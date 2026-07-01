МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ (МАК)

МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ (МАК) - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щее ар­бит­раж­ное уч­ре­ж­де­ние (тре­тей­ский суд), осу­ще­ст­в­ляю­щее дея­тель­ность по раз­ре­ше­нию спо­ров, от­не­сён­ных к её ком­пе­тен­ции За­ко­ном РФ «О ме­ж­ду­на­род­ном ком­мер­че­ском ар­бит­ра­же» (1993 год). Пре­ем­ни­ца МАК при Тор­го­во-промышленной па­ла­те СССР, об­ра­зо­ван­ной в 1930 год.

МАК раз­ре­ша­ет спо­ры, ко­то­рые вы­те­ка­ют из до­го­вор­ных и других гра­ж­дан­ско-пра­во­вых от­но­ше­ний, воз­ни­каю­щих из тор­го­во­го мо­ре­пла­ва­ния, не­за­ви­си­мо от то­го, яв­ля­ют­ся сто­ро­на­ми та­ких от­но­ше­ний субъ­ек­ты рос­сий­ско­го или толь­ко иностранного пра­ва.

К ком­пе­тен­ции МАК от­но­сят­ся спо­ры, вы­те­каю­щие из от­но­ше­ний: по фрах­то­ва­нию су­дов, морской пе­ре­воз­ке гру­зов, а так­же пе­ре­воз­ке гру­зов в сме­шан­ном пла­ва­нии (ре­ка - мо­ре); по морской бук­си­ров­ке су­дов и иных пла­ву­чих объ­ек­тов; по морскому стра­хо­ва­нию и пе­ре­стра­хо­ва­нию; свя­зан­ных с ку­п­лей-про­да­жей, за­ло­гом и ре­мон­том морских су­дов и иных пла­ву­чих объ­ек­тов; по лоц­ман­ской и ле­до­вой про­вод­ке, агент­ско­му и ино­му об­слу­жи­ва­нию морских су­дов, а так­же су­дов внутреннего пла­ва­ния при пла­ва­нии та­ких су­дов по морским пу­тям; свя­зан­ных с ис­поль­зо­ва­ни­ем су­дов для осу­ще­ст­в­ле­ния на­учных ис­сле­до­ва­ний, до­бы­чи по­лез­ных ис­ко­пае­мых, гид­ро­тех­ни­че­ских и иных ра­бот; по спа­са­нию морских су­дов ли­бо морским суд­ном суд­на внутреннего пла­ва­ния, а так­же по спа­са­нию в морских во­дах суд­ном внутреннего пла­ва­ния другого суд­на внутреннего пла­ва­ния; свя­зан­ных с подъ­ё­мом за­то­нув­ших в мо­ре су­дов и ино­го иму­ще­ст­ва; свя­зан­ных со столк­но­ве­ни­ем морских су­дов, морского суд­на и суд­на внутреннего пла­ва­ния, су­дов внутренного пла­ва­ния в морских во­дах, а так­же с при­чи­не­ни­ем суд­ном по­вре­ж­де­ний пор­то­вым со­ору­же­ни­ям, сред­ст­вам на­ви­гационной об­ста­нов­ки и другим объ­ек­там; свя­зан­ных с при­чи­не­ни­ем по­вре­ж­де­ний ры­бо­лов­ным се­тям и другими ору­ди­ям ло­ва, а так­же с иным при­чи­не­ни­ем вре­да при осу­ще­ст­в­ле­нии морского рыб­но­го про­мыс­ла.

МАК раз­ре­ша­ет так­же спо­ры, воз­ни­каю­щие в свя­зи с пла­ва­ни­ем морских су­дов и су­дов внутреннего пла­ва­ния по ме­ж­ду­народным ре­кам, а рав­но спо­ры, свя­зан­ные с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем су­да­ми внутреннего пла­ва­ния за­гран­пе­ре­во­зок.

Раз­би­ра­тель­ст­во спо­ров в МАК осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ар­бит­ра­ми (тре­тей­ски­ми судья­ми), из­би­рае­мы­ми или на­зна­чае­мы­ми по каж­до­му де­лу из чис­ла лиц, об­ла­даю­щих не­об­хо­ди­мы­ми специальными зна­ния­ми в об­лас­ти раз­ре­ше­ния спо­ров, при­ни­мае­мых к рас­смот­ре­нию Ко­мис­си­ей. Спи­сок ар­бит­ров ут­ве­рж­да­ет Тор­го­во-промышленная па­ла­та сро­ком на 5 лет.

Ко­мис­сия при­ни­ма­ет к рас­смот­ре­нию спо­ры при на­ли­чии со­гла­ше­ния ме­ж­ду сто­ро­на­ми о пе­ре­да­че их на её раз­ре­ше­ние. Она при­ни­ма­ет к рас­смот­ре­нию так­же спо­ры, ко­то­рые сто­ро­ны обя­за­ны пе­ре­дать на её раз­ре­ше­ние в си­лу ме­ж­ду­народных до­го­во­ров РФ.

Ре­ше­ния МАК ис­пол­ня­ют­ся сто­ро­на­ми доб­ро­воль­но; ре­ше­ние, не ис­пол­нен­ное сто­ро­ной доб­ро­воль­но, при­во­дит­ся в ис­пол­не­ние в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном и ме­ж­ду­нар. до­го­во­ра­ми.

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