МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, созванная для согласования странами-членами Антигитлеровской коалиции вопросов дальнейшего ведения войны.

К 7 января советские войска освободили 11 тыс. населенных пунктов, в т. ч. город Калинин, ликвидировали опасность окружения Тулы. Наступавшие войска вышли на рубеж Ржев — река Лама — Руза — Боровск — Моссальск — Белев — Верховье, отбросив противника на 100-250 км от Москвы. Было нанесено тяжелое поражение 38 дивизиям противника, в т. ч. 15 танковым и моторизованным. Это была блистательная победа советских войск над считавшейся дотоле непобедимой германской армией. Значение этой победы заключалось не только в том, что под Москвой немцы впервые утратили стратегическую инициативу и испытали первое с начала 2-й мировой войны крупное поражение. Под Москвой был похоронен немецкий план «молниеносной войны» против СССР, и Германия была вынуждена перейти к ведению затяжной войны, к которой она не была готова. Во время Московской битвы Красная Армия понесла огромные потери. Только в ходе контрнаступления они превысили 370 тыс. человек (убитыми, ранеными и пропавшими без вести). Но война была в полном разгаре, противоборствующие стороны решали очередные задачи: немцы стремились стабилизировать фронт на московском направлении, советское командование — развить достигнутый успех. В соответствии с решением Ставки ВГК 8 января 1942 г. началось общее наступление советских войск от Ладожского озера до Черного моря. В нем приняли участие войска Западного, Калининского и Брянского фронтов. С 8 января до 20 апреля они провели ряд наступательных операций. В январе-феврале 1942 г. в тыл немецких войск был высажен воздушный десант. Однако отсутствие достаточного опыта в ведении широкомасштабных наступательных операций и недостаток сил и средств, особенно подвижных войск, не позволили этим фронтам окружить и уничтожить основные силы группы армий «Центр». Незавершенным по той же причине было и наступление на других участках советско-германского фронта. Тем не менее это был успех. Противника отбросили на запад на 100-350 км. Полностью были освобождены Московская, Калининская, Тульская и Рязанская области, часть Смоленской и Орловской областей. Победа под Москвой улучшила военно-политическое и международное положение Советского Союза, укрепило Антигитлеровскую коалицию, заставила Японию и Турцию воздержаться от вступления в войну против СССР на стороне Германии, вдохнула надежду на освобождение народам стран, оккупированных немецкими войсками. Ряд историков именно с Московской битвой связывают начало коренного перелома в войне, который окончательно стал фактом после победы советских войск под Сталинградом и завершился разгромом немецких войск на Курской дуге. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные в ходе битвы под Москвой доблесть и мужество ок. 40 частей и соединений Красной Армии получили звание гвардейских. Более 1 млн защитников города награждены учрежденной в 1944 г. медалью «За оборону Москвы». 36 260 воинов, участвовавших в Московской битве, были награждены орденами и медалями, 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. К 20-летию победы в Великой Отечественной войне, в мае 1965 г., Москве было присвоено почетное звание «Город-герой».

Исторические источники:

Документы внешней политики СССР. Т. 6. М., 1962, С. 22—30, 39—40, 42—53, 58—66.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015