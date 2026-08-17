МОРШАНСК
МОРШАНСК - город в России, в северной части Тамбовской области, центр Моршанского района.
Население 41,5 тыс. человек (2010 год, перепись). Расположен на р. Цна (пристань). Железнодорожная станция. Через Моршанск проходит автодорога Тамбов - Шацк (Рязанская область).
Впервые упоминается в 1623 году как с. Морша (находилось во владении рязанских архиереев).
С 1631 года дворцовое село, в конце 1630-х годов - начале XVIII века центр Верхоценской волости Тамбовского уезда. Со второй половины XVII века крупное торговое село.
В 1748-1753 годы возведён Софийский собор (разобран в 1940 году). В XVIII веке важный центр изготовления парусного полотна; крупный пункт перегона лошадей (до 50 тыс. в год). Уездный город Моршанск Тамбовской губернии (1779-1928 годы; до 1796 года Тамбовское наместничество), до 1870-х годов её ведущий торгово-промышленный центр.
Во второй половине XVIII - конец XIX веков действовала Моршанская пристань - одна из важнейших в России (грузооборот св. 44 тыс. т в год; вывозили в основном зерно из Тамбовской, Саратовской, Пензенской и Воронежской губерний, а также мёд, рыбу, пушнину; официально закрыта в 1903 году). На местных скотобойнях в год забивалось до 20 тыс. голов крупного рогатого скота и около 100 тыс. овец из донских и волжских степей; действовало крупное салотопенное производство (около 2,3 тыс. т животного сала в год).
Торговое значение города снизилось после строительства в 1860-х годах прошедшей в стороне от Моршанска железнодорожной линии Рязань - Козлов (ныне Мичуринск). В 1867 году открыто движение по железнодорожной линии Ряжск - Моршанск, в 1874 году - по линии Моршанск - Сызрань. Районный центр Тамбовского округа Центральночернозёмной области (1928-1930 годы), Центральночернозёмной области (1930-1934 годы), Воронежской (1934-1937 годы), Тамбовской (с 1937 года) областей.
Город застроен по генплану 1785 года. Большая часть зданий заменена каменными после сильного пожара в 1875 году. Сохранились: Торговые ряды (1819 год), 5-главый ампирный Свято-Троицкий собор (1836-1849 годы), повторяющий формы Преображенского собора в Санкт-Петербурге; деревянная церковь Свт. Николая в бывшей слободе Базево (1849-1851 годы, Казанский придел - 1957 год, Петропавловский придел - 1959 год), купеческие особняки (в т. ч. Г.И. Белоусова - ныне детская художественная школа, Ялова - ныне Городская библиотека), здания реального училища (1879 год, домовая церковь Св. Александра Невского - 1895-1896 годы; ныне школа), мужской гимназии (1880-е годы, ныне школа-интернат), детского сада (1928 год).
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны (1968 год). Историко-художественный музей (основан в 1918 году, современное название и статус с 1993 года; в здании бывшего магазина купцов Кавериных, 1900 год; произведения живописи, графики, скульптуры XVIII-XX веков, в т. ч. уроженца города Е.А. Лансере) с филиалом в бывшей старообрядческой Успенской церкви (1913-1914 годы).
Среди предприятий - завод «Моршанскхиммаш» (1932 год; теплообменное и ёмкостное оборудование для химической, нефтехимической, пищевой промышленности, атомной энергетики), «Моршанская мануфактура» (1892 год; одеяла и покрывала из шерсти), булочно-кондитерский комбинат, пивоваренный завод (1914 год), табачная фабрика (1882 год).
Близ Моршанска, в с. Новотомниково, - ансамбль усадьбы графов Воронцовых и Воронцовых-Дашковых: конезавод (1859 год; разведение лошадей орловской рысистой породы), 2 усадебных дома (середина XIX века и 1916 год), Благовещенская церковь (1886-1889 годы, архитектор Н.В. Султанов), склеп, ворота, парк.