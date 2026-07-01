МОШКОВСКИЙ МОРИЦ

МОШКОВСКИЙ МОРИЦ - немецкий пиа­нист, пе­да­гог, ком­по­зи­тор, Член Бер­лин­ской ака­де­мии ис­кусств (1899).

Из поль­ской еврейской се­мьи, пер­во­на­чаль­ное музыкальное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил до­ма. В 1865-1869 годах учил­ся в Дрез­ден­ской консерватории, за­тем в Бер­ли­не в Консерватории Штер­на (класс фортепиано Э. Фран­ка, класс ком­по­зи­ции Ф. Ки­ля) и в Но­вой ака­демии му­зы­ки (класс фортепиано Т. Кул­ла­ка, класс ком­по­зи­ции Р. Вюр­ста; окон­чил в 1871 году).

Де­бю­ти­ро­вал как пиа­нист в 1873 году в Бер­ли­не. До середины 1880-х годов га­ст­ро­ли­ро­вал в Па­ри­же, Вар­ша­ве, Лон­до­не, про­сла­вил­ся как вир­ту­оз. В 1871-1896 годах пре­по­да­вал иг­ру на фортепиано в Но­вой ака­де­мии му­зы­ки в Бер­ли­не . С 1897 года жил в Па­ри­же, за­ни­мал­ся ком­по­зи­ци­ей и да­вал част­ные уро­ки. Сре­ди уче­ни­ков: И. Гоф­ман, Х. Ту­ри­на, В. Лан­дов­ска. Умер в бед­но­сти.

Его вир­ту­оз­ные, внеш­не эффект­ные фортепианные кон­церт­ные со­чи­не­ния поль­зо­ва­лись чрез­вы­чай­ной по­пу­ляр­но­стью у со­вре­мен­ни­ков; с из­ме­не­ни­ем вку­сов с начала XX века му­зы­ка Морица ста­ла оце­ни­вать­ся как по­верх­но­ст­ная. По­ны­не со­хра­ня­ют­ся на кон­церт­ной эс­т­ра­де «Ис­пан­ские тан­цы» (для фортепиано в 4 ру­ки, op. 21, 21, 65), «Ис­пан­ское ка­прич­чио» (op. 37), «Ха­рак­те­ри­сти­че­ские пье­сы» (op. 36).

В учеб­ной прак­ти­ке по-преж­не­му ис­поль­зу­ют­ся «15 вир­ту­оз­ных этю­дов» (ор. 72). Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ра «Бо­аб­диль, по­след­ний ко­роль мав­ров» (1892, Бер­лин), ба­лет «Лау­рин» (1896, Бер­лин), Кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1898), сим­фо­нические и ка­мер­ные про­из­ве­де­ния.