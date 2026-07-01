МОРШТЫН ЯН АНДЖЕЙ
МОРШТЫН ЯН АНДЖЕЙ - польский поэт, государственный и политический деятель.
Из шляхетского рода; сын крупного землевладельца.
Путешествовал по Франции, Италии. С 1649 года состоял при дворе графа Любомирского; в 1653 году поступил на королевскую службу; ездил с дипломатической миссией во Францию, Швецию, Австрию, Германию.
Один из лидеров оппозиционной «французской» партии при дворе.
Обвинён в государственной измене и в 1683 году эмигрировал во Францию.
Начало литературной деятельности Я.А. Морштын принято датировать 1637 год.
Испытал влияние маринизма.
Виднейший представитель барокко в польской литературе.
В поэзии Я.А. Морштына, отмеченной изысканной виртуозностью стиха и стиля, преобладает камерная тематика: любовь, разлука, женская красота, преувеличенное чувство ревности или печали, дружба, рассуждения о природе творчества и др.; среди жанров - мадригал, жалоба, шутка: поэтические сборники «Каникула» («Kanikuła», 1647 год, опубликованы в 1844 году) и «Лютня» («Lutnia», 1661 год, опубликованы в 1875 год).
Автор сборника «Фрашки» («Fraszki», 1645 год), в который вошли также эпиграммы непристойного содержания.
Среди других сочинений - религиозная лирика, парафразы из античной, французской и итальянской поэзии (Горация, Апулея, П. де Ронсара, Дж. Марино и др.).
Перевёл на польский язык «Аминту» Т. Тассо (1580 год), «Сид» П. Корнеля (пост. в 1662 год).
Сочинения:
Utwory zebrane / Opracował L. Kukulski. Warsz., 1971.