МОСХОПУЛ МАНУИЛ
МОСХОПУЛ МАНУИЛ - византийский писатель и филолог.
Биография Мосхопула реконструируется главным образом на основании его эпистолярного наследия. Сохранилось 8 писем Мосхопула, из которых следует, что он был племянником византийского интеллектуала Никифора Мосхопула, титулярного митрополита Критского (проживавшего в Константинополе, поскольку Крит был захвачен венецианцами). Мосхопул получил образование в школе Максима Плануда. В конце 1305 - начале 1306 года оказался против своей воли вовлечён в заговор против императора Андроника II Палеолога и был арестован. Обстоятельства кончины Мосхопула неизвестны.
Большой популярностью пользовался составленный Мосхопулом в форме вопросов и ответов учебник греческого языка «Грамматические вопросы» («’Ερωτήματα γραμματιϰά»; сохранилось свыше 250 списков; впервые опубликован в 1493 году). Основной заслугой Мосхопула считается его деятельность по изданию, комментированию и парафразу античных сочинений: олимпийских од Пиндара (к Мосхопулу восходят около 60 списков), трагедий Софокла («Аякс», «Электра», «Царь Эдип») и Еврипида («Гекуба», «Орест», «Финикиянки»), двух первых песен «Илиады», «Картин» Флавия Филострата Старшего, произведений Феокрита и Аристофана («Плутос»).
Схолии Мосхопула сложно поддаются вычленению среди комментариев древних византийских филологов (Максима Плануда, Димитрия Триклиния). Среди других сочинений Мосхопула: трактат о магических квадратах, отразивший сильное влияние арабской математической традиции; рассуждение о возникновении государства и видах присяги императору; антилатинское богословско-полемическое сочинение, вызвавшее резкую критику со стороны сторонника церковной унии Георгия Метохита (не издано); приложение к учебнику грамматики «О грамматических заметках» («Περὶ σχεδῶν », до 1289 года); книга об ионическом диалекте греческого языка, а также сборник загадок.
Издания:
Le traité de M. Moschopoulos sur les carrés magiques: Texte grec et traduction / Ed. M. P. Tannéry // Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France. P., 1886. Vol. 20;
Levi L. Cinque lettere inedite di E. Moscopulo // Studi Italiani di Filologia Classica. 1902. Vol. 10.