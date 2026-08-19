МОРРИС , УИЛЬЯМ

Моррис ( англ . Morris) , Уильям (24.03.1834, Уолтемстоу, близ Лондона — 03.03.1896, Лондон) — английский художник, дизайнер, писатель, поэт, деятель социалистического движения. Родился в семье финансиста. Учился в Оксфордском университете. Находился под влиянием работ Дж. Раскина, прославлявшего искусство средневекового ремесла. В 1856 стал учеником архитектора Дж. Э. Стрита. В 1861 совместно с друзьями прерафаэлитами создал фирму по изготовлению мебели, ковров, витражей, предметов искусства. Принял участие в оформлении Оружейной и Гобеленовой комнаты Сент-Джеймсского дворца (1866), «Зеленой столовой» Музея Виктории и Альберта (1867). Занимался дизайном обоев и тканей, отвергал машинное производство, выступал за нравственное и художественное превосходство ручного труда. Был идейным вдохновителем художественного движения « Искусства и ремесла». Образцом эстетических канонов этого движения стал Красный дом (вблизи Лондона), в 1859 спроектированный для М. архитектором Ф. Уэббом. В 1890 открыл типографию «Келмскотт-Пресс», занимавшуюся малотиражным изданием книг с дизайнерскими переплетами и декоративным оформлением. В литературе начинал как поэт, интересовался античной, европейской средневековой литературой, находился под влиянием древнеисландского, скандинавского фольклора, античного эпоса.

Был увлечен проектами создания совершенного общественного устройства. В 1880-е играл заметную роль в британском социалистическом движении, выступал с лекциями. С 1883 член Демократической (с 1884 Социал-демократической федерации) . На рубеже 1884—1885 основал Социалистическую Лигу. В 1890 покинул ее из-за усиления в рядах Лиги анархистов, создал Социалистическое общество Хаммерсмита. М. критиковал капиталистическое общество, поощрявшее алчность. Выразил свои социалистические взгляды в романах «Сон про Джо­на Бол­ла» (1888), «Вес­ти ни­от­ку­да, или Эпоха спокойствия» (1890).

Художественные эксперименты М. оказали влияние на возникновение стилей модерн, ар-деко и других направлений в изобразительном, декоративном искусстве. Литературное наследие легло в основу дальнейшего развития романов-утопий и романов-фэнтези ХХ века.

Соч.: The Collected Works / Ed. by M. Morris. Vol. 1—24. London, 1910—1915; Искусство и жизнь. Избранные статьи, лекции, речи, письма. М., 1973.

Лит .: Mackail J. W. The Life of William Morris. Vol. 1—2. London, 1899; Morris M. William Morris: Artist, Writer, Socialist. Vol. 1—2. Oxford, 1936; Thompson E. P. William Morris: Romantic to Revolutionary. London, 1955; Arnot R. P. William Morris: The Man and the Myth. London, 1964; Гольдзамт Э. Уильям Моррис и социальные истоки современной архитектуры. М., 1973; Bradley I. C. William Morris and His World. London, 1978; Эстетика Морриса и современность / Под ред. В. П. Шестакова. М., 1987; Спицына Л. В. Уильям Моррис: жизнь и творчество. М., 1991; MacCarthy F. William Morris: A Life for Our Time. London, 1994; Coote S. William Morris: His Life and Work. Stroud, 1996; Kinna R. William Morris: The Art of Socialism. Cardiff, 2000; Седых Э . В . Уильям Моррис: лик средневековья. СПб., 2007. Е. А. Суслопарова.