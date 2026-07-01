МОРШТЫН ЯН АНДЖЕЙ

МОРШТЫН ЯН АНДЖЕЙ - польский по­эт, государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из шля­хет­ско­го ро­да; сын круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца.

Пу­те­ше­ст­во­вал по Фран­ции, Ита­лии. С 1649 года со­сто­ял при дво­ре гра­фа Лю­бо­мир­ско­го; в 1653 году по­сту­пил на ко­ро­лев­скую служ­бу; ез­дил с ди­пло­ма­тической мис­си­ей во Фран­цию, Шве­цию, Ав­ст­рию, Гер­ма­нию.

Один из ли­де­ров оп­по­зи­ци­он­ной «фран­цуз­ской» пар­тии при дво­ре.

Об­ви­нён в государственной из­ме­не и в 1683 году эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

На­ча­ло литературной дея­тель­но­сти Я.А. Морштын при­ня­то да­ти­ро­вать 1637 год.

Ис­пы­тал влия­ние ма­ри­низ­ма .

Вид­ней­ший пред­ста­ви­тель ба­рок­ко в польской ли­те­ра­ту­ре.

В по­эзии Я.А. Морштына, от­ме­чен­ной изы­скан­ной вир­ту­оз­но­стью сти­ха и сти­ля, пре­об­ла­да­ет ка­мер­ная тематика: лю­бовь, раз­лу­ка, жен­ская кра­со­та, пре­уве­ли­чен­ное чув­ст­во рев­ности или пе­ча­ли, друж­ба, рас­су­ж­де­ния о при­ро­де твор­че­ст­ва и др.; сре­ди жан­ров - мад­ри­гал , жа­ло­ба, шут­ка: по­этические сборники «Ка­ни­ку­ла» («Kaniku­ła», 1647 год, опубликованы в 1844 году) и «Лют­ня» («Lut­nia», 1661 год, опубликованы в 1875 год).

Ав­тор сборника «Фраш­ки» («Fraszki», 1645 год), в ко­то­рый во­шли так­же эпи­грам­мы не­при­стой­но­го со­дер­жа­ния.

Сре­ди других со­чи­не­ний - ре­лигиозная ли­ри­ка, па­ра­фра­зы из ан­тич­ной, французской и итальянской по­эзии (Го­ра­ция, Апу­лея, П. де Рон­са­ра, Дж. Ма­ри­но и др.).

Пе­ре­вёл на польский язык «Амин­ту» Т. Тас­со (1580 год), «Сид» П. Кор­не­ля (пост. в 1662 год).

Сочинения:

Utwory zebrane / Opracował L. Kukul­ski. Warsz., 1971.