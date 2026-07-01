МОСАДДЫК МОХАММЕД

МОСАДДЫК МОХАММЕД - государственный и по­ли­тический дея­тель Ира­на.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи, со­сто­яв­шей в род­ст­ве с ди­на­сти­ей Кад­жа­ров .

Уча­ст­во­вал в Иран­ской ре­во­лю­ции 1905-1911 годов.

До 1914 года изу­чал пра­во в Па­ри­же, за­тем в Швей­ца­рии. В 1906 году из­бран де­пу­та­том медж­ли­са. Вы­сту­пал про­тив за­клю­че­ния бри­та­но-иранского до­го­вора 1919 года, пре­дос­та­вив­ше­го Ве­ли­ко­бри­тании зна­чительные неф­тя­ные кон­цес­сии.

В 1921-1924 годы за­ни­мал различные ми­ни­стер­ские по­сты, в т.ч. министра фи­нан­сов (1921 год), министра иностранных дел (1923 год).

В 1923 году вновь во­шёл в медж­лис, в 1925 году го­ло­со­вал про­тив из­бра­ния пре­мьер-министра Ре­зы-ша­ха Пех­леви но­вым ко­ро­лём Ира­на.

Уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей об от­стра­не­нии Ре­зы-ша­ха Пех­ле­ви от вла­сти, был два­ж­ды аре­сто­ван.

В 1944 году по­сле от­ре­че­ния Ре­зы-ша­ха Пех­ле­ви в поль­зу сво­его сы­на Мо­хам­ме­да Ре­зы Пех­ле­ви вновь из­бран в пар­ла­мент. Вы­сту­пал за про­ве­де­ние Ира­ном не­за­ви­си­мой внеш­ней по­ли­ти­ки, ко­то­рую на­зы­вал кур­сом «пас­сив­но­го рав­но­ве­сия».

В 1949 году ос­но­вал пар­тию Национальный фронт, ко­то­рая ве­ла борь­бу за на­цио­на­ли­за­цию иранской неф­те­до­бы­ваю­щей и неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности.

В мар­те 1951 года уча­ст­во­вал в при­ня­тии за­ко­на о на­цио­на­ли­за­ции неф­тя­ных про­мы­слов Анг­ло-иран­ской неф­тя­ной ком­па­нии, учи­ты­вав­ше­го ин­те­ре­сы ком­па­нии. В апреле 1951 - августе 1953 годы (с пе­ре­ры­вом в ию­ле 1952 году) пре­мьер-ми­нистр. Тес­но со­труд­ни­чал с ши­ит­ским ли­де­ром аятол­лой А.-Х. Ка­ша­ни, в августе 1952 - мар­те 1953 годы воз­глав­ляв­шим иранский пар­ла­мент.

По­ли­ти­ка М. Мосаддык вы­зва­ла не­до­воль­ст­во пра­ви­тель­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии, пе­ре­рос­шее в круп­ный кон­фликт, со­про­вож­дав­ший­ся бой­ко­том иранской неф­ти. В 1952 году М. Мосаддык вы­слал из стра­ны британских спе­циа­ли­стов и со­вет­ни­ков, а за­тем ра­зо­рвал ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей.

В ию­ле 1952 году шах по­пы­тал­ся сме­стить М. Мосаддыка с по­ста пре­мьер-ми­ни­ст­ра, од­на­ко это вы­зва­ло вос­ста­ние в Те­ге­ра­не, ор­га­ни­зо­ван­ное Народной пар­ти­ей Ира­на (см. Ту­де) и му­сульманскими груп­пи­ров­ка­ми. М. Мосаддык был вос­ста­нов­лен в преж­ней долж­но­сти и од­но­вре­мен­но на­зна­чен во­енным ми­ни­ст­ром.

Вер­нув­шись к управ­ле­нию стра­ной, взял курс на раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва с США в на­де­ж­де сыг­рать на анг­ло-американских про­ти­во­ре­чи­ях. Эта по­ли­ти­ка вы­зва­ла рез­кую оп­по­зи­цию со сто­ро­ны пра­вых на­цио­на­ли­стов и ис­ла­ми­стов (Ка­ша­ни, уп­ре­кав­ший М. Мосаддыка в ус­туп­чи­во­сти западным дер­жа­вам и со­труд­ни­че­ст­ве с ком­му­ни­ста­ми, пор­вал от­но­ше­ния с пре­мьер-ми­ни­стром).

В свою оче­редь США, обес­по­ко­ен­ные уси­ле­ни­ем ан­ти­за­пад­ных на­строе­ний в Ира­не, вы­сту­пи­ли за про­ве­де­ние со­гла­со­ван­ного с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей кур­са. В хо­де ин­спи­ри­ро­ван­но­го ими государственного пе­ре­во­ро­та 19 августа 1953 года М. Мосаддык был аре­сто­ван и осу­ж­дён на 3 го­да, а по­сле вы­хо­да из тюрь­мы со­слан в своё име­ние Ах­ме­да­бад под Те­ге­ра­ном, где в даль­ней­шем про­жи­вал под над­зо­ром вла­стей.

Ав­тор ря­да ра­бот по му­сульманскому пра­ву, фи­нан­со­вым и юри­дическим во­про­сам.

В 2004 году в честь М. Мосаддык на­зва­на ули­ца в Каи­ре.