Н. Рождественский, пианист и клавесинист А. Б. Любимов, альтист Ю. А. Башмет, виолончелистка Н. Г. Гутман, музыковед М. А. Сапонов. В 2000–04 и с 2009 ректор – А. С. Соколов. В составе М. к. факультеты (2012): вокальный; симфонич. и хорового дирижирования; историко-теоретический (для подготовки музыковедов); композиторский; оркестровый; фортепианный; историч. и совр. исполнительского иск-ва; аспирантура. На каждом факультете имеются спец. кафедры. Учебные планы рассчитаны на 5-летний курс обучения. Функционируют 3 учебных студенч. оркестра.
Среди неучебных подразделений М. к.: Науч. муз. б-ка им. С. И. Танеева (одна из крупнейших муз. библиотек РФ), Музей им. Н. Г. Рубинштейна (с 1995), Лаборатория звукозаписи (с 1947), научно-издательский центр «Московская консерватория», Науч. центр нар. музыки им. К. В. Квитки, Науч.-творч. центр совр. музыки, Н.-и. центр церковной музыки им. прот. Д. В. Разумовского, Центр электроакустич. музыки.
М. к. – часть комплекса учебных заведений, в который входят также Музыкальное училище при Московской консерватории, Детская муз. школа-семилетка и Центральная музыкальная школа при Московской консерватории.
Исторические источники:
Кашкин Н. Д. Первое двадцатипятилетие Московской консерватории. М., 1891.