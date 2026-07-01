МОШЕРОШ ИОГАНН МИХАЭЛЬ

МОШЕРОШ ИОГАНН МИХАЭЛЬ - немецкий пи­са­тель.

Пи­сал на латинском и немецком язы­ках. Ро­дил­ся в се­мье граф­ско­го управ­ляю­ще­го. В 1624 году окон­чил Университет Страс­бур­га; пу­те­ше­ст­во­вал по Фран­ции и Швей­ца­рии, слу­жил до­маш­ним учи­те­лем, управ­ляю­щим в по­ме­сть­ях Эль­за­са (1630-1642 годы). В 1642 году, спа­са­ясь от бед­ст­вий Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов, пе­ре­ехал в Страс­бург, где до 1655 года ру­ко­во­дил по­ли­ци­ей и за­ни­мал­ся сбо­ром на­ло­гов.

С 1656 года до кон­ца жиз­ни слу­жил со­вет­ником у раз­ных германских кня­зей и кур­фюрстов. Пе­ча­тал­ся с 1640 года. Наи­бо­лее из­вест­ное сочинение Мошероша - ро­ман «Ди­ко­вин­ные и ис­тин­ные ви­дé­ния Фи­лан­де­ра фон Зит­те­валь­та» («Wun­der­liche und warhaff­tige Gesichte Philanders von Sittewalt», Bd 1-2, 1640-1642 годы), на­пи­сан­ный в под­ра­жа­ние цик­лу са­ти­ричных по­вес­тей Ф.Г. де Ке­ве­до-и-Виль­е­га­са «Сно­ви­де­ния и ре­чи» (1627) и ока­зав­ший за­мет­ное влия­ние на твор­че­ст­во Х.Я. фон Грим­мельс­хау­зе­на, Ф. фон Ло­гау, К. Вей­зе. Ро­ман, в ко­то­ром ал­ле­го­ри­ко-мис­тичные эпи­зо­ды че­ре­ду­ют­ся с са­ти­ри­че­ски­ми, со­дер­жит кри­тичную па­но­ра­му бы­та и нра­вов ох­ва­чен­ной вой­ной Гер­ма­нии ; его изы­скан­ный стиль от­ра­жа­ет влия­ние ба­рок­ко . Сре­ди других со­чи­не­ний Мошероша: ре­ли­ги­оз­но-пе­да­го­гический трак­тат «Не­усып­ная ро­ди­тель­ская за­бо­та» («Insomnis Cura Parentum», 1643) и шесть цик­лов са­ти­рических эпи­грамм на латинском язы­ке (1643-1665 годы). Мошерош вы­ве­ден в ка­че­ст­ве од­но­го из пер­со­на­жей в по­вес­ти Г. Грас­са «Встре­ча в Тельг­те» (1979).

Сочинения:

Unter Räubern: J. M. Moscheroschs «Sol­datenleben». Karlsruhe, 1996.