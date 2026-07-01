МОШЕЛЕС ИГНАЦ
МОШЕЛЕС ИГНАЦ - чешский пианист, композитор, педагог.
В 1804-1808 годах брал уроки фортепиано у Д. Вебера в Праге, с 1808 года учился у И.Г. Альбрехтсбергера (полифония) и А. Сальери (композиция) в Вене. В 1815-1825 годах гастролировал в Германии и других европейских странах. С 1825 года жил в Лондоне, преподавал игру на фортепиано в Королевской академии музыки (среди учеников - А. Литольф и С. Тальберг), в 1832-1841 годах дирижёр и один из директоров Королевского филармонического общества.
Одновременно продолжал гастрольную деятельность в Европе, с 1837 года проводил тематические исторические концерты, где наряду с современной музыкой исполнял на клавесине сочинения композиторов барокко (И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Д. Скарлатти и др.). В 1846 году по приглашению Ф. Мендельсона (с которым был дружен с 1824) переехал в Лейпциг, до конца жизни был профессор по классу фортепиано в Лейпцигской консерватории, существенно поднял её международный престиж (среди учеников - З. Фибих, А. Салливен; у Мошелеса брал уроки Э. Григ).
Мошелес - один из крупнейших пианистов 1-й половины XIX века, развивал традиции В.А. Моцарта и И.Н. Гуммеля, был мастером фортепианной импровизации. Для сочинений Мошелеса характерны виртуозный блеск, разнообразие колористичных приёмов и вместе с тем налёт салонной элегантности. Ему принадлежат 8 концертов для фортепиано с оркестром (наиболее известен № 3 g-moll op. 60), фортепианные пьесы разных жанров (среди них - Марш Александра op. 32, Меланхолическая соната op. 49); этюды op. 70 и op. 95 поныне входят в учебный репертуар пианистов.
Автор (совместно с Ф. Ж. Фетисом) пособия по игре на фортепиано («M ́ethode des m ́ethodes de piano», 1840). Прославился как интерпретатор и пропагандист творчества Л. ван Бетховена: автор первого клавира оперы «Фиделио», автор и исполнитель транскрипций его оркестровых сочинений для фортепиано. Перевёл на английский язык с собственными дополнениями книги А. Шиндлера о Бетховене (т. 1-2, 1841).