МОСКАЛЕНКО, КИРИЛЛ СЕМЁНОВИЧ

Москаленко, Кирилл Семёнович (28.04[11.05].1902, с. Гришино Бахмутского уезда Екатеринославской губ. — 17.60.1985, Москва) — советский военачальник. Происходил из украинской крестьянской семьи. Окончил 4-классную начальную сельскую школу и 2-классное министерское училище. С 1917 обучался в сельскохозяйственном училище на ст. Яма под г. Бахмут, учеба пре­рвалась ввиду начавшейся Гражданской войны 1917—1922. После занятия Екатеринославской губернии белыми работал в сельском ревкоме. После возвращения Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), в августе 1920 вступил в ее ряды. В составе Первой Конной армии участвовал в боях против войск генерала П. Н. Врангеля, а затем с различными повстанческими формированиями на Дону и Северном Кавказе. Окончил артиллерийское отделение Харьковской объединенной школы червонных старшин (1922). С 1922 служил в 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии, до 1924 входившей в состав Первой Конной армии.

Проходил службу в Северо-Кавказском и Белорусском военных округах командиром взвода, батареи, дивизиона. В 1926 вступил в ряды Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б)). Окончил курсы усовершенствования командного состава артиллерии РККА в Ленинграде (1928). С марта 1933 служил на Дальнем Востоке сначала начальником штаба, затем командиром конно-артиллерийского полка, начальником артиллерии бригады. С ноября 1936 командовал стрелковым полком 133-й механизированной бригады 2-го механизированного корпуса Киевского военного округа. 16 августа 1938 удостоен звания полковника. Окончил факультет усовершенствования высшего командного состава Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского (1939).

С июня 1939 — начальник артиллерии 51-й Перекопской стрелковой дивизии. В ее составе участвовал в Советско-финляндской войне 1939—1940 , за что был награжден орденом Красного Знамени 7 апреля 1940. С мая 1940 — начальник артиллерии 35-го стрелкового корпуса, принимавшего участие в походе в Бессарабию. 6 июня 1940 удостоен воинского звания генерал-майор артиллерии. С сентября 1940 — начальник артиллерии 2-го механизированного корпуса (Одесский военный округ).

В мае 1941 назначен командиром 1-й артиллерийской противотанковой бригады резерва Главного командования, которая формировалась в составе 5-й армии Киевского особого военного округа в г. Луцк (северо-запад Украины). В этой должности встретил Великую Отечественную войну 1941—1945. Участвовал в приграничном сражении на Юго-Западном фронте. В первом же бою бригада заняла тактически выгодные позиции на пути наступления 14-й танковой дивизии вермахта (командующий генерал-майор Ф. Кюн) на луцком направлении, совместно со стрелковыми дивизиями 5-й армии (командующий генерал-майор танковых войск М. И. Потапов) 22 июня бригада задержала наступление противника и во встречном бою уничтожила 40 вражеских танков. Затем бригада участвовала в оборонительных боях в районах городов Луцк, Владимир-Волынский, Ровно, Новоград-Волынский, Малин, в обороне переправ через реки Тетерев, Припять, Днепр, Десна. В течение месяца непрерывных боев бригада уничтожила более 330 тяжелых и средних танков противника. За боевые успехи, мужество и отвагу 22 июля 1941 М. был награжден орденом Ленина. С сентября 1941 — командир 15-го стрелкового корпуса в составе 5-й армии Юго-Западного фронта, воевал с ним под Черниговом, Нежином, Ичней, Пирятином, затем командовал конно-механизированной группой войск 13-й армии Юго-Западного фронта (командующий армией генерал-майор А. М. Городнянский). В дни контрнаступления советских войск под Москвой участвовал в Елецкой операции (6—16 декабря 1941), завершившейся разгромом елецкой группировки противника и освобождением г. Елец. Во 2-й половине декабря 1941 назначен заместителем командующего 6-й армией Юго-Западного фронта и ВРИО командующего армией. Под его командованием 6-я армия участвовала в Барвенково-Лозовской на-ступательной операции (18 января — 2 февраля 1942) и освобождении городов Изюм и Лозовая (Харьковская область Украины). С 12 февраля 1942 — командир 6-го кавалерийского корпуса, с марта последовательно командующий 38-й (март — июль), 1-й танковой (июль — август), 1-й гвардейской (август — октябрь), 40-й (октябрь 1942 — октябрь 1943) армиями, а с октября 1943 и до конца войны вновь командующий 38-й армией. Войска под командованием М. сражались под Харьковом и Сталинградом в составе Юго-Западного и Сталинградского фронтов и нанесли по немецко-фашистским войскам ряд ударов, способствовавших ослаблению главной ударной группировки. В начале 1943 40-я армия под его командованием добилась больших успехов в Острогожско-Россошанской операции (13—27 января 1943). Действуя на главном направлении Воронежского фронта (командующий генерал-полковник Ф. И. Голиков ), она во взаимодействии с соседними армиями разгромила крупную вражескую группировку на Дону. За умелое руководство войсками командарм в январе 1943 был удостоен звания «генерал-лейтенант» и награжден орденом Суворова I степени. В дальнейшем 40-я армия участвовала в Воронежско-Касторненской операции (24 января — 17 февраля 1943), Белгородско-Харьковской на­-ступательной операции (3—23 августа 1943), Курской битве 1943 и в битве за Днепр (24 августа — 23 декабря 1943). За героизм и мужество, проявленные при форсировании последнего, 136 воинов армии были удостоены звания Героя Советского Союза и среди них командарм М. 19 сентября 1943 ему было также присвоено воинское знание «генерал-полковник».

Наиболее полно полководческие таланты М. проявились во время командования 38-й армией, которая успешно участвовала в составе 1-го Украинского, а с 30 ноября 1944 — 4-го Украинского фронтов в Киевской наступательной операции (3—13 ноября 1943) и Киевской оборонительной операции (13 ноября — 22 декабря 1943), Житомирско-Бердической операции (24 декабря 1943 — 14 января 1944), Проскуровско-Черновицкой наступательной операции (4 марта — 17 апреля 1944), Львовско-Сандомирской операции (13 июля — 29 августа 1944), Восточно-Карпатской операции (8 сентября — 28 октября 1944), Западно-Карпатской операции (12 января — 18 февраля 1945), Моравско-Остравской наступательной операции (10 марта — 5 мая 1945) и Пражской наступательной операции 1945 . Под его командованием 38-я армия прошла с боями около 2000 км, освободила от оккупантов более 10 тыс. населенных пунктов.

М. — дважды Герой Советского Союза (23 октября 1943 и 21 февраля 1978). Маршал Советского Союза (11 марта 1955). Герой Чехословацкой Социалистической Республики (3 октября 1969). После войны М. продолжал командовать 38-й армией, переброшенной в Прикарпатский военный округ, с 1948 — войсками Московского района (округа) противовоздушной обороны, с 1953 — войсками Московского военного округа. Депутат Верховного Совета СССР с 1946. Участвовал в проведении ареста Министра внутренних дел СССР Л. П. Берии (июнь 1953) и следственных мероприятиях по делу его и его сподвижников. 3 августа 1953 удостоен воинского звания «генерал армии». Член ЦК КПСС с 1956.

С 1960 — Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения — заместитель министра обороны. 12 апреля 1961 на космодроме «Байконур» провожал в первый в истории человечества космический полет летчика-космонавта Ю. А. Гагарина . С 1962 — главный инспектор Министерства обороны СССР — заместитель министра обороны. С декабря 1983 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Награжден 7 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 5 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова I степени, 2 орденами Кутузова I степени, орденами Богдана Хмельницкого I степени, Отечественной войны I степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями, иностранными орденами, а также Почетным оружием.

Соч. : От Воронежа до Харькова // Военно-исторический журнал. 1963. № 4; Карпатско-Дуклинская операция // Военно-исторический журнал. 1965. № 7; На Юго-Западном направлении. М., 1969; Провал контрнаступления немецко-фашистских войск под Киевом в ноябре 1943 года // Военно-исторический журнал. 1972. № 3; Пражская операция // Военно-исторический журнал. 1975. № 5.

Лит .: Василевский А. М. Более полувека в строю (к 70-летию маршала Советского Союза К. С. Москаленко) // Военно-исторический журнал. 1972. № 5; Лелюшенко Д. Д. Маршал Советского Союза К. С. Москаленко (К 80-летию со дня рождения) // Военно-исторический журнал. 1982. № 5; Ортенберг Д. И. Маршал Москаленко. Киев, 1984; Давыдов Ф. Д. Дорога через испытания // Военная мысль. 1992. № 6–7; Рубцов Ю. В. Маршалы Советского Союза в истории России. Гербы на погонах. М., 2015. С. Е. Лазарев.