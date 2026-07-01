МОЩИНО

МОЩИНО - го­ро­ди­ще ран­не­го же­лез­но­го ве­ка и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья на пра­вом бе­ре­гу реки По­пол­та [ле­вый при­ток реки Рес­са (Ре­са) - пра­во­го при­то­ка реки Уг­ра], в Мо­саль­ском районе Ка­луж­ской области (Рос­сия).

От­кры­то Н.И. Бу­лы­чо­вым в 1888 году, рас­коп­ки: его же (1888), Т.Н. Ни­коль­ской (1958), И.К. Фро­ло­ва (1974-1980 годы). Вы­де­ля­ют­ся слои мо­щин­ской куль­ту­ры III-IV веков (в том числе зна­ме­ни­тый клад, най­ден­ный в 1888 год, и другие на­ход­ки кру­га вос­точ­но­ев­ро­пей­ских вы­ем­ча­тых эма­лей, ок­ские фи­бу­лы с кноп­кой на нож­ке, то­по­ры, на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий и др.) и древне-русской куль­ту­ры XI-XIII веков. Ис­сле­дова­ны на­зем­ные по­строй­ки стол­бо­вой кон­ст­рук­ции. Близ мощино рас­по­ло­же­ны 3 се­ли­ща, син­хрон­ных го­ро­ди­щу, се­ли­ще 1 рас­ка­пы­ва­лось Фро­ло­вым в 1975-1980 годах.

По мощино на­зва­на ар­хео­ло­гическая мо­щин­ская куль­ту­ра. Вы­де­ле­на П.Н. Треть­яко­вым в 1940-е годы; современное по­ни­ма­ние ос­но­ва­но на ра­бо­тах В.В. Се­до­ва, Г.А. Ма­са­ли­ти­ной, А.М. Во­рон­цо­ва. Рас­про­стра­не­на в бас­сей­не верх­не­го те­че­ния реки Ока. Основные ма­те­риа­лы да­ти­ру­ют­ся III-V веками, вы­де­ля­ет­ся 4 пе­рио­да. На тер­ри­то­рии Туль­ской области по­лу­че­ны сви­де­тель­ст­ва о су­ще­ст­во­ва­нии тра­ди­ций Мощино до IX века на па­мят­ни­ках, рас­по­ло­жен­ных на мел­ких при­то­ках Оки, и не­ко­то­рых па­мят­ни­ках ро­мен­ской куль­ту­ры.

Мы­со­вые и тому подобные го­ро­ди­ща, ук­ре­п­лён­ные ва­лом (в ред­ких слу­ча­ях дву­мя) с на­поль­ной сто­ро­ны, се­ли­ща (ма­ло ис­сле­до­ва­ны). По­строй­ки в основном на­зем­ные, раз­ме- ром около 20 м2. В бас­сей­не Уг­ры из­вест­ны кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки; под на­сы­пью кур­га­на про­сле­жи­ва­ют­ся ос­тат­ки коль­це­вой ог­ра­ды - час­то­ко­ла; в ос­но­ва­нии на­сы­пи - тру­по­сож­же­ния на мес­те, сре­ди ин­вен­та­ря - со­су­ды, ок­ские фи­бу­лы с кноп­кой на нож­ке, пряс­ли­ца, пла­стин­ча­тое кре­са­ло, фраг­мен­ты обож­жён­ных бы­то­вых пред­ме­тов и ук­ра­ше­ний.

Ке­ра­ми­ка леп­ная, есть ло­щё­ная; ха­рак­тер­ны горш­ки с вы­де­лен­ным пе­ре­хо­дом к вы­со­ко­му вен­чи­ку, из­ред­ка ор­на­мен­ти­ро­ван­ные на­сеч­ка­ми и различными вдав­ле­ния­ми по верх­не­му краю; реб­ри­стые мис­ки с вы­со­ким ци­лин­д­ричным или рас­тру­бо­об­раз­ным вер­хом; за ис­клю­че­ни­ем По­уго­рья, рас­про­стра­не­ны гли­ня­ные ско­во­ро­ды с не­вы­со­ки­ми бор­ти­ка­ми. Для пе­рио­да 1 по­ка­за­тель­ны ве­щи кру­га восточно-ев­ропейских вы­ем­ча­тых эма­лей, для пе­рио­да 2 - влия­ние чер­ня­хов­ской куль­ту­ры, для пе­рио­да 4 - свя­зи с па­мят­ни­ка­ми ти­па За­мя­ти­но - Чер­то­виц­кое.

Силь­ны свя­зи с другими куль­ту­ра­ми По­очья. Культура Мощино сме­ни­ла па­мят­ни­ки ти­па Но­во-Клей­мё­но­во, сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве при­шлых позд­не­за­ру­би­нец­ких тра­ди­ций (см. За­ру­би­нец­кая куль­ту­ра, По­чеп) и, воз­мож­но, на­се­ле­ния ле­со­степ­но­го По­до­нья. Ве­ро­ят­но со­от­не­се­ние но­си­те­лей культуры Мощино с го­ля­дью; они бы­ли ас­си­ми­ли­ро­ва­ны сла­вя­на­ми , в основном вя­ти­ча­ми, став ча­стью рус­ских.

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