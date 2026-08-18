МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 ГОДА
МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНИЦИЯ 1922 ГОДА - конференция по сокращению вооружений и вооруженных сил.
Созвана по инициативе советского руководства, сокращавшего численность РККА в конце Гражданской войны 1917-1922 годов (5 млн. человек в 1920 году; 800 тыс. человек в конце 1922 года).
Советская делегация выдвинула план сокращения сухопутных вооруженных сил каждой страны - участницы конференции на 75% в течение 1,5-2 лет, обязуясь продолжить сокращение РККА.
Предлагалось также сократить военные расходы путём установления определённой, одинаковой для всех договаривающихся стран, бюджетной цифры расходов на одного военнослужащего, осуществить взаимную демилитаризацию пограничной зоны и распустить все иррегулярные военного формирования.
Остальные участники конференции согласились провести сокращение вооруженных сил на 25% в 1923 году. Стремясь к достижению практического успеха, советская делегация приняла это условие, однако другие делегации, не предоставив данные о численности своих армий, сообщили лишь число военнослужащих, которые должны остаться после сокращения, что, по мнению советской стороны, не означало сокращения на 25%.
В ответ иностранные делегации прекратили переговоры. Тем не менее советское руководство сократило численность своей армии на 25% (до 600 тыс. человек в 1923 году).