МОСКАЛЕНКО КИРИЛЛ СЕМЁНОВИЧ

Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1955), дважды Герой Советского Союза (1943, 1978).

Родился в крестьянской семье, в селе Гришино Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне Красноармейский район Донецкой области Украины). Рано потеряв отца, с 9 лет начал трудиться, помогая матери обеспечивать большую семью. Одновременно учился: окончил сначала 4-классную школу и министерское училище в своем селе, а затем 2 курса агрономического училища. В Красную Армию вступил в 1920 году. Во время Гражданской войны и интервенции сражался рядовым в составе 6-й кавалерийской дивизии на Украине и в Крыму. В 1920-1922 годах учился в Харьковской объединенной Военной школе красных командиров. По окончании ее направлен в 6-ю Чонгарскую кавалерийскую дивизию 1-й Конной армии, где прослужил 11 лет. Командовал взводом, батареей, дивизионом, последние два года возглавлял штаб конно-кавалерийского полка.

В 1924-1928 годах учился на курсах усовершенствования комсостава РККА. После их успешного окончания занимал штабные и командные должности в Белорусском военном округе, в 1932-1936 годах служил на Дальнем Востоке, с 1934 года - командир артиллерийского полка. Затем был направлен в Киевский военный округ на должность начальника артиллерии 133-й механизированной бригады. В 1938-1939 годах учился на курсах усовершенствования высшего комсостава при Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского. В 1939 году стал начальником артиллерии 51-й Перекопской стрелковой дивизии, участвовал в советско-финской войне, награжден орденом Красного Знамени.

В августе 1940 года К. С. Москаленко было присвоено звание генералмайор. С мая 1941 года командовал 1-й моторизованной противотанковой артиллерийской бригадой, в этой должности встретил войну. Бригада успешно сражалась на луцком направлении, под Войницей. С августа 1941 года командовал 15-м стрелковым и 6-м кавалерийскими корпусами, конномеханизарованной группой на Юго-Западном фронте, занимал должность заместителя командующего 6-й армией. С марта 1942 года К. С. Москаленко командующий 38-й армией, с июля - 1-й танковой, с августа - 1-й гвардейской, с октября - 40-й и с октября 1943 года - опять 38-й армией.

Руководил частями Красной Армии в боях на Юго-Западном, Сталинградском, Брянском, Воронежском, 1-ми 4-м Украинских фронтах. Впечатляет список сражений Великой Отечественной, в успех которых войска под командованием К. С. Москаленко внесли заметный вклад: они сражались под Владимир-Волынским, Ровно, НовгородВолынским, Киевом, Черниговом, в Сталинградской и Курской битвах, в Острогорско-Россошанской, Воронежско-Касторнецкой, Киевской, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, ЛьвовскоСандомирской, Карпатско-Дуклинской, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской операциях.

К. С. Москаленко обладал незаурядными полководческими способностями: искусством быстро и правильно оценивать обстановку, предвидеть ход военных действий и умело руководить войсками. Так, смелое сосредоточение свыше 300 орудий на 1 км фронта в районе участка прорыва, решительный маневр силами и средствами в ходе боевых действий, твердое и непрерывное управление войсками обеспечили блестящий успех 38-й армии в Киевской операции, логическим завершением которой стало освобождение столицы Украины. После войны продолжал командовать 38-й армией, с 1948 года возглавлял войска Московского района ПВО (переименованного в округ ПВО), с 1953 года - командующий войсками Московского военного округа. Один из участников ареста Л. Берия в июне 1953 года. В 1960-1962 годах - главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения, с 1962 года - главный инспектор Министерства обороны СССР - заместитель министра обороны СССР. С 1983 года - в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.