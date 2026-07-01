МОШЕЛЕС ИГНАЦ

МОШЕЛЕС ИГНАЦ - чешский пиа­нист, ком­по­зи­тор, пе­да­гог.

В 1804-1808 годах брал уро­ки фортепиано у Д. Ве­бе­ра в Пра­ге, с 1808 года учил­ся у И.Г. Альб­рехтс­бер­ге­ра (по­ли­фо­ния) и А. Саль­е­ри (ком­по­зи­ция) в Ве­не. В 1815-1825 годах га­ст­ро­ли­ро­вал в Гер­ма­нии и других ев­ропейских стра­нах. С 1825 года жил в Лон­до­не , пре­по­да­вал иг­ру на фортепиано в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии му­зы­ки (сре­ди уче­ни­ков - А. Ли­тольф и С. Таль­берг), в 1832-1841 годах ди­ри­жёр и один из ди­рек­то­ров Ко­ро­лев­ско­го фи­лар­мо­нического общества.

Од­но­вре­мен­но про­дол­жал га­ст­роль­ную дея­тель­ность в Ев­ро­пе, с 1837 года про­во­дил тема­тические ис­то­ри­че­ские кон­цер­ты, где на­ря­ду с современной му­зы­кой ис­пол­нял на кла­ве­си­не со­чи­нения ком­по­зи­то­ров ба­рок­ко (И.С. Ба­ха, Г.Ф. Ген­де­ля, Д. Скар­лат­ти и др.). В 1846 году по при­гла­ше­нию Ф. Мен­дель­со­на (с ко­то­рым был дру­жен с 1824) пе­ре­ехал в Лейп­циг, до кон­ца жиз­ни был профессор по клас­су фортепиано в Лейп­циг­ской консерватории, су­ще­ст­вен­но под­нял её ме­ж­ду­народный пре­стиж (сре­ди уче­ни­ков - З. Фи­бих, А. Сал­ли­вен; у Мошелеса брал уро­ки Э. Григ).

Мошелес - один из круп­ней­ших пиа­ни­стов 1-й половины XIX века, раз­ви­вал тра­ди­ции В.А. Мо­цар­та и И.Н. Гум­ме­ля, был мас­те­ром фортепианной им­про­ви­за­ции. Для со­чи­не­ний Мошелеса ха­рак­тер­ны вир­ту­оз­ный блеск, раз­но­об­ра­зие ко­ло­ри­стичных приё­мов и вме­сте с тем на­лёт са­лон­ной эле­гант­но­сти. Ему при­над­ле­жат 8 кон­цер­тов для фортепиано с ор­ке­ст­ром (наи­бо­лее из­вес­тен № 3 g-moll op. 60), фортепианные пье­сы раз­ных жан­ров (сре­ди них - Марш Алек­сан­д­ра op. 32, Ме­лан­хо­ли­че­ская со­на­та op. 49); этю­ды op. 70 и op. 95 по­ны­не вхо­дят в учеб­ный ре­пер­ту­ар пиа­ни­стов.

Ав­тор (совместно с Ф. Ж. Фе­ти­сом) по­со­бия по иг­ре на фортепиано («M ́etho­de des m ́ethodes de piano», 1840). Про­сла­вил­ся как ин­тер­пре­та­тор и про­па­ган­дист твор­че­ст­ва Л. ван Бет­хо­ве­на : ав­тор пер­во­го кла­вира опе­ры «Фи­де­лио», ав­тор и ис­пол­ни­тель транс­крип­ций его ор­ке­ст­ро­вых со­чи­не­ний для фортепиано. Пе­ре­вёл на английский язык с собственными до­пол­не­ния­ми книги А. Шинд­ле­ра о Бет­хо­ве­не (т. 1-2, 1841).