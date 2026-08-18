МОЩИ СВЯТЫЕ
МОЩИ СВЯТЫЕ - тела или части тел святых (часто нетленные), почитаемые в православной Церкви, Римско-католической и других христианских церквах, имеющих апостольское преемство.
Догматической основой почитания мощей является учение Церкви о Боговоплощении и телесном воскресении Иисуса Христа (см. Воскресение Христово). В прямой связи с этим христианская антропология рассматривает человека как духовно-телесную целостность, называя человеческое тело храмом Святого Духа, созданным, как и душа, для вечной жизни. Фактом церковного Предания является убеждение и религиозный опыт, что тела святых пронизаны Божественной благодатью, к которой приобщаются верующие через почитание святых мощей.
В этом принципиальное расхождение церковной христианской антропологии с религиозными и философскими доктринами, рассматривающими тело как своего рода темницу души, характерными для индуизма, буддизма, манихейства, гностицизма, а также для многих средневековых ересей (вальденсов, альбигойцев, богомилов и др.), в определённой степени повлиявшими и на богословие Реформации, которое отвергло догмат о почитании святых и их мощей.
Первоначально Церковь почитала по преимуществу или даже исключительно мощи казнённых за Христа мучеников. Их останки христиане стремились получить, относились к ним с особым благоговением. Места погребения мучеников становились святынями, на них совершались богослужения. Чтимыми мощи признавались не только совершенно нетленные тела, но и останки, отчасти подвергшиеся тлению: кости, частицы костей и даже прах (в случае кремации).
Одно из наиболее ранних свидетельств почитания мощей святых содержится в описании мученичества. Поликарпа Смирнского (II век). Свт. Григорий Чудотворец (III век) установил праздники в честь мучеников и поместил их мощи в храмах своей епархии. Епископ Римский Феликс в 269 постановил совершать литургию только на мощах мучеников. Подобная практика вводилась в это же время и в других церквах.
При сооружении храма мощи полагались обычно под алтарём. В связи с потребностью Церкви в мощах святых в IV веке в восточных церквах возникла практика перенесения мощей, отделения от них частиц, которые помещались не только под алтарями (престолами), но также в антиминсы (эта традиция сохранилась в православных церквах). Приблизительно с конца I-го тысячелетия, кроме мощей мучеников, стали почитаться мощи святых иных ликов.
VII Вселенский собор (787) поставил почитание мощей наравне с почитанием икон и креста; 7-е правило собора предписывало поместить мощи в храмы, ранее освящённые без их полагания; епископам, которые впредь будут освящать храмы без мощей, грозило извержение из сана. Частицы мощей помещаются также в запрестольных, напрестольных и наперсных крестах (энколпиях), в панагиях, в особых ковчегах (реликвариях). Мощи, представляющие собой целые тела святых или их значительные части, полагаются в раках.
В I-м тысячелетии христианские святыни, в том числе и мощи святых, в силу исторических обстоятельств были сосредоточены главным образом на христианском Востоке, а на Западе - в основном в Италии. В Средневековье (с VIII-IX века) в Западной церкви также распространилась практика разделения и перенесения мощей, особенно в эпоху крестовых походов, в том числе после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году.
В результате большое число мощей святых было перемещено в храмы и монастыри Франции, Германии и других западно-европейских стран. При этом не всегда сохранялась их аутентичность: в различных городах оказывались мощи, почитаемые как одинаковые части тел одних и тех же святых. Часто мощи не передавались в качестве дара, а захватывались силой или продавались. При этом цена их назначалась исключительно высокой (например, золотом по весовому эквиваленту).
Злоупотребления, связанные с католической практикой торговли мощами, явились одним из поводов для европейской Реформации. Начиная с эпохи Просвещения критика почитания мощей стала важной составляющей европейской антиклерикальной публицистики. Вскрытие и уничтожение большого числа почитаемых мощей произошло в ходе Французской революции XVIII века.
На Русь частицы мощей древних святых привозились из Византии начиная со времени Крещения Руси, особенно после падения Константинополя в 1453 году. Не меньшим почитанием пользовались и мощи русских святых, в частности нетленные останки преподобных отцов Киево-Печерской лавры.
Как в православии, так и в католицизме обретение мощей является важным обстоятельством при принятии решения о канонизации святых. На Руси, преимущественно в связи с тем, что в пещерах Киево-Печерской лавры находятся нетленные мощи множества насельников этого монастыря, сложилось представление, что нетление мощей является непременным условием канонизации. Так, при обсуждении в начале XX века возможности прославления преподобного Серафима Саровского в Святейшем Синоде вызвало смущение состояние его мощей, которые не сохранились в совершенном нетлении.
Этот случай помог выяснить подлинное учение древней Церкви, которая не видела в нетлении мощей непременного условия для почитания подвижников в лике святых. Этот вывод имел большое значение в дальнейшем, при решении в РПЦ вопроса о канонизации угодников, мощи которых либо оставались в безвестном месте, либо не сохранились в совершенном нетлении. В XX-XXI веках канонизация святых в РПЦ, в особенности новомучеников и исповедников Российских (см. в статье Новомученики), останки которых, как правило, пребывают в безвестных могилах, совершается часто без обретения нетленных мощей. Аналогичным образом обстоит дело с канонизацией святых в поместных православных церквах и в Римско-католической церкви.
Широко распространённое представление о совершенном нетлении мощей святых было использовано в СССР для дискредитации Церкви при проведении после Октябрьской революции 1917 года по инициативе советских властей кампаний вскрытия мощей, когда обнаруживалось, что в ряде случаев в раках находились лишь части мощей почитаемых святых.