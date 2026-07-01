МОШЕННИЧЕСТВО
МОШЕННИЧЕСТВО - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Обман как способ завладения имуществом (stellionatus) был известен ещё в законодательстве Древнего Рима. Первое на Руси упоминание о мошенничестве встречается в Судебнике 1550 года, в котором это преступление приравнивалось к краже чужого имущества (статья 58). В Соборном уложении 1649 года мошенничество выделено в самостоятельную форму хищения, известную и в более поздних законах под названием «воровство-мошенничество», юридическая сущность которого составляло завладение чужим имуществом путём обмана.
В первом советском УК 1922 года мошенничество определялось как «получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана». Сходным образом эта форма хищения определялась и в последующих российских кодексах, включая действующий УК РФ 1996 года.
Таким образом, способом преступного завладения чужим имуществом может быть или обман (активный, то есть посредством намеренного сообщения заведомо ложных сведений, либо пассивный, то есть умолчание о важных истинных фактах), или злоупотребление доверием, которое, по сути, также является разновидностью обмана, когда между потерпевшим и виновным существуют доверительные отношения. Отличительным признаком мошенничество является добровольная передача потерпевшим своего имущества или права на имущество виновному под влиянием обмана или злоупотребления доверием.
Так, мошенничество признаётся, например, предоставление фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использование различных обманных приёмов при расчётах за товары или услуги или при игре в азартные игры и т. д. В XXI веке появились новые виды мошенничества, связанные с использованием компьютеров, поддельных кредитных карт и банковских авизо, с созданием финансовых пирамид, фиктивных инвестиционных фондов и тому подобное.
Мошенничество как уголовно наказуемое деяние известно в уголовном законодательстве практически всех стран. Наряду с мошенничеством. как одной из форм хищения чужого имущества уголовные кодексы ряда стран установили ответственность и за специальные виды мошенничества, например компьютерное мошенничество (§ 263а УК ФРГ, статья 147 УК Швейцарии и др.), получение субсидии путём мошенничества (§ 264 УК ФРГ) и др.