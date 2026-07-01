МОРТЗ

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО РАСПРО­СТРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (МОРТЗ) - российская про­све­ти­тель­ская об­ще­ст­вен­ная пе­да­го­гическая ор­га­ни­за­ция.

Соз­да­на в 1869 году. Основные за­да­чи: от­кры­тие вос­крес­ных и ве­чер­них клас­сов для ра­бо­чих, раз­ра­бот­ка учеб­ных пла­нов и про­грамм для них, изу­че­ние тех­нич. и ре­мес­лен­но­го об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии и за ру­бе­жом и др.

Дея­те­ли МОРТЗ: ин­же­нер-тех­но­лог А.К. Эш­ли­ман (председатель), С.А. Вла­ди­мир­ский (сек­ре­тарь), ма­те­ма­тик и ин­же­нер К.К. Ма­зинг, В.Я. Сто­юнин, ди­рек­тор С.-Пе­терб. тех­но­ло­гического института Д.С. Зер­нов, А.И. Чу­пров и др.

К 1913 году об­ще­ст­вом бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны 22 вос­крес­ных клас­са тех­нического ри­со­ва­ния (1263 учятся от 8 до 40 лет), од­на из пер­вых в Рос­сии жен­ских ре­мес­лен­ных школ с 5-лет­ним кур­сом обу­че­ния, сред­нее ме­ха­ни­ко-тех­нич. училище элек­тро­тех­нического про­фи­ля (ос­но­ва­но в 1870 году как учеб­ная мас­тер­ская, в 1881-1907 сле­сар­но-ре­мес­лен­ное училище).

В 1870-е годы МОРТЗ объ­еди­ня­ло на­учно-пе­да­го­гические кру­ги Мо­ск­вы . Ко­мис­сии при его учеб­ном от­де­ле за­ни­ма­лись не толь­ко тех­ни­че­ским, но и об­щим об­ра­зо­ва­ни­ем (на­чаль­ные и сред­ние шко­лы, экс­кур­сии, дет­ское чте­ние и др.). Од­на­ко вы­хо­див­шие за рам­ки ус­та­ва ас­пек­ты дея­тель­но­сти МОРТЗ под­верг­лись кри­ти­ке московского гу­бер­на­то­ра, и ряд на­прав­ле­ний ра­бо­ты (чте­ния для уча­щих­ся и др.) был за­пре­щён.

В 1898 году на ба­зе учеб­но­го от­де­ла МОРТЗ соз­дано Пе­да­го­гическое об­ще­ст­во Московского университета. Дея­тель­ность МОРТЗ удо­стое­на се­реб­ря­ной ме­да­ли на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же (1909). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 пре­кра­ти­ло ра­бо­ту.

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