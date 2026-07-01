МОЩИНО
МОЩИНО - городище раннего железного века и раннего Средневековья на правом берегу реки Пополта [левый приток реки Ресса (Реса) - правого притока реки Угра], в Мосальском районе Калужской области (Россия).
Открыто Н.И. Булычовым в 1888 году, раскопки: его же (1888), Т.Н. Никольской (1958), И.К. Фролова (1974-1980 годы). Выделяются слои мощинской культуры III-IV веков (в том числе знаменитый клад, найденный в 1888 год, и другие находки круга восточноевропейских выемчатых эмалей, окские фибулы с кнопкой на ножке, топоры, наконечники стрел и копий и др.) и древне-русской культуры XI-XIII веков. Исследованы наземные постройки столбовой конструкции. Близ мощино расположены 3 селища, синхронных городищу, селище 1 раскапывалось Фроловым в 1975-1980 годах.
По мощино названа археологическая мощинская культура. Выделена П.Н. Третьяковым в 1940-е годы; современное понимание основано на работах В.В. Седова, Г.А. Масалитиной, А.М. Воронцова. Распространена в бассейне верхнего течения реки Ока. Основные материалы датируются III-V веками, выделяется 4 периода. На территории Тульской области получены свидетельства о существовании традиций Мощино до IX века на памятниках, расположенных на мелких притоках Оки, и некоторых памятниках роменской культуры.
Мысовые и тому подобные городища, укреплённые валом (в редких случаях двумя) с напольной стороны, селища (мало исследованы). Постройки в основном наземные, разме- ром около 20 м2. В бассейне Угры известны курганные могильники; под насыпью кургана прослеживаются остатки кольцевой ограды - частокола; в основании насыпи - трупосожжения на месте, среди инвентаря - сосуды, окские фибулы с кнопкой на ножке, пряслица, пластинчатое кресало, фрагменты обожжённых бытовых предметов и украшений.
Керамика лепная, есть лощёная; характерны горшки с выделенным переходом к высокому венчику, изредка орнаментированные насечками и различными вдавлениями по верхнему краю; ребристые миски с высоким цилиндричным или раструбообразным верхом; за исключением Поугорья, распространены глиняные сковороды с невысокими бортиками. Для периода 1 показательны вещи круга восточно-европейских выемчатых эмалей, для периода 2 - влияние черняховской культуры, для периода 4 - связи с памятниками типа Замятино - Чертовицкое.
Сильны связи с другими культурами Поочья. Культура Мощино сменила памятники типа Ново-Клеймёново, сформировалась на основе пришлых позднезарубинецких традиций (см. Зарубинецкая культура, Почеп) и, возможно, населения лесостепного Подонья. Вероятно соотнесение носителей культуры Мощино с голядью; они были ассимилированы славянами, в основном вятичами, став частью русских.