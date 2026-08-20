МОСИ ГОСУДАРСТВА

МОСИ ГОСУДАРСТВА - средневековые государственные об­ра­зо­ва­ния на тер­ри­то­рии современного Бур­ки­на-Фа­со.

Воз­ник­ли в бас­сей­нах рек На­кам­бе (Бе­лая Воль­та) и На­зи­нон (Крас­ная Воль­та) в XI-XIV веках в ре­зуль­та­те ми­гра­ции на­ро­да мо­си из северо-восточной об­лас­ти современной Га­ны .

По пре­да­ни­ям, пер­вое го­судар­ст­во мо­си - княжество Тен­га-Ко­до­го (позд­нее Тен­ко­до­го) ос­но­вал Уэд­рао­го, сын до­че­ри пра­ви­те­ля да­гом­ба и охот­ни­ка. Его внук Уб­ри стал вер­хов­ным пра­ви­те­лем 4 кня­жеств мо­си - Тен­ко­до­го, Уб­ри­тен­га, Зан­до­ма и Фа­дан-Гур­ма.

Во вре­ме­на прав­ле­ния Уб­ри и его пре­ем­ни­ка Со­ар­бы Моси государства бы­ли объ­е­ди­не­ны в так называемую им­пе­рию мо­си со сто­ли­цей Лу­гу­ри. Объ­е­ди­нён­ное го­су­дар­ст­во от­ли­ча­лось слож­ной ие­рар­хической струк­ту­рой; его вер­хов­ный пра­ви­тель счи­тал­ся глав­ным сре­ди во­ж­дей мо­си и но­сил ти­тул мо­ро-на­ба.

В середине XIV века из-за внутренних рас­прей им­пе­рия мо­си рас­па­лась на два го­су­дар­ст­ва - Ятен­га и Уага­ду­гу; пра­ви­тель по­след­не­го по тра­ди­ции при­зна­вал­ся стар­шим сре­ди во­ж­дей мо­си и про­дол­жал но­сить ти­тул мо­ро-на­ба.

В XV-XVI веках Моси государства при­над­ле­жа­ли к са­мым мо­гу­ще­ст­вен­ным го­су­дар­ст­вам в Западной Аф­ри­ке. Их ар­мия, со­сто­яв­шая из пе­ших вои­нов и хо­ро­шо воо­руженных кон­ных от­ря­дов, со­вер­ша­ла на­бе­ги на тер­ри­то­рии средневековых го­су­дарств Га­на, Ма­ли и Сон­гай.

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло раб­ст­во (в ра­бов пре­вра­ща­ли за­хва­чен­ных в хо­де во­енных по­хо­дов плен­ни­ков). Позд­нее в ре­зуль­та­те дли­тель­ных меж­до­усоб­ных войн во­ж­дей, пы­тав­ших­ся вый­ти из-под вла­сти мо­ро-на­ба, Моси государства силь­но ос­лаб­ли.

В конце XIX века их тер­ри­то­рии бы­ли за­хва­че­ны французскими ко­ло­ни­за­то­ра­ми и вклю­че­ны в со­став Фран­цуз­ской За­пад­ной Аф­ри­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)