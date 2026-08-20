МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА
МОРОСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА - российский государственный вуз.
Основан в 1876 году в Санкт-Петербурге по указанию императора Александра II как мореходные классы Санкт-Петербургского речного яхт-клуба.
С 1902 года училище дальнего плавания императора Петра I. С 1905 года Санкт-Петербургские соединённые училища дальнего плавания и судовых механиков торгового флота императора Петра I; с 1919 года Петроградский техникум водных сообщений; с 1924 года Ленинградский морской техникум; с 1944 года высшее мореходное училище.
В 1954 году объединено с Высшим арктическим морским училищем (основано в 1935 году как Гидрографический институт Главсевморпути; с 1949 года имени адмирала С.О. Макарова) и преобразовано в Ленинградское высшее инженерное морское училище.
С 1990 года современный статус и название.
В разное время в академии преподавали океанограф, картограф Ю.М. Шокальский, кораблестроитель А.П. Шершов, гидрограф Н.Н. Матусевич и др.
В составе академии 9 факультетов.
Готовит специалистов широкого профиля для гражданского и торгового флота, в т.ч. для судов с атомными энергетическими установками (судоводителей, судомехаников, гидрографов, океанологов и др.).
Обучаются около 5 тыс. студентов (2011 год).