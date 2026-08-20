МОСИ ГОСУДАРСТВА
МОСИ ГОСУДАРСТВА - средневековые государственные образования на территории современного Буркина-Фасо.
Возникли в бассейнах рек Накамбе (Белая Вольта) и Назинон (Красная Вольта) в XI-XIV веках в результате миграции народа моси из северо-восточной области современной Ганы.
По преданиям, первое государство моси - княжество Тенга-Кодого (позднее Тенкодого) основал Уэдраого, сын дочери правителя дагомба и охотника. Его внук Убри стал верховным правителем 4 княжеств моси - Тенкодого, Убритенга, Зандома и Фадан-Гурма.
Во времена правления Убри и его преемника Соарбы Моси государства были объединены в так называемую империю моси со столицей Лугури. Объединённое государство отличалось сложной иерархической структурой; его верховный правитель считался главным среди вождей моси и носил титул моро-наба.
В середине XIV века из-за внутренних распрей империя моси распалась на два государства - Ятенга и Уагадугу; правитель последнего по традиции признавался старшим среди вождей моси и продолжал носить титул моро-наба.
В XV-XVI веках Моси государства принадлежали к самым могущественным государствам в Западной Африке. Их армия, состоявшая из пеших воинов и хорошо вооруженных конных отрядов, совершала набеги на территории средневековых государств Гана, Мали и Сонгай.
Широкое распространение получило рабство (в рабов превращали захваченных в ходе военных походов пленников). Позднее в результате длительных междоусобных войн вождей, пытавшихся выйти из-под власти моро-наба, Моси государства сильно ослабли.
В конце XIX века их территории были захвачены французскими колонизаторами и включены в состав Французской Западной Африки.