МОРТИЛЬЕ ГАБРИЕЛЬ ДЕ
МОРТИЛЬЕ́ ГАБРИЕ́ЛЬ ДЕ (полное имя - Луи Лоран Мари Габриель) - французский археолог и антрополог.
Получил образование в иезуитском коллеже в Шамбери и др. Занимался естественной историей, в т. ч. конхиологией. Увлёкся революционными идеями, с 1847 года издавал «Независимое обозрение» («La Revue independante»), участвовал в Революции 1848 году во Франции. В 1849 году приговорён к 2 годам тюрьмы, эмигрировал в Женеву, затем в Савойю, а после её присоединения к Франции - в Ломбардию. В эмиграции занимался геологией и зоологией.
Под впечатлением открытия в Швейцарии свайных поселений и работ Ж. Буше де Перта и др. со второй половины 1850-х годов занялся археологией древнейших эпох. В 1858 году принимал участие в исследованиях свайных поселений. В 1864 году по амнистии вернулся во Францию и в том же году основал 1-й археологический журнал «Материалы для позитивной и философской истории человечества» («Matériaux pour l’histoire positive et philosophique de l’homme»), ряд других периодических изданий, в т. ч. по археологии. В 1865 году на съезде Итальянского общества естествоиспытателей в Специи стал инициатором проведения международных конгрессов по антропологии и доисторической археологии.
Работал в Музее национальной древностей в Сен-Жермен-ан-Ле, где организовал отдел доисторических древностей, который возглавлял в 1868-1885 годы. С 1875 года профессор доистории в Антропологической школе, где был также вице-директором. В 1884 году Г. де Мортилье избран мэром г. Сен-Жермен-ан-Ле, в 1885 году - депутатом Национального собрания.
Научной методологией Г. де Мортилье был последовательный эволюционизм. Он перенёс из палеонтологии в археологию принцип периодизации с опорой на «руководящие ископаемые», т. е. типы каменных орудий, характерные для определённой эпохи и отражающие прогрессивную смену «индустрий». Опираясь на это, Г. де Мортилье впервые предложил археологическую периодизацию каменного века (1869 год; позднее дорабатывалась); выделил эпохи, названные по наиболее представительным памятникам (некоторые из этих подразделений сохранились доныне, см. в ст. Палеолит): Тенэ (эолиты), Шелль, Ашель, Мустье, Солютре, Ориньяк, Мадлен, Робенгауз (назван по одному из свайных поселений; неолит).
Свою систему Г. де Мортилье рассматривал как универсальную, отражающую общие законы развития форм предметов материальной культуры. Г. де Мортилье не признал подлинность палеолитического искусства, поскольку человека палеолита рассматривал как существо, занимающее промежуточное положение между животным и «культурным» человеком, не способное к созданию произведений искусства.
Г. де Мортилье - один из основоположников археологии каменного века. Среди его учеников - сын, А. де Мортилье, Ф. Сальмон, Э. Ривьер, Ф.К. Волков.
Сочинения:
Musée préhistorique. P., 1903 (avec A. de Mortillet); Доисторическая жизнь: Происхождение и древность человека. СПб., 1903.