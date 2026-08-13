МОСКОВСКАЯ БИТВА

Оборонительные и наступательные операции советских войск с целью обороны Москвы и разгрома наступавших на нее немецких войск.

Немецкое командование, учитывая огромное политическое и военно-стратегическое значение Москвы, связывало с ее взятием успех всей Восточной кампании вермахта. Предпринятая после приграничных сражений в июле 1941 г. попытка группы армий «Центр» развить безостановочное наступление на Москву провалилась. В ходе Смоленского сражения (10.07.-10.09.1941 г.), понеся большие потери, она была вынуждена почти на 2 месяца перейти к обороне. Но германское командование не могло смириться с тем, что его замысел разгромить СССР до наступления осени 1941 г. провалился. В начале сентября оно приняло решение завершить войну против СССР до наступления зимы, полагая, что ключом к успеху всей Восточной кампании вермахта будут уничтожение крупной группировки советских войск на московском направлении и захват советской столицы. 6 сентября Гитлер издал директиву № 35, согласно которой группе армий «Центр» надлежало подготовиться к решительному наступлению на Москву. Предстоящей наступательной операции было присвоено условное наименование «Тайфун». Планом операции предусматривалось ударами трех танковых группировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки расчленить оборону советских войск, окружить и уничтожить их под Вязьмой и Брянском, а затем сильными подвижными группами охватить Москву с севера и юга и одновременно с фронтальным наступлением пехотных соединений овладеть городом. Для достижения этих целей группа армий «Центр» была усилена за счет резервов и танковых соединений группы армий «Север». В ней насчитывалось свыше 1800 тыс. человек, 74,5 дивизий (в т. ч. 14 танковых и 8 моторизованных), свыше 14 тыс. орудий и минометов, 1700 танков, 1390 самолетов. Противнику в 350-550 км от Москвы в полосе 730 км противостояли три советских фронтовых объединения. Западный фронт (командующий — генерал-полковник И. С. Конев), Резервный фронт (командующий — Маршал Советского Союза С. М. Буденный) и Брянский фронт (командующий — генерал-полковник А. И. Еременко). Всего в составе этих фронтов находилось 1250 тыс. человек, 95 соединений (в т. ч. 3 моторизованные дивизии и 13 танковых бригад), 7600 орудий и минометов, 900 танков и 667 самолетов. Группа армий «Центр» превосходила противостоявшие ей советские войска в людях в 1,4 раза, в орудиях и минометах — в 1,8 раза, в танках — в 1,7 раза, в боевых самолетах — в 2 раза. Это в значительной мере предопределило первоначальный успех немецкого наступления. Но вопреки заявлению Гитлера, это наступление стало не «последней фазой войны», а лишь прологом крупных военных поражений Германии. Начало операции «Тайфун» положило наступление 2-й танковой группы против войск Брянского фронта 30 сентября. 2 октября — в наступление перешли 3-я и 4-я немецкие танковые группы против войск Западного и Резервного фронтов. 7 октября они окружили западнее Вязьмы основные силы Западного и Резервного фронтов, которые до 12-13 октября сковывали в боях до 28 дивизий противника. Часть советских войск сумела выйти из окружения, многие бойцы остались за линией фронта и продолжили борьбу в партизанских отрядах. 9 октября неприятель рас-членил и отрезал пути к отходу трем армиям Брянского фронта. 14 октября немцы захватили Ржев и Калинин, на юге была создана угроза Туле. К середине октября в обороне Красной Армии образовалась огромная брешь шириной до 500 км. Немецкому командованию после такого впечатляющего успеха казалось, что ничто уже не сможет воспрепятствовать захвату Москвы. Но германская сторона переоценила свои возможности. 10 октября в целях объединения руководства войсками на западном направлении армии Резервного фронта были включены в состав Западного фронта. Командование фронтом принял срочно вызванный из-под Ленинграда генерал армии Г. К. Жуков. Его решительные действия по сбору оставшихся частей и упорядочению управления войсками дали положительный результат. Наступление противника на западном направлении начало замедляться. 17 октября был создан Калининский фронт (командующий — генерал-полковник И. С. Конев), в состав которого были включены 22-я, 29-я, 30-я и 31-я армии. Попытки противника развить наступление и выйти в тыл Северо-Западному и Западному фронтам были сорваны. Наступление 2-й немецкой танковой армии на тульском направлении в конце октября разбилось об упорную оборону резервов Ставки ВГК, 50-й армии и населения Тулы. В конце октября наступление войск группы армий «Центр» приостановилось в 70-120 км от Москвы на линии Селижарово — Калинин — Наро-Фоминск — Тула. Но противник не отказался от намерения продолжить наступление. Он подтянул резервы и нацелил на Москву 51 дивизию, в т. ч. 13 танковых и 7 моторизованных. Перевес в силах, как и ранее, был на его стороне и составлял: в людях — в 2 раза, в артиллерии и минометах — в 2,5 раза, в танках — в 1,5 раза. На отдельных направлениях (волоколамском, тульском) превосходство было еще более значительным. Замысел противника остался прежним — разбить советские войска, окружить и занять Москву. Ставка ВГК, вскрыв намерения противника, усилила Западный фронт резервами и пополнениями. 10 ноября Брянский фронт был расформирован. Его 50-я армия передана Западному фронту, 3-я и 13-я армии — Юго-Западному фронту. С 17 ноября в состав Западного фронта вошла 30-я армия Калининского фронта. Войска получили приказ прочно удерживать занимаемые позиции и не допустить окружения Москвы. 15-18 ноября после отдыха и пополнения группа армий «Центр» возобновила наступление, нанося главные удары в направлении Клина, Рогачева (в обход Москвы с севера) и Тулы, Каширы (в обход Москвы с юга). Противник встретил упорнейшее сопротивление советских войск. «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!» — таков был девиз защитников столицы. Однако и противник проявлял огромное упорство, желая достичь поставленной цели. К началу декабря ему удалось захватить Клин, Солнечно-горск, Истру, выйти к каналу им. Москвы в районе Яхромы, форсировать севернее и южнее Наро-Фоминска реку Нара, подойти с юга к Кашире. Но дальше враг не прошел. 27 ноября в районе Каширы и 29 ноября севернее Москвы советские войска нанесли сильные контрудары по его южным и северным группировкам. 3-5 декабря 1-я ударная, 16-я и 20-я армии нанесли 3-й немецкой танковой группе новые контрудары в районах Яхромы, Красной Поляны и Крюкова и начали теснить ее части. Дивизии 4-й немецкой танковой группы были окончательно остановлены на линии, которая пересекает Ленин-градское, Пятницкое и Волоколамское шоссе в 15-23 км от главного рубежа Московской зоны обороны, проходившего в районе современной Московской кольцевой автомобильной дороги. В эти же дни ударная группа 33-й армии во взаимодействии с 5-й армией нанесла сильный удар по наступавшим войскам противника в районе Наро-Фоминска и отбросила их за Нару. 50-я армия с усиленным 1-м гвардейским кавалерийским корпусом отразила атаки 2-й немецкой таковой армии севернее Тулы. Инициатива в боевых действиях начала переходить к советским войскам. Противник был обескровлен, потеряв с 16 ноября до начала декабря 155 тыс. человек убитыми и ранеными, 300 орудий, ок. 800 танков и до 1500 самолетов. Моральный дух немецких войск был подорван. 5 декабря командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок пришел к выводу, что у его войск «иссякли силы» и поставил Берлин в известность о своем намерении перейти к обороне. Ставка ВГК с ноября готовила переход советских войск в контрнаступление. Советская группировка под Москвой, несмотря на потери, к началу декабря за счет формировавшихся резервов включала в себя 1100 тыс. человек, 7652 орудия и миномета, 774 танка и 1000 самолетов. Группа армий «Центр» к этому времени насчитывала 1708 тыс. человек, ок. 13 500 орудий и минометов, 1170 танков и 615 самолетов. Она превосходила советские войска в личном составе в 1,5 раза, в артиллерии — в 1,8, танках — в 1,5 раза и только в самолетах уступала им в 1,6 раза. Но советское командование учитывало не только соотношение сил, но и другие факторы: измотанность немецких войск, отсутствие у них заранее подготовленных оборонительных позиций, их неготовность к ведению войны в суровых зимних условиях и высокий моральный дух советских воинов. 5-6 декабря советские войска перешли в контрнаступление. Его последовательно начали 5 декабря войска Калининского фронта, 6 декабря — Западного и Юго-Западного (с 24 декабря — Брянского) фронтов. Ожесточенные сражения развернулись на калининском, истринском, тульском и елецком направлениях. Наибольших успехов добились войска левого крыла Западного фронта. К исходу 4-го дня наступления они продвинулись вперед на 60 км, создали угрозу выхода в тыл 2-й немецкой танковой армии и вынудили ее к паническому отступлению. За месяц боев немецкие войска были отброшены к западу примерно на 250 км. Довольно успешно действовали войска правого крыла Юго-Западного фронта на елецком направлении. За 10 дней наступления они отбросили 2-ю полевую армию противника на 80-100 км и сковали в боях часть сил 2-й танковой армии, оказав тем самым поддержку войскам левого крыла Западного фронта. Кроме того, войска этого фронта окружили и наголову разгромили 34-й немецкий армейский корпус. На других направлениях контрнаступление велось в более тяжелой обстановке. Противник, имея общее превосходство в силах и средствах, яростно сопротивлялся. На разгром немецких частей у поселков Красная Поляна, Крюково и Ленино советские войска израсходовали 3 суток, у Клина — 6, у Наро-Фоминска — 9 и у Калинина — 12 суток. Не менее ожесточенно сражался враг при отступлении. Так, в течение 5 суток шли кровопролитные бои на рубеже Истринского водохранилища и Истры, где немцы, взорвав плотину, сосредоточили 2 корпуса и пытались сорвать наступление 16-й армии. И только когда эта армия, осуществив обходной маневр своими подвижными соединениями, создала угрозу окружения немецким войскам, они отступили на линию рек Лама и Руза. Здесь за счет сокращения линии фронта и подхода резервов из Германии немцы в 2 раза увеличили оперативную плотность своей группировки и создали прочную оборону.

Исторические источники:

Выстояли и победили. Документы и материалы. М., 1966;

Москва — фронту. 1941—1945. Сборник документов и материалов. М., 1966.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015