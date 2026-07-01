МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ
МОСКО́ВСКАЯ КОМПА́НИЯ (староанглийское - Muscovy Company; c 1697 года Русская компания, Russia Company) - первая английская торговая компания, обладала монопольным правом на торговлю с Россией.
Официально образована в 1555 году в Лондоне на основе хартии королевы Марии Тюдор как первое британское акционерное общество (капитал в 6 тыс. фунтов стерлингов, распределявшийся между 207 акционерами) с реинвестированием прибыли.
Значительная роль в создании Московской компании сыграл Дж. Кабот, добившийся для неё права монопольной торговли с вновь открытыми территориями и избранный затем её пожизненным главой.
В мае 1553 года для поиска северных торговых маршрутов в Индию и Китай через Скандинавию в Белое море была отправлена экспедиция Московская компартия под руководством Х. Уиллоби в составе трёх судов, два из которых погибли вместе с командой. В августе 1553 года судно Р. Ченслера сумело войти в Двинскую губу и остановиться у Николо-Корельского монастыря Оттуда Ченслер был направлен в Москву, где получил аудиенцию у царя Ивана IV Васильевича и добился права свободной беспошлинной торговли в русских землях, судебной автономии, права иметь торговые дворы в Москве, Холмогорах, Вологде (затем также в Архангельске и Ярославле).
В 1555 Московская компания вновь отправила в Россию экспедицию во главе с Ченслером, а также купцами Р. Греем и Дж. Киллингуортом - первыми агентами Московской компартии. Экспедиция получила подтверждение ранее полученных английсикми торговцами привилегий, а также добилась права иметь торговые дворы во всех русских городах.
Московская компанмя импортировала в Русское государство текстиль, бумагу, металлические изделия, оружие и колониальные товары, вывозила смолу, пеньку, сало, кожи, пушнину, лес и др.
В 1567-1569 годы царь Иван IV Васильевич, добиваясь более тесного политического союза с Англией, расширил привилегии Московской компания: она получила право использовать северные порты, вести транзитную торговлю по Волжскому пути с Персией и Средней Азией, захватывать в Белом море корабли других европейских государств и др.
Все русские владения Московской компания были отнесены к опричному ведомству. Однако уже в 1570 году в связи с невозможностью добиться желаемого союза с английским правительством эти привилегии Московской компании были отменены и до 1572 года торговля с Англией приостановлена.
С конца XVI века позиции Московской компании в России ослабли в связи с нараставшей конкуренцией со стороны нидерландских купцов; в Смутное время она понесла значительные убытки.
После воцарения Михаила Фёдоровича основные привилегии Московской компании были подтверждены. В 1649 году в связи с казнью Карла I Стюарта, а также из-за нараставшего недовольства русских купцов беспошлинной торговлей Московской компании её агенты были высланы из России.
После воцарения в 1660 году Карла II Стюарта Московская компания возобновила работу.
В 1698 году в ходе преобразований Петра I компания утратила монопольные привилегии.
Официально прекратила своё существование в 1917 году.