МОСАДДEК , МОХАММАД

Мосаддeк, Мохаммад (19.05.1882, Тегеран — 05.03.1967, Ахмадабад) — государственный и политический деятель Ирана. Из аристократической семьи, состоявшей в родстве с династией Каджаров . Участвовал в Конституционной революции 1905—1911 . Изучал экономику и право во Франции и Швейцарии. В 1906 избран депутатом меджлиса . Выступал против британо-иранского соглашения 1919. В 1921—1924 занимал различные министерские посты. В 1923 вновь был избран в меджлис. В 1925 единственный из депутатов открыто выступил против избрания Резы-хана шахом Ирана после низложения Каджаров. Получил известность как оратор и критик режима Резы-шаха, но концу 1930-х отошел от активной политической деятельности. В июне 1940 был арестован, через полгода освобожден из заключения и вплоть до отречения Резы-шаха осенью 1941 жил под домашним арестом в своем имении. В 1944 был вновь избран в меджлис, где инициировал принятие нескольких законов. В 1949 возглавил Национальный фронт (НФ) — объединение различных партий и движений патриотического и националистического толка. По инициативе М. в марте 1951 был принят закон о национализации нефтяной промышленности Ирана. 30 апреля 1951 М. был назначен на пост премьер-­министра и приступил к выполнению закона о национализации, что вызвало открытый саботаж со стороны Англо-Иранской нефтяной компании (АИНК) и правительства Великобритании. В ответ М. выслал из страны британских специалистов и советников и разорвал дипломатические отношения с Великобританией. В это время Иран переживал экономические трудности вследствие организованного Великобританией бойкота иранской нефти на мировом рынке. Спецслужбы США, и Великобритании стали готовить переворот с целью отстранения М. от власти. Операция под кодовым названием «Аякс» проводилась по договоренности с шахом и при участии лояльного ему генерала М. Захеди. 19 августа 1953 силы мятежников, поддержанные толпой подкупленных манифестантов, арестовали М.Новым премьером шах назначил генерала М. Захеди. М. был предан суду по обвинению в государственной измене и приговорен за превышение должностных полномочий к трем годам тюрьмы, выйдя из которой, жил в своем имении Ахмедабад близ Тегерана под надзором властей. Многие его сторонники подверглись преследованиям. Осенью 1954 правительство Захеди ратифицировало соглашение о создании Международного нефтяного консорциума (МНК) для разработки иранских нефтяных месторождений. Основными держателями акций стали американские и британские нефтяные компании. Так была достигнута основная цель государственного переворота августа 1953.

Лит. : Элвелл-Саттон Л. П. Иранская нефть: К истории «политики силы» / Пер. с англ. Н. Паисова. М., 1956; Zonis M. Political Elite in Iran. Princeton, 1971; Roosevelt K. Countercoup: The Struggle for the Control of Iran. Columbus, 1979; Diba F. Dr. M. Mossadegh: a Political Biography. London, 1986; Kinzer S. All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. Hoboken (NJ), 2004; Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran / Ed. by J. Gasiorowski, M. Byrne. Syracuse (NY), 2004. В. Н. Зайцев.