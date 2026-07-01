МОШЕШ I

МОШЕШ I (Moshesh, Moshoeshoe) - вер­хов­ный вождь су­то (ба­су­то).

В 1820-х годах объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью раз­роз­нен­ные пле­ме­на су­то, на­се­ляв­шие до­ли­ну рек Ва­аль и Оран­же­вая. В 1823 году под на­тис­ком зу­лу и нде­бе­ле увёл под­вла­ст­ные ему пле­ме­на в гор­ные рай­оны современного Ле­со­то , где ос­но­вал го­су­дар­ст­во су­то. Про­явил се­бя как та­лант­ли­вый вое­на­чаль­ник, ди­пло­мат и даль­но­вид­ный по­ли­тик. К концу 1830-х годов зна­чи­тель­но рас­ши­рил вла­де­ния су­то, ко­то­рые вдвое пре­вы­ша­ли тер­ри­то­рию современного Ле­со­то.

Про­вёл ряд во­енный (соз­да­ние кон­ных от­ря­дов и др.) и административных ре­форм, по­ощ­рял раз­ви­тие об­ра­зо­ва­ния. В конце 1830-х годов, в пе­ри­од «Ве­ли­ко­го тре­ка», воз­гла­вил со­про­тив­ле­ние бу­рам (см. Аф­ри­ка­не­ры), позд­нее - британским ко­ло­ни­за­то­рам . В 1856-1868 годах в вой­нах с бу­ра­ми Оран­же­во­го сво­бод­но­го го­су­дар­ст­ва ли­шил­ся зна­чительной час­ти сво­их зе­мель. В 1868 году Мошеш I фак­ти­че­ски при­знал власть британской ад­ми­ни­ст­ра­ции над под­кон­троль­ны­ми ему тер­ри­то­рия­ми.