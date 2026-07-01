МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1724 ГОДА

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1724 ГОДА - за­ко­но­да­тель­ный акт , оп­ре­де­лив­ший по­ря­док ра­бо­ты российских пор­тов и та­мо­жен.

Ут­вер­ждён 31 января (11 февраля) императором Пет­ром I .

Со­сто­ял из 41 ста­тьи.

Пред­пи­сы­вал российским и иностранным куп­цам и ка­пи­та­нам су­дов («ко­ра­бель­щи­кам») пре­дос­тав­лять цол­не­рам (сбор­щи­кам по­шлин) ис­тин­ную ин­фор­ма­цию о сво­ём суд­не (на­зва­ние, гру­зо­подъ­ём­ность, со­став ко­ман­ды) и о гру­зе (це­на, вес, ка­че­ст­во, стра­на-про­из­во­ди­тель и пр.).

Со­дер­жал пра­ви­ла пе­ре­дви­же­ния и сто­ян­ки су­дов в пор­тах, по­груз­ки и раз­груз­ки то­ва­ров (про­во­ди­лись толь­ко в днев­ное вре­мя), уп­ла­ты по­шлин с вво­зи­мых и вы­во­зи­мых то­ва­ров и других сбо­ров.

Рег­ла­мен­ти­ро­вал обя­зан­но­сти цол­не­ров и на­хо­див­ших­ся на су­дах во вре­мя их пре­бы­ва­ния в пор­ту це­ло­валь­ни­ков (дос­мотр­щи­ков су­дов).

Раз­ре­шал ко­ра­бель­щи­кам, штур­ма­нам и мат­ро­сам осу­ще­ст­в­лять в пор­ту роз­нич­ную тор­гов­лю оп­ре­де­лён­ны­ми ви­да­ми то­ва­ров (вя­ле­ная ры­ба, мя­со, пи­во и пр.) при ус­ло­вии уп­ла­ты ими по­шли­ны 2-4 ефим­ка (2,5-5 руб.).

Морской торговый регламент за­пре­щал ос­корб­лять слу­жи­те­лей та­мо­жен «не­при­стой­ны­ми сло­ва­ми», а так­же под уг­ро­зой смерт­ной каз­ни - ока­зы­вать на них фи­зическое воз­дей­ст­вие при вы­пол­не­нии ими сво­их обя­зан­но­стей.

На­ру­ше­ния Морского торгового регламента в за­ви­си­мо­сти от тя­же­сти пре­сту­п­ле­ния ка­ра­лись штра­фа­ми от 2 до 500 ефим­ков (от 2,5 до 625 руб.), кон­фи­ска­ци­ей то­ва­ров и суд­на, российские под­дан­ные мог­ли под­вер­гать­ся те­лес­ным на­ка­за­ни­ям и ли­ше­нию чи­нов.

Нор­мы Морского торгового регламента 1724 года раз­ви­ты Морским по­шлин­ным рег­ла­мен­том и ус­та­вом 1731 года.

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 7. № 4451.

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