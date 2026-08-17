МОРРИС ЧАРЛЗ УИЛЬЯМ
МОРРИС ЧАРЛЗ УИЛЬЯМ - американский философ.
В 1922 году окончил Северо-Западный университет (Эванстон, штат Иллинойс), затем учился в Чикагском университете у Дж.Г. Мида.
С 1925 года работал в Университете Райса (Хьюстон, штат Техас), с 1931 года - в Чикагском университете, с 1958 года - в Университете Флориды. В 1951-1953 годы также работал в Гарвардском университете.
Испытал влияние прагматизма Ч. Пирса, бихевиоризма и логического позитивизма; вместе с О. Нейратом и Р. Карнапом участвовал в создании «Международной энциклопедии унифицированной науки».
Явился одним из основателей семиотики, рассматривая её как метанауку, основу любой другой науки о знаках (лингвистики, логики, математики, риторики и др.).
В книге «Основания теории знаков» («Foundations of the theory of signs», 1938 год) впервые предложил разделение семиотики на семантику (изучающую отношения знаков к объектам, т. е. отношения означающего и означаемого), прагматику (занимающуюся отношениями знаков к истолкователю; ввёл термин «прагматика» в научный обиход) и синтактику (исследующую отношения знаков между собой, структурные свойства знаковых систем).
Предложил трёхстороннюю концепцию знака (см. Знак языковой). Наибольший интерес проявлял к прагматическим аспектам социальной коммуникации, рассматривая знак (язык) как диспозицию, т.е. указание к определённому действию (диспозиционный подход к речевому поведению).
Идеи Ч.У. Морриса оказали значительное влияние на последующие исследования знаковых систем.
Сочинения:
Six theories of mind. Chi., 1932;
Signs, language and behavior. N. Y., 1946;
Signification and significance: a study of the relations of signs and values. Camb., 1964;
Writings on the general theory of signs. The Hague, 1971;
Основания теории знаков // Семиотика. Сб. переводов / Под ред. Ю. С. Степанова. 2-е изд. М., 2001.