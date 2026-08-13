МОСЕЛЕКАТСЕ

МОСЕЛЕКАТСЕ - пер­вый ин­ко­си (вер­хов­ный пра­ви­тель) и ос­но­ва­тель по­ли­тического объ­еди­не­ния на­ро­да ма­та­бе­ле (нде­бе­ле). Один из пол­ко­вод­цев зу­лус­ско­го во­ж­дя Ча­ки, воз­гла­вив­ше­го со­юз на­ро­дов бан­ту в борь­бе с анг­ло-бур­ским на­ше­ст­ви­ем .

В 1822 году (или 1823 году) вы­шел из по­ви­но­ве­ния Ча­ки и увёл с под­вла­ст­ных ему зе­мель несколько ро­дов на тер­ри­то­рию северной час­ти современной ЮАР (рай­он провансального Транс­ва­аль).

От­ко­лов­шие­ся от зу­лу ро­ды ста­ли эт­нической ос­но­вой на­ро­да ма­та­бе­ле.

В 1837 году в хо­де «Ве­ли­ко­го тре­ка» ма­та­бе­ле бы­ли вы­тес­не­ны бу­ра­ми с тер­ри­то­рии Транс­ваа­ля, по­сле че­го они во гла­ве с Моселекатсе пе­ре­шли р. Лим­по­по, раз­ру­ши­ли го­су­дар­ст­во на­ро­да роз­ви, по­ко­ри­ли шо­на и рас­се­ли­лись на тер­ри­то­рии современого Зим­баб­ве .

К середине XIX века Моселекатсе, опи­ра­ясь на цен­тра­ли­зо­ван­ную во­енную ор­га­ни­за­цию ма­та­бе­ле, со­здан­ную по при­ме­ру зу­лус­ской, ус­та­но­вил по­ли­тическое гос­под­ство над большей частью тер­ри­то­рии современного Зим­баб­ве со сто­ли­цей Бу­ла­вайо.