МОСАРАБЫ

Мосарабы ( кастил. mozarabes, от араб. musta‘rib — «арабизированный») — христианское население мусульманских государств Пиренейского п-ова в VIII—XII вв., обладавшее особым социально-юридическим статусом. Община М. имела право на внутреннее самоуправление, ее глава избирался христианами. Суд по делам, касавшимся только М., осуществлялся внутри общины на основании законов вестготских королей. М. вместе с иудеями относились к категории «людей книги» и выплачивали поземельный сбор (харадж), подушную подать (джизью) и ряд других платежей. Сборщик податей, как и граф, выбирался из членов общины. М. позволялось совершать богослужения (в результате арабского завоевания часть епископских кафедр пришла в упадок, но сохранялось деление на три архи­епископства — Толедо, Мерида, Севилья). М. заимствовали отдельные элементы мусульманской культуры, особенно в сфере языка, архитектуры, изобразительного искусства и ремесла.

До 2-й половины XI в. положение мосарабской общины в Аль-Андалусе было довольно стабильным. Известен единственный пример массового движения против власти мусульман, так называемого движение кордовских мучеников в середине IX в. С конца XI в., после прихода к власти династии Альморавидов, отношение к подданным-иноверцам изменилось. Было осуществлено несколько массовых выселений М. за пределы Аль-Андалуса — в Африку и в христианские королевства Пиренейского п-ова. Последние мосарабские общины покинули мусульманские территории при Альмохадах (1147—1269).

Переселившиеся в христианские королевства М. оказали заметное влияние на культуру этих областей, прежде всего на архитектуру и язык. В VIII—XV вв. существовал мосарабский диалект романсе, сыгравший, в частности, роль посредника в заимствовании арабской лексики христианами. Кроме того, с М. связано сохранение в отдельных приходах христианских королевств так называемой мосарабской литургии, которая в остальных церквах была заменена в XI в. римским чином богослужения.

Ист. : Gonzalez Palencia A. Los mozarabes de Toledo en los siglos XII y XIII. 4 t. Madrid, 1922—1930; Corpus Scriptorum Muzarabicorum / Ed. I. Gil Fernandez. 2 t. Madrid, 1973.

Лит. : Simonet F. J. Historia de los mozarabes de Espana. 3 vols. Madrid, 1897—1903; Gomez Moreno M. Iglesias mozarabes. Arte espanol de los siglos IX al XI. Madrid, 1913; Arte y cultura mozarabe: Ponencias y comunicaciones presentadas al I Congreso Internacional de Estudios Mozarabes. Toledo, 1979; Wolf K. B. Christian Martyrs in Muslim Spain. Cambridge, 1988; Burman T. Religious Polemic and the Intellectual History of Mozarabs, c. 1050—1200. Leiden, 1994; Olstein D. A. La era mozarabe. Salamanca, 2006; Aillet C. Les Mozarabes. Islamisation, arabisation et christianisme en peninsule Iberique (IXe—XIIe siecle). Madrid, 2010. Г. А. Попова.