МОШИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Выдающийся ученый-византолог и славист, специалист по славянской археографии, основатель югославянской палеографической науки.

Жизнь и деятельность в России.

Родился в семье писателя, профессора эстетики. В 1913 г. поступил на Историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, однако с началом Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт. Уже осенью 1914г. он участвовал в боях Брусиловской армии, за что был награжден Георгиевской медалью и произведен в прапорщики. За героическое участие в операции под Эрзерумом он получил орден Святого Владимира с мечами, был представлен к ордену Святого Георгия, но в штабной неразберихе не получил его. В 1917-1918 гг. учился на Историко-филологическом факультете Тифлисского университета, потом продолжил образование в Киевском университете.

Эмиграция в Королевстве СХС.

В августе 1920 г. Мошин вступил в ряды Добровольческой армии, но уже в декабре переехал в Королевство СХС в г. Копривница, где с августа 1921 г. стал преподавать в гимназии. В 1921 г. сдал в Белграде выпускные государственные экзамены за университетский курс по программе Исторического отделения Философского факультета. С середины 1920-х гг. Мошин установил постоянные и плодотворные контакты с научными кругами Белграда, одновременно поддерживал связь с семинаром Н.П. Кондакова в Праге. Постоянным корреспондентом Мошина был известный ученый А.В. Флоровский, их переписка длилась более 20 лет. Весной 1928 г. в Загребском университете он защитил докторскую диссертацию о норманнской колонизации на Черном море.

В 1930 г. получил место доцента по истории Византии на Философском факультете в Скопье. Затем переехал в Белград, где с 1932 г. был связан с работой Русского Научного института и Белградского университета, в котором получил место приват-доцента по кафедре византинистики. С 1934 г. исполнял обязанности доцента Филологического факультета Белградского университета. В центре внимания В.А. Мошина в 30-е гг. находилось изучение письменных памятников Афона. Начиная с 1935 г. он каждое лето проводил на Афоне, где работал в архивах, совместно с А.В. Соловьевым опубликовал работу «Греческие грамоты сербских государей». В последний раз он побывал на Афоне летом 1939 г. В 1938 г. В.А. Мошин был снова приглашен в качестве доцента на Философский факультет в Скопье. Здесь его застала немецкая оккупация. После перехода Македонии под власть Болгарии профессорский состав был причислен к Философскому факультету Белградского университета. Мошин переехал в Белград, где продолжил преподавание (в том числе в гимназии).

Вторая мировая война.

В период Второй мировой войны и оккупации Белграда, в 1942 г. рукоположен в дьяконы, затем в иереи при белградской Русской церкви, в период жизни и деятельности в Загребе – в протоиереи (1951), и позже – в ставрофоры (1952).

После окончания войны, Мошин принял советское гражданство, но несмотря на это остался в Югославии. Ученый стал директором архива Академии наук и искусства, в течение 6 лет плодотворно работал в Народной библиотеке Белграда, затем в Народной библиотеке Скопье, в 1971–1974 гг. был ординарным профессором Филологического факультета университета в Скопье по кафедре истории южных славян. За свои заслуги в 1971 г. был избран академиком Македонской АН.

Работы ученого.

Автор более 250 трудов, посвященных изучению русской и южнославянской истории, русско-византийских, византийско-южнославянских и южнославянско-русских связей; археографии, дипломатике, эпиграфике южных славян. По результатам поездок на Афон в соавторстве с М. Пурковичем написал монографию «Хиландарские игумены в средние века» (Белград, 1940). Ученый также занимался выявлением и изданием древних рукописей, они вошли в сборники «Акты из афонского архива» (Белград, 1939), «Старые сербские рукописи в Хорватии от XIII до XX в.» (Загреб, 1970) и двухтомник «Славянские рукописи в Македонии» (Скопье, 1971). Начиная с 2002 г. в Македонии издаются избранные сочинения В. Мошина.