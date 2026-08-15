МОСКЕРА-И-АРБОЛЕДА ТОМАС СИПРИАНО ДЕ
МОСКЕРА-И-АРБОЛЕДА ТОМАС СИПРИАНО ДЕ - колумбийский государственный и политический деятель, генерал (1829 год).
Из семьи потомков испанских конкистадоров.
Участник Войны за независимость в Латинской Америке 1810-1826 годы, сподвижник С. Боливара.
В 1829-1833 годы на дипломатической службе. В 1834-1837 годы депутат Национального конгресса, в 1837-1841 годы военный министр. В 1842-1845 годы вновь на дипломатической службе, посол в Перу, Чили и Боливии.
В 1845 году избран от Консервативной партии президентом республики Новая Гранада.
Впоследствии сблизился с либералами, проводил политику, направленную на развитие национальной экономики (поддерживал восстановление табачной промышленности, снизил таможенные тарифы и др.).
С 1849 года, по окончании срока президентских полномочий, жил в США. В 1854 году возвратился на родину, участвовал в борьбе против диктатора Х.М. Мело.
В 1858 году избран главой штата Каука. В 1860 году объявил о выходе штата из Гранадской конфедерации (название Новой Гранады с 1858 года) и поднял вооруженное восстание против центральной власти. В 1861 году сверг президента М. Оспину Родригеса, до 1863 году временный президент (оставался также главой штата Каука).
В 1863 году после принятия новой конституции избран президентом Соединённых штатов Колумбии (бывшая Гранадская конфедерация). Поставил церковь под контроль государства, изгнал из страны иезуитов. В 1863 году во главе национальных войск одержал победу в войне с Эквадором.
По истечении в 1864 году президентского мандата посол в Париже.
В 1866 году вернулся на родину, вновь избран президентом. Пытался установить диктаторский режим, в 1867 году свергнут.
До 1871 года жил в Перу.
В 1871-1873 годы президент штата Каука, впоследствии сенатор.