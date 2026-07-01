МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ (МАК)
МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ (МАК) - постоянно действующее арбитражное учреждение (третейский суд), осуществляющее деятельность по разрешению споров, отнесённых к её компетенции Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» (1993 год). Преемница МАК при Торгово-промышленной палате СССР, образованной в 1930 год.
МАК разрешает споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих из торгового мореплавания, независимо от того, являются сторонами таких отношений субъекты российского или только иностранного права.
К компетенции МАК относятся споры, вытекающие из отношений: по фрахтованию судов, морской перевозке грузов, а также перевозке грузов в смешанном плавании (река - море); по морской буксировке судов и иных плавучих объектов; по морскому страхованию и перестрахованию; связанных с куплей-продажей, залогом и ремонтом морских судов и иных плавучих объектов; по лоцманской и ледовой проводке, агентскому и иному обслуживанию морских судов, а также судов внутреннего плавания при плавании таких судов по морским путям; связанных с использованием судов для осуществления научных исследований, добычи полезных ископаемых, гидротехнических и иных работ; по спасанию морских судов либо морским судном судна внутреннего плавания, а также по спасанию в морских водах судном внутреннего плавания другого судна внутреннего плавания; связанных с подъёмом затонувших в море судов и иного имущества; связанных со столкновением морских судов, морского судна и судна внутреннего плавания, судов внутренного плавания в морских водах, а также с причинением судном повреждений портовым сооружениям, средствам навигационной обстановки и другим объектам; связанных с причинением повреждений рыболовным сетям и другими орудиям лова, а также с иным причинением вреда при осуществлении морского рыбного промысла.
МАК разрешает также споры, возникающие в связи с плаванием морских судов и судов внутреннего плавания по международным рекам, а равно споры, связанные с осуществлением судами внутреннего плавания загранперевозок.
Разбирательство споров в МАК осуществляется арбитрами (третейскими судьями), избираемыми или назначаемыми по каждому делу из числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, принимаемых к рассмотрению Комиссией. Список арбитров утверждает Торгово-промышленная палата сроком на 5 лет.
Комиссия принимает к рассмотрению споры при наличии соглашения между сторонами о передаче их на её разрешение. Она принимает к рассмотрению также споры, которые стороны обязаны передать на её разрешение в силу международных договоров РФ.
Решения МАК исполняются сторонами добровольно; решение, не исполненное стороной добровольно, приводится в исполнение в соответствии с законом и междунар. договорами.