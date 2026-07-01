МОШФЕК КАЗЕМИ
МОШФЕК КАЗЕМИ - иранский писатель.
Родился в обеспеченной буржуазной семье. Начинал как журналист, сотрудничал в столичных газетах. В 1920 году уехал учиться в Берлин. Долгие годы состоял на дипломатической службе.
Автор первого социально-бытового романа в персидской литературе - «Страшный Тегеран» (ч. 1, 1921; ч. 2, под назв. «Память о единственной ночи», 1924 год; русский перевод, ч. 1-2, 1934-1935 годы). В основе сюжета - трагическая история любви двоюродных брата и сестры, разворачивающаяся на фоне общественной жизни Тегерана начала XX века. Широка социальная панорама романа: от представителей «золотой молодёжи» до обитателей городского «дна» - притонов курильщиков опиума, публичных домов.
По своей поэтике роман Мошфека, сочетающий черты реализма, романтизма и отчасти сентиментализма, близок относящимся к явлениям массовой литературы французским фельетонным романам середины XIX века (Э. Сю и др.), для которых характерны авантюрность сюжета, разветвлённость повествования, резкое размежевание положительных и отрицательных персонажей, романтизация главных героев.
Сочинения:
Девушка из богатого дома. Таш., 1935.