МОШЕРОШ ИОГАНН МИХАЭЛЬ
МОШЕРОШ ИОГАНН МИХАЭЛЬ - немецкий писатель.
Писал на латинском и немецком языках. Родился в семье графского управляющего. В 1624 году окончил Университет Страсбурга; путешествовал по Франции и Швейцарии, служил домашним учителем, управляющим в поместьях Эльзаса (1630-1642 годы). В 1642 году, спасаясь от бедствий Тридцатилетней войны 1618-1648 годов, переехал в Страсбург, где до 1655 года руководил полицией и занимался сбором налогов.
С 1656 года до конца жизни служил советником у разных германских князей и курфюрстов. Печатался с 1640 года. Наиболее известное сочинение Мошероша - роман «Диковинные и истинные видéния Филандера фон Зиттевальта» («Wunderliche und warhafftige Gesichte Philanders von Sittewalt», Bd 1-2, 1640-1642 годы), написанный в подражание циклу сатиричных повестей Ф.Г. де Кеведо-и-Вильегаса «Сновидения и речи» (1627) и оказавший заметное влияние на творчество Х.Я. фон Гриммельсхаузена, Ф. фон Логау, К. Вейзе. Роман, в котором аллегорико-мистичные эпизоды чередуются с сатирическими, содержит критичную панораму быта и нравов охваченной войной Германии; его изысканный стиль отражает влияние барокко. Среди других сочинений Мошероша: религиозно-педагогический трактат «Неусыпная родительская забота» («Insomnis Cura Parentum», 1643) и шесть циклов сатирических эпиграмм на латинском языке (1643-1665 годы). Мошерош выведен в качестве одного из персонажей в повести Г. Грасса «Встреча в Тельгте» (1979).
Сочинения:
Unter Räubern: J. M. Moscheroschs «Soldatenleben». Karlsruhe, 1996.