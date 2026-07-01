МОШФЕК КАЗЕМИ

МОШФЕК КАЗЕМИ - иранский писатель.

Ро­дил­ся в обес­пе­чен­ной бур­жу­аз­ной се­мье. На­чи­нал как жур­на­лист, со­труд­ни­чал в сто­лич­ных га­зе­тах. В 1920 году уе­хал учить­ся в Бер­лин . Дол­гие го­ды со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе.

Ав­тор пер­во­го со­ци­аль­но-бы­то­во­го ро­ма­на в персидской литературе - «Страш­ный Те­ге­ран» (ч. 1, 1921; ч. 2, под назв. «Па­мять о един­ст­вен­ной но­чи», 1924 год; русский перевод, ч. 1-2, 1934-1935 годы). В ос­но­ве сю­же­та - тра­гическая ис­то­рия люб­ви двою­род­ных бра­та и се­ст­ры, раз­во­ра­чи­ваю­щая­ся на фо­не об­щественной жиз­ни Те­ге­ра­на начала XX века. Ши­ро­ка со­ци­аль­ная па­но­ра­ма ро­ма­на: от пред­ста­ви­те­лей «зо­ло­той мо­ло­дё­жи» до оби­та­те­лей го­род­ско­го «дна» - при­то­нов ку­риль­щи­ков опиу­ма, пуб­лич­ных до­мов.

По сво­ей по­эти­ке ро­ман Мошфека, со­че­таю­щий чер­ты реа­лиз­ма , ро­ман­тиз­ма и от­час­ти сен­ти­мен­та­лиз­ма, бли­зок от­но­ся­щим­ся к яв­ле­ни­ям мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры французским фель­е­тон­ным ро­ма­нам середины XIX века (Э. Сю и др.), для ко­то­рых ха­рак­тер­ны аван­тюр­ность сю­же­та, раз­ветв­лён­ность по­ве­ст­во­ва­ния, рез­кое раз­ме­же­ва­ние по­ло­жительных и от­ри­цательных пер­со­на­жей, ро­ман­ти­за­ция главных ге­ро­ев.

Сочинения:

Де­вуш­ка из бо­га­то­го до­ма. Таш., 1935.