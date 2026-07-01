«МОРСКОЙ ЛЕВ» ОПЕРАЦИЯ

«Морской лев» операция ( нем . Seelowe) — кодовое название десантной операции по высадке германских войск в Великобритании, планировавшейся А. Гитлером во время Второй мировой войны. По первоначальному плану, утвержденному 16 июля 1940 («Директива № 16»), 16-я и 9-я армии группы армий «А» германских войск (под командованием генерал-фельдмаршала Г. фон Рундштедта) и 6-я армия группы армий «Б» (под командованием генерал-фельдмаршала Ф. фон Бока) должны были форсировать пролив Ла-Манш, высадиться на британский берег широким фронтом и в течение месяца захватить Велико­британию. Немецким силам предстояло парализовать Военно-воздушные силы противника, обеспечить защиту десанта и контроль прибрежных вод, ослабить британский флот изматывающими боями. Срок готовности к началу операции в условиях ведущейся воздушной войны против Великобритании был установлен 15 августа, главный этап ее реализации должен был быть завершен к 15 сентября 1940. А. Гитлер был обеспокоен растущей силой британской армии, но единства в этом вопросе в германском военном командовании не было. В результате направление основного удара было значительно сужено и высадку войск предполагалось произвести в несколько этапов: вначале захватить плацдарм на южном побережье по линии устье Темзы–Гилфорд–Портсмут, затем забросить десант в район Фолкстона. Усиление налетов британской авиации на порты в районе Ла-Манша воспрепятствовало сосредоточению германских вооруженных сил, сроки начала операции неоднократно переносились (на 21 сентября, на май 1941), число предполагаемых сил для высадки постепенно сокращалось, менялись ее направление и задачи. 18 сентября 1940 был отдан приказ о рассредоточении транспортов во избежание потерь в живой силе и технике. После переноса начала операции на весну она больше не принималась в расчет. Военно-морской флот Германии был не в состоянии осуществить переброску необходимых сил и обеспечить их безопасность, а авиация оказалась не способна добиться превосходства в воздухе. План операции использовался немецким командованием для дезинформации противника в виду планируемой кампании против СССР.

Лит. : Fleming P . Operation Sea Lion — The Projected Invasion of England in 1940. New York, 1957; История Второй мировой войны, 1939—1945. М., 1974; Dokumente zum Unternehmen «Seelowe» — Die geplante deutsche Landung in England 1940 / Hrsg. von K. Klee. Gottingen, 1959; Operation Sea Lion / Ed. by R. Cox. San Rafael, 1977; Волков Ф. Д. За кулисами Второй мировой войны. М., 1985; Hewitt G . Hitler’s Armada — The German Invasion Plan, and the Defence of Egbert Kieser: Unternehmen Seelowe — Die geplante Invasion in England 1940. Esslingen–Munchen, 1987; Руге Ф. Война на море, 1939—1945. М.—СПб., 2000; Great Britain by the Royal Navy, April — October 1940. Barnsley, 2008; Грайнер Х. Военные кампании вермахта. Победы и поражения. 1939—1943. М., 2011; Siedentopf M . Unternehmen Seelowe. Widerstand im deutschen Geheimdienst. Munchen, 2014. Л. А. Садова .