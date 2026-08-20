МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в центре Европейской части России и СССР в 1708-1929 годы. Административный центр - г. Москва.
Образована по губернской реформе царя Петра I 18(29) декабря 1708 года в числе первых в стране 8 губерний. Первоначально включала 39 уездов. Площадь около 128,6 тыс. км2 (1708 год), свыше 33,2 тыс. км2 (1897 год). Население свыше 2,23 млн. человек (1766 год), свыше 2,4 млн. человек (1897 год, с учётом временно проживающего населения; в т. ч. свыше 1 млн. человек в Москве), свыше 1,796 млн. человек(1914 год; в т. ч. свыше 853 тыс. человек в Москве).
Московская губерния 29 мая (9 июня) 1719 годы разделена на 9 провинций: Владимирскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Переславль- Залесскую, Переяславль-Рязанскую, Суздальскую, Тульскую, Юрьев-Польскую; стала включать 49 уездов. В 1727 года из Санкт-Петербургской губерни в Московскую губернию переданы Ярославская [29 апреля (10 мая)] и Углицкая [4(15) июля] провинции, после чего количество уездов Московской губернии возросло до 57.
В отличие от большинства губерний, большая часть своего существования Московская геберния возглавлялась гененрал-губернатором (1727-1729, 1730-1737, 1739, 1865-1909 годы) или равными ему по значению лицами: командующим полками в Москве и первоприсутствующим в Московской сенатской конторе (1742-1751 годы), главнокомандующий в Москве (1762-1797, 1809-1812, 1812-1814, 1814-1816 годы), военным генерал-губернатором (1796-1797, 1816-1865 годы), военным губернатором (1797-1809, 1812, 1814 годы), главноначальствующим над Москвой (1915 год).
По губернской реформе 1775 года из состава Московской губернии выделились Калужское (1776 год), Тульское и Ярославское (оба 1777 году), Владимирское, Костромское и Рязанское (все 1778 году) наместничества. 5(16) октября 1781 года началось реформирование Московской губернии в соответствии с положениями реформы 1775 года, а 5(16) октября 1782 года Московскя губерния была «открыта» по новым штатам. Делилась на 15 уездов: Богородский (центр - г. Богородск, ныне Ногинск), Бронницкий, Верейский, Волоколамский, Воскресенский (центр - г. Воскресенск, ныне г. Истра), Дмитровский, Звенигородский, Клинский, Коломенский, Можайский, Московский, Никитский (центр - г. Никитск, ныне с. Колычево Домодедовского р-на Московской области), Подольский, Рузский, Серпуховский. 12(23) декабря 1796 года ликвидированы Богородский, Бронницкий и Подольский уезды [восстановлены 12(24) февраля 1802 года], а также Воскресенский и Никитский уезды. В XIX - начале XX веков Московская губерния включала один безуездный город (Воскресенск) и 2 посада (Сергиевский Посад, образован в 1782 году; Павловский Посад - в 1844 году).
Во время Отечественной войны 1812 года западная и центральная части Московской губернии оказались заняты неприятелем. На территории Московской губернии состоялось генеральное Бородинское сражение 1812 года. В ходе военных действий наиболее серьёзно пострадали Можайск и Верея (в сентябре 1812 года разорена мародёрами), французские войска также занимали Звенигород, Рузу, Дмитров и Подольск. В октябре 1812 года французские войска оставили территорию Московской губернии.
Земли Московской губернии исторически являлись центром дворянского землевладения. Начиная с XVIII века многие видные государственные деятели, выходцы из знатных родов основывали здесь свои усадьбы, количество которых постоянно росло вплоть до начала XX века, многие из них представляли собой выдающиеся архитектурные комплексы, в них хранились ценные коллекции произведений искусства, крупные библиотеки и пр. (напр., Архангельское, Введенское, Глинки, Горенки, Кусково, Михайловское, Останкино, Семёновское-Отрада, Суханово и др.). Важными культурными центрами во второй половине XIX - начале XX веков стали имения крупных предпринимателей (Абрамцево и др.).
Основным занятия населения Московской губернии - земледелие (главные культуры - рожь, овёс, ячмень, гречиха), а также животноводство (преимущественно разведение крупного рогатого скота и овец). В связи с малоземельностью развивались кустарные и отхожие промыслы, прежде всего извозный, ткацкий, прядение льна и шерсти, обработка дерева, мебельный, токарный, экипажный, корзиночный, гончарный, изготовление изделий из металла и пр. Получили развитие худож. промыслы: гжельская керамика, жостовская роспись, федоскинская миниатюра, филимоновская игрушка и др.
Московская губерния - крупный центр промышленного производства, в начале XX века существовало около 100 фабричных посёлков, св. 1200 промышленных предприятий, среди крупнейших - Коломенский машиностроительный завод, Московский вагоностроительный завод (в с. Мытищи), Богородско- Глуховская и Никольская мануфактуры Морозовых, Раменская бумагопрядильная и ткацкая фабрика Малютиных, Дмитровский фарфоровый завод, Дулёвский фарфоровый завод. Широкий обществ. резонанс вызвала Морозовская стачка 1885 года на Никольской мануфактуре (традиционно рассматривается как первое в России массовое выступление рабочих с участием проф. революционеров).
Вплоть до начала XX века существовало интенсивное судоходство в бассейне р. Москва. В XIX - начале XX веков в Московской губернии был построен ряд крупных шоссейных дорог. В середине XIX - начала XX веков стала самой развитой губернией в Российской империи по густоте жлезнодорожных сети, по её территории прошли линии Москва - Санкт-Петербург (1851 год), Москва - Владимир (1861 год), Москва - Коломна (1862 год), Москва - Сергиевский Посад (1862 год), Москва - Серпухов (1866 го), Москва - Смоленск (1870 год), Москва - Брянск (1899 год), Москва - Павелец (1900 год), Москва - Зилан (1901 год), Бескудниково - Савёлово (1900 году), Москва - Бескудниково (1902 год), Люберцы - Арзамас (1912 год), а также часть линий будущего Большого кольца Московской железной дороги. В начале XX века Московская губерния лидировала по развитию пригородного железнодорожного сообщения; Московский уезд стал одним из крупнейших центров дачного строительства, среди наиболее развитых дачных посёлков - Пушкино, Лосиноостровский, Перловка, Царицыно, Перово, Люблино, Перерва.
Во время Революции 1905-1907 годов в Московской губернии произошли многочисленные выступления крестьян и рабочих, в Волоколамском уезде с октября/ноября 1905 года по июль 1906 года существовала так называемая Марковская республика. В ноябре 1917 года в Московской губернии повсеместно установлена советская власть. С 27 августа 1918 года по 29 января 1923 года в составе Московской губернии существовал Наро-Фоминский уезд, включивший часть Боровского уезда Калужской губернии.
15 августа 1921 года образован Ленинский уезд (центр - г. Ленинск, ныне Талдом; включил части Калязинского уезда Тверской губернии и Переславского, а в 1922 гоу также и Александровского уездов Владимирской губернии), 5 января 1921 года - Орехово-Зуевский уезд (включил часть Покровского уезда Владимирской губернии), 8 декабря 1921 года - Сергиевский уезд (центр - г. Сергиев, ныне Сергиев Посад, включил части Александровского и Переславского уездов Владимирской губернии).
13 апреля 1922 года Верейский и Рузский уезды присоединены к Можайскому уезду. 4 мая 1922 года в состав Московской губернии включён Егорьевский уезд (из Рязанской губернии), 27 апреля 1923 года - Каширский уезд (из Тульской губернии). 9 мая 1923 года в составе Московской губернии восстановлен Воскресенский уезд.
Резко увеличилось число городов в Московской губернии, этот статус получили: Орехово-Зуево (1917 год), Ленинск (1918 год; ныне Талдом), бывшие посады - Сергиевский (под названием Сергиев в 1919 году) и Павловский (под названием Павловский Посад); Кунцево, Кусково, Лосиноостровск, Люберцы, Люблино, Мытищи, Озёры, Перово, Пушкино, Щёлково (все 1925 году), Наро-Фоминск и Раменское (оба 1926 года).
В 1923 году Глуховская мануфактура соединена трамвайной линией с г. Богородск, в 1924 году открыта трамвайная линия в самом Богородске (первая в уездных городах СССР), в том же году в Серпухове открыто пассажирское автобусное сообщение.
Постановлением ВЦИК от 14 января 1929 года Московская губерния ликвидирована, её территория вошла в состав Центральнопромышленной (с 3 июня 1929 года Московской) области, создававшейся с 1 октября 1929 года.
Исторические источники:
Чеботарев Х. А. Историческое и топографическое описание городов Московской губернии с их уездами. М., 1787;
Киприянов В. А. Описание Московской губернии в строительном отношении. СПб., 1856;
Шереметевский П. В. В память столетию открытия Московской губернии. М., 1879;
Токмаков И. Ф. Московская губерния и ее святыни. М., 1889;
Населенные местности Московской губернии. М., 1911–1913. [Т. 1–2];
Павлов И. Н. Марковская республика: Из истории крестьянского движения 1905 г. в Московской губернии. М., 1926;
Попова Е. Н. 1905 в Московской губернии. М.; Л., 1926;
Попова Е. Н. Московская провинция в семнадцатом году. М.; Л., 1927;
Усадьбы Московской губернии: Опыт библиографического указателя / Сост. И. М. Картавцов. М., 1927
Дополнительная литература:
Круть В. Т. Основные этапы борьбы за установление Советской власти в Московской губернии // Уч. записки Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской. 1962. Т. 118;
Некоторые вопросы истории Москвы и Московской губернии в XIX– XX вв. М., 1964;
Из истории Московского края. М., 1973–1975. Т. 1–2;
Генеральная репетиция: Хроника революционных событий 1905–1907 гг. в Москве и Подмосковье. М., 1980.