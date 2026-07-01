МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1724 ГОДА
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1724 ГОДА - законодательный акт, определивший порядок работы российских портов и таможен.
Утверждён 31 января (11 февраля) императором Петром I.
Состоял из 41 статьи.
Предписывал российским и иностранным купцам и капитанам судов («корабельщикам») предоставлять цолнерам (сборщикам пошлин) истинную информацию о своём судне (название, грузоподъёмность, состав команды) и о грузе (цена, вес, качество, страна-производитель и пр.).
Содержал правила передвижения и стоянки судов в портах, погрузки и разгрузки товаров (проводились только в дневное время), уплаты пошлин с ввозимых и вывозимых товаров и других сборов.
Регламентировал обязанности цолнеров и находившихся на судах во время их пребывания в порту целовальников (досмотрщиков судов).
Разрешал корабельщикам, штурманам и матросам осуществлять в порту розничную торговлю определёнными видами товаров (вяленая рыба, мясо, пиво и пр.) при условии уплаты ими пошлины 2-4 ефимка (2,5-5 руб.).
Морской торговый регламент запрещал оскорблять служителей таможен «непристойными словами», а также под угрозой смертной казни - оказывать на них физическое воздействие при выполнении ими своих обязанностей.
Нарушения Морского торгового регламента в зависимости от тяжести преступления карались штрафами от 2 до 500 ефимков (от 2,5 до 625 руб.), конфискацией товаров и судна, российские подданные могли подвергаться телесным наказаниям и лишению чинов.
Нормы Морского торгового регламента 1724 года развиты Морским пошлинным регламентом и уставом 1731 года.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 7. № 4451.