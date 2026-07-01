МОШЕШ I
МОШЕШ I (Moshesh, Moshoeshoe) - верховный вождь суто (басуто).
В 1820-х годах объединил под своей властью разрозненные племена суто, населявшие долину рек Вааль и Оранжевая. В 1823 году под натиском зулу и ндебеле увёл подвластные ему племена в горные районы современного Лесото, где основал государство суто. Проявил себя как талантливый военачальник, дипломат и дальновидный политик. К концу 1830-х годов значительно расширил владения суто, которые вдвое превышали территорию современного Лесото.
Провёл ряд военный (создание конных отрядов и др.) и административных реформ, поощрял развитие образования. В конце 1830-х годов, в период «Великого трека», возглавил сопротивление бурам (см. Африканеры), позднее - британским колонизаторам. В 1856-1868 годах в войнах с бурами Оранжевого свободного государства лишился значительной части своих земель. В 1868 году Мошеш I фактически признал власть британской администрации над подконтрольными ему территориями.