МОШКОВСКИЙ МОРИЦ
МОШКОВСКИЙ МОРИЦ - немецкий пианист, педагог, композитор, Член Берлинской академии искусств (1899).
Из польской еврейской семьи, первоначальное музыкальное образование получил дома. В 1865-1869 годах учился в Дрезденской консерватории, затем в Берлине в Консерватории Штерна (класс фортепиано Э. Франка, класс композиции Ф. Киля) и в Новой академии музыки (класс фортепиано Т. Куллака, класс композиции Р. Вюрста; окончил в 1871 году).
Дебютировал как пианист в 1873 году в Берлине. До середины 1880-х годов гастролировал в Париже, Варшаве, Лондоне, прославился как виртуоз. В 1871-1896 годах преподавал игру на фортепиано в Новой академии музыки в Берлине. С 1897 года жил в Париже, занимался композицией и давал частные уроки. Среди учеников: И. Гофман, Х. Турина, В. Ландовска. Умер в бедности.
Его виртуозные, внешне эффектные фортепианные концертные сочинения пользовались чрезвычайной популярностью у современников; с изменением вкусов с начала XX века музыка Морица стала оцениваться как поверхностная. Поныне сохраняются на концертной эстраде «Испанские танцы» (для фортепиано в 4 руки, op. 21, 21, 65), «Испанское каприччио» (op. 37), «Характеристические пьесы» (op. 36).
В учебной практике по-прежнему используются «15 виртуозных этюдов» (ор. 72). Среди других сочинений: опера «Боабдиль, последний король мавров» (1892, Берлин), балет «Лаурин» (1896, Берлин), Концерт для фортепиано с оркестром (1898), симфонические и камерные произведения.