МОСАДДЫК МОХАММЕД
МОСАДДЫК МОХАММЕД - государственный и политический деятель Ирана.
Из аристократической семьи, состоявшей в родстве с династией Каджаров.
Участвовал в Иранской революции 1905-1911 годов.
До 1914 года изучал право в Париже, затем в Швейцарии. В 1906 году избран депутатом меджлиса. Выступал против заключения британо-иранского договора 1919 года, предоставившего Великобритании значительные нефтяные концессии.
В 1921-1924 годы занимал различные министерские посты, в т.ч. министра финансов (1921 год), министра иностранных дел (1923 год).
В 1923 году вновь вошёл в меджлис, в 1925 году голосовал против избрания премьер-министра Резы-шаха Пехлеви новым королём Ирана.
Участвовал в переговорах с Великобританией об отстранении Резы-шаха Пехлеви от власти, был дважды арестован.
В 1944 году после отречения Резы-шаха Пехлеви в пользу своего сына Мохаммеда Резы Пехлеви вновь избран в парламент. Выступал за проведение Ираном независимой внешней политики, которую называл курсом «пассивного равновесия».
В 1949 году основал партию Национальный фронт, которая вела борьбу за национализацию иранской нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.
В марте 1951 года участвовал в принятии закона о национализации нефтяных промыслов Англо-иранской нефтяной компании, учитывавшего интересы компании. В апреле 1951 - августе 1953 годы (с перерывом в июле 1952 году) премьер-министр. Тесно сотрудничал с шиитским лидером аятоллой А.-Х. Кашани, в августе 1952 - марте 1953 годы возглавлявшим иранский парламент.
Политика М. Мосаддык вызвала недовольство правительства Великобритании, переросшее в крупный конфликт, сопровождавшийся бойкотом иранской нефти. В 1952 году М. Мосаддык выслал из страны британских специалистов и советников, а затем разорвал дипломатические отношения с Великобританией.
В июле 1952 году шах попытался сместить М. Мосаддыка с поста премьер-министра, однако это вызвало восстание в Тегеране, организованное Народной партией Ирана (см. Туде) и мусульманскими группировками. М. Мосаддык был восстановлен в прежней должности и одновременно назначен военным министром.
Вернувшись к управлению страной, взял курс на развитие сотрудничества с США в надежде сыграть на англо-американских противоречиях. Эта политика вызвала резкую оппозицию со стороны правых националистов и исламистов (Кашани, упрекавший М. Мосаддыка в уступчивости западным державам и сотрудничестве с коммунистами, порвал отношения с премьер-министром).
В свою очередь США, обеспокоенные усилением антизападных настроений в Иране, выступили за проведение согласованного с Великобританией курса. В ходе инспирированного ими государственного переворота 19 августа 1953 года М. Мосаддык был арестован и осуждён на 3 года, а после выхода из тюрьмы сослан в своё имение Ахмедабад под Тегераном, где в дальнейшем проживал под надзором властей.
Автор ряда работ по мусульманскому праву, финансовым и юридическим вопросам.
В 2004 году в честь М. Мосаддык названа улица в Каире.