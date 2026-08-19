МОРТИЛЬЕ ГАБРИЕЛЬ ДЕ

МОРТИЛЬЕ́ ГАБРИЕ́ЛЬ ДЕ (полное имя - Луи Ло­ран Ма­ри Габ­ри­ель) - французский ар­хео­лог и ан­тро­по­лог.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в ие­зу­ит­ском кол­ле­же в Шам­бе­ри и др. За­ни­мал­ся ес­те­ст­вен­ной ис­то­ри­ей, в т. ч. кон­хио­ло­ги­ей. Ув­лёк­ся ре­во­люционными идея­ми, с 1847 года из­да­вал «Не­за­ви­си­мое обо­зре­ние» («La Re­vue in­de­pen­dan­te»), уча­ст­во­вал в Ре­во­лю­ции 1848 году во Фран­ции. В 1849 году при­го­во­рён к 2 го­дам тюрь­мы, эмиг­ри­ро­вал в Же­не­ву, за­тем в Са­войю, а по­сле её при­сое­ди­не­ния к Фран­ции - в Лом­бар­дию. В эмиг­ра­ции за­ни­мал­ся гео­ло­ги­ей и зоо­ло­ги­ей.

Под впе­чат­ле­ни­ем от­кры­тия в Швей­ца­рии свай­ных по­се­ле­ний и ра­бот Ж. Бу­ше де Пер­та и др. со второй половины 1850-х годов за­нял­ся ар­хео­ло­ги­ей древ­ней­ших эпох. В 1858 году при­ни­мал уча­стие в ис­сле­до­ва­ни­ях свай­ных по­се­ле­ний. В 1864 году по ам­ни­стии вер­нул­ся во Фран­цию и в том же году ос­но­вал 1-й ар­хео­ло­гический журнал «Ма­те­риа­лы для по­зи­тив­ной и фи­ло­соф­ской ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва» («Matériaux pour l’histoire positive et philosophique de l’homme»), ряд других пе­рио­дических из­да­ний, в т. ч. по ар­хео­ло­гии. В 1865 году на съез­де Итальянского общества ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­лей в Спе­ции стал ини­циа­то­ром про­ве­де­ния ме­ж­ду­народных кон­грес­сов по ан­тро­по­ло­гии и дои­сто­рической ар­хео­логии.

Ра­бо­тал в Му­зее национальной древ­но­стей в Сен-Жер­мен-ан-Ле, где ор­га­ни­зо­вал от­дел дои­сто­рических древ­но­стей, ко­то­рый воз­глав­лял в 1868-1885 годы. С 1875 года профессор дои­с­то­рии в Ан­тро­по­ло­гической шко­ле, где был также ви­це-ди­рек­то­ром. В 1884 году Г. де Мортилье из­бран мэ­ром г. Сен-Жер­мен-ан-Ле, в 1885 году - де­пу­та­том Национального со­б­ра­ния.

На­учной ме­то­до­ло­ги­ей Г. де Мортилье был по­сле­до­ва­тель­ный эво­лю­ци­о­низм. Он пе­ре­нёс из па­ле­он­то­ло­гии в ар­хео­ло­гию прин­цип пе­рио­ди­за­ции с опо­рой на «ру­ко­во­дя­щие ис­ко­пае­мые», т. е. ти­пы ка­мен­ных ору­дий, ха­рак­тер­ные для оп­ре­де­лён­ной эпо­хи и от­ра­жаю­щие про­грес­сив­ную сме­ну «ин­ду­ст­рий». Опи­ра­ясь на это, Г. де Мортилье впер­вые пред­ло­жил ар­хео­ло­гическую пе­рио­ди­за­цию ка­мен­но­го ве­ка (1869 год; позд­нее до­ра­ба­ты­ва­лась); вы­де­лил эпо­хи, на­зван­ные по наи­бо­лее пред­ста­ви­тель­ным па­мят­ни­кам (не­ко­то­рые из этих под­раз­де­ле­ний со­хра­ни­лись до­ны­не, см. в ст. Па­лео­лит): Те­нэ (эо­ли­ты), Шелль, Ашель, Му­стье, Со­лют­ре, Оринь­як, Мад­лен, Ро­бен­га­уз (на­зван по од­но­му из свай­ных по­се­ле­ний; не­олит).

Свою сис­те­му Г. де Мортилье рас­смат­ри­вал как уни­вер­саль­ную, от­ра­жаю­щую об­щие за­ко­ны раз­ви­тия форм пред­ме­тов ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. Г. де Мортилье не при­знал под­лин­ность па­лео­ли­тического ис­кус­ст­ва, по­сколь­ку че­ло­ве­ка па­лео­ли­та рас­смат­ри­вал как су­ще­ст­во, за­ни­маю­щее про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду жи­вот­ным и «куль­тур­ным» че­ло­ве­ком, не спо­соб­ное к соз­да­нию про­из­ве­де­ний ис­кус­ст­ва.

Г. де Мортилье - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ар­хео­ло­гии ка­мен­но­го ве­ка. Сре­ди его уче­ни­ков - сын, А. де Мор­ти­лье, Ф. Саль­мон, Э. Ривь­ер, Ф.К. Вол­ков.

Сочинения:

Musée préhistorique. P., 1903 (avec A. de Mortillet); Дои­сто­ри­че­ская жизнь: Про­ис­хо­ж­де­ние и древ­ность че­ло­ве­ка. СПб., 1903.