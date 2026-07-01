МОШЕННИЧЕСТВО

МОШЕННИЧЕСТВО - хи­ще­ние чу­жо­го иму­ще­ст­ва или при­об­ре­те­ние пра­ва на чу­жое иму­ще­ст­во пу­тём об­ма­на или зло­упот­реб­ле­ния до­ве­ри­ем.

Об­ман как спо­соб за­вла­де­ния иму­ще­ст­вом (stellionatus) был из­вес­тен ещё в за­ко­но­да­тель­ст­ве Древ­не­го Ри­ма . Пер­вое на Ру­си упо­ми­на­ние о мошенничестве встре­ча­ет­ся в Су­деб­ни­ке 1550 года, в ко­то­ром это пре­сту­п­ле­ние при­рав­ни­ва­лось к кра­же чу­жо­го иму­ще­ст­ва (статья 58). В Со­бор­ном уло­же­нии 1649 года мошенничество вы­де­ле­но в са­мо­стоятельную фор­му хи­ще­ния, из­вест­ную и в бо­лее позд­них за­ко­нах под названием «во­ров­ст­во-мо­шен­ни­че­ст­во», юри­дическая сущ­ность ко­то­ро­го со­став­ля­ло за­вла­де­ние чу­жим иму­ще­ст­вом пу­тём об­ма­на.

В пер­вом советском УК 1922 года мошенничество оп­ре­де­ля­лось как «по­лу­че­ние с ко­ры­ст­ной це­лью иму­ще­ст­ва или пра­ва на иму­ще­ст­во по­сред­ст­вом зло­упот­реб­ле­ния до­ве­ри­ем или об­ма­на». Сход­ным об­ра­зом эта фор­ма хи­ще­ния оп­ре­де­ля­лась и в по­сле­дую­щих российских ко­дек­сах, вклю­чая дей­ст­вую­щий УК РФ 1996 года.

Та­ким об­ра­зом, спо­со­бом пре­ступ­но­го за­вла­де­ния чу­жим иму­ще­ст­вом мо­жет быть или об­ман (ак­тив­ный, то есть по­сред­ст­вом на­ме­рен­но­го со­об­ще­ния за­ве­до­мо лож­ных све­де­ний, ли­бо пас­сив­ный, то есть умол­ча­ние о важ­ных ис­тин­ных фак­тах), или зло­упот­реб­ле­ние до­ве­ри­ем, ко­то­рое, по су­ти, так­же яв­ля­ет­ся раз­но­вид­но­стью об­ма­на, ко­гда ме­ж­ду по­тер­пев­шим и ви­нов­ным су­ще­ст­ву­ют до­ве­ри­тель­ные от­но­ше­ния. От­ли­чи­тель­ным при­зна­ком мошенничество яв­ля­ет­ся доб­ро­воль­ная пе­ре­да­ча по­тер­пев­шим сво­его иму­ще­ст­ва или пра­ва на иму­ще­ст­во ви­нов­но­му под влия­ни­ем об­ма­на или зло­упот­реб­ле­ния до­ве­ри­ем.

Так, мошенничество при­зна­ёт­ся, например, пре­дос­тав­ле­ние фаль­си­фи­ци­рованного то­ва­ра или ино­го пред­ме­та сдел­ки, ис­поль­зо­ва­ние различных об­ман­ных приё­мов при рас­чё­тах за то­ва­ры или ус­лу­ги или при иг­ре в азарт­ные иг­ры и т. д. В XXI веке поя­ви­лись но­вые ви­ды мошенничества, свя­зан­ные с ис­поль­зо­ва­ни­ем ком­пь­ю­те­ров, под­дель­ных кре­дит­ных карт и бан­ков­ских ави­зо, с соз­да­ни­ем фи­нан­со­вых пи­ра­мид, фик­тив­ных ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов и тому подобное.

Мошенничество как уго­лов­но на­ка­зуе­мое дея­ние из­вест­но в уго­лов­ном за­ко­но­да­тель­ст­ве прак­ти­че­ски всех стран. На­ря­ду с мошенничеством. как од­ной из форм хи­ще­ния чу­жо­го иму­ще­ст­ва уго­лов­ные ко­дек­сы ря­да стран ус­та­но­ви­ли от­вет­ст­вен­ность и за специальные ви­ды мошенничества, например ком­пь­ю­тер­ное мо­шен­ни­че­ст­во (§ 263а УК ФРГ, статья 147 УК Швей­ца­рии и др.), по­лу­че­ние суб­си­дии пу­тём мошенничества (§ 264 УК ФРГ) и др.

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