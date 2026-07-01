МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ

МОСКО́ВСКАЯ КОМПА́НИЯ (ста­ро­англий­ское - Muscovy Company; c 1697 года Рус­ская ком­па­ния, Russia Company) - пер­вая английская тор­го­вая ком­па­ния, об­ла­да­ла мо­но­поль­ным пра­вом на тор­гов­лю с Рос­си­ей.

Офи­ци­аль­но об­ра­зо­ва­на в 1555 году в Лон­до­не на ос­но­ве хар­тии ко­ро­ле­вы Ма­рии Тю­дор как пер­вое британское ак­цио­нер­ное общество (ка­пи­тал в 6 тыс. фунтов стерлингов, рас­пре­де­ляв­ший­ся ме­ж­ду 207 ак­цио­не­ра­ми) с ре­ин­ве­сти­ро­ва­ни­ем при­бы­ли.

Зна­чительная роль в соз­да­нии Московской компании сыг­рал Дж. Ка­бот, до­бив­ший­ся для неё пра­ва мо­но­поль­ной тор­гов­ли с вновь от­кры­ты­ми тер­ри­то­рия­ми и из­бран­ный за­тем её по­жиз­нен­ным гла­вой.

В мае 1553 года для по­ис­ка северных тор­го­вых мар­шру­тов в Ин­дию и Ки­тай че­рез Скан­ди­на­вию в Бе­лое море бы­ла от­прав­ле­на экс­пе­ди­ция Московская компартия под руководством Х. Уил­ло­би в со­ста­ве трёх су­дов, два из ко­то­рых по­гиб­ли вме­сте с ко­ман­дой. В августе 1553 года суд­но Р. Ченс­ле­ра су­ме­ло вой­ти в Двин­скую гу­бу и ос­та­но­вить­ся у Ни­ко­ло-Ко­рель­ско­го монастыря От­ту­да Ченс­лер был на­прав­лен в Мо­ск­ву, где по­лу­чил ау­ди­ен­цию у ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча и до­бил­ся пра­ва сво­бод­ной бес­по­шлин­ной тор­гов­ли в русских зем­лях, су­деб­ной ав­то­но­мии, пра­ва иметь тор­го­вые дво­ры в Мо­ск­ве, Хол­мо­го­рах, Во­ло­где (за­тем так­же в Ар­хан­гель­ске и Яро­слав­ле).

В 1555 Московская компания вновь от­прави­ла в Рос­сию экс­пе­ди­цию во гла­ве с Ченс­ле­ром, а так­же куп­ца­ми Р. Гре­ем и Дж. Кил­лин­гу­ор­том - пер­вы­ми аген­та­ми Московской компартии. Экс­пе­ди­ция по­лу­чи­ла под­твер­жде­ние ра­нее по­лу­чен­ных английсикми тор­гов­ца­ми при­ви­ле­гий, а так­же до­би­лась пра­ва иметь тор­го­вые дво­ры во всех русских го­ро­дах.

Московская компанмя им­пор­ти­ро­ва­ла в Русское государство тек­стиль, бу­ма­гу, ме­тал­лические из­де­лия, ору­жие и ко­ло­ни­аль­ные то­ва­ры, вы­во­зи­ла смо­лу, пень­ку, са­ло, ко­жи, пуш­ни­ну, лес и др.

В 1567-1569 годы царь Иван IV Ва­силь­е­вич, до­би­ва­ясь бо­лее тес­но­го по­ли­тического сою­за с Анг­ли­ей, рас­ши­рил при­ви­ле­гии Московской компания: она по­лу­чи­ла пра­во ис­поль­зо­вать северные пор­ты, вес­ти тран­зит­ную тор­гов­лю по Волж­ско­му пу­ти с Пер­си­ей и Средней Ази­ей, за­хва­ты­вать в Бе­лом море ко­раб­ли дру­гих ев­ропейских го­су­дарств и др.

Все русские вла­де­ния Московской компания бы­ли от­не­се­ны к оп­рич­но­му ве­дом­ст­ву. Од­на­ко уже в 1570 году в свя­зи с не­воз­мож­но­стью до­бить­ся же­лае­мо­го сою­за с английским пра­ви­тель­ст­вом эти при­ви­ле­гии Московской компании бы­ли от­ме­не­ны и до 1572 года тор­гов­ля с Анг­ли­ей при­ос­та­нов­ле­на.

С конца XVI века по­зи­ции Московской компании в Рос­сии ос­лаб­ли в свя­зи с на­рас­тав­шей кон­ку­рен­ци­ей со сто­ро­ны ни­дерландских куп­цов; в Смут­ное вре­мя она по­нес­ла зна­чительные убыт­ки.

По­сле во­ца­ре­ния Ми­хаи­ла Фёдо­ро­ви­ча основные при­ви­ле­гии Московской компании бы­ли под­твер­жде­ны. В 1649 году в свя­зи с каз­нью Кар­ла I Стю­ар­та, а так­же из-за на­рас­тав­ше­го не­до­воль­ст­ва русских куп­цов бес­по­шлин­ной тор­гов­лей Московской компании её аген­ты бы­ли вы­сла­ны из Рос­сии.

По­сле во­ца­ре­ния в 1660 году Кар­ла II Стю­ар­та Московская компания во­зоб­но­ви­ла ра­бо­ту.

В 1698 году в хо­де пре­об­ра­зо­ва­ний Пет­ра I ком­па­ния ут­ра­ти­ла мо­но­поль­ные при­ви­ле­гии.

Офи­ци­аль­но пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние в 1917 году.

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