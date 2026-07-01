МОРТЗ
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (МОРТЗ) - российская просветительская общественная педагогическая организация.
Создана в 1869 году. Основные задачи: открытие воскресных и вечерних классов для рабочих, разработка учебных планов и программ для них, изучение технич. и ремесленного образования в России и за рубежом и др.
Деятели МОРТЗ: инженер-технолог А.К. Эшлиман (председатель), С.А. Владимирский (секретарь), математик и инженер К.К. Мазинг, В.Я. Стоюнин, директор С.-Петерб. технологического института Д.С. Зернов, А.И. Чупров и др.
К 1913 году обществом были организованы 22 воскресных класса технического рисования (1263 учятся от 8 до 40 лет), одна из первых в России женских ремесленных школ с 5-летним курсом обучения, среднее механико-технич. училище электротехнического профиля (основано в 1870 году как учебная мастерская, в 1881-1907 слесарно-ремесленное училище).
В 1870-е годы МОРТЗ объединяло научно-педагогические круги Москвы. Комиссии при его учебном отделе занимались не только техническим, но и общим образованием (начальные и средние школы, экскурсии, детское чтение и др.). Однако выходившие за рамки устава аспекты деятельности МОРТЗ подверглись критике московского губернатора, и ряд направлений работы (чтения для учащихся и др.) был запрещён.
В 1898 году на базе учебного отдела МОРТЗ создано Педагогическое общество Московского университета. Деятельность МОРТЗ удостоена серебряной медали на Всемирной выставке в Париже (1909). После Октябрьской революции 1917 прекратило работу.