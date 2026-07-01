МОРОЗОВЫ (КУПЕЧЕСКИЙ РОД)

МОРОЗОВЫ - российский ку­печеский род, пред­при­ни­ма­те­ли, об­щественные дея­те­ли, бла­го­тво­ри­те­ли, ме­це­на­ты, кол­лек­цио­не­ры.

Ста­ро­обряд­цы.

Ро­до­на­чаль­ник - Сав­ва Ва­силь­е­вич [24 апреля (5 мая) 1770 - 15(27) декабря 1860 года], про­ис­хо­дил из гус­лиц­ких ста­ро­об­ряд­цев, кре­по­ст­ной по­ме­щи­ков Все­во­лож­ских, за­тем Рю­ми­ных, ра­бо­тал пас­ту­хом, из­воз­чи­ком, тка­чом на шёл­ко­вой фаб­ри­ке в с. Зуе­во Бо­го­род­ско­го уезда Московской губернии (ны­не в чер­те г. Оре­хо­во-Зуе­во), за­ни­мал­ся пе­ре­про­да­жей про­дук­ции гус­лиц­ких кус­та­рей московским тор­гов­цам.

В 1797 году от­крыл шёл­ко­ткац­кую мас­тер­скую в Зуе­ве, ко­то­рая к 1820 году ста­ла ма­ну­фак­ту­рой с 40 ра­бо­чи­ми. В 1821 году С.В. Мо­ро­зов вы­ку­пил­ся на во­лю за 17 тыс. руб., в 1823 году при­об­рёл зем­лю в м. Ни­коль­ское По­кров­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии (ны­не так­же в чер­те г. Оре­хо­во-Зуе­во), по­стро­ил там от­де­лоч­ную (1830 год), сук­ноп­ря­диль­ную (1844 год), ткац­кую (1846 год) и бу­ма­го­пря­диль­ную (1848 год) фаб­ри­ки, при уча­стии Л. Кно­па ус­та­но­вил на них английское обо­ру­до­ва­ние, по­ло­жив на­ча­ло мас­со­во­му ос­на­ще­нию ме­ха­нические стан­ка­ми тек­стиль­ных фаб­рик Цен­траль­но­про­мыш­лен­но­го р-на (тем са­мым спо­соб­ст­во­вал на­ча­лу промышленного пе­ре­во­ро­та в стра­не).

В 1825 году за­вёл собственное бу­ма­гот­кац­кое пред­при­ятие в Мо­ск­ве, в 1830 году - кра­силь­но- бе­лиль­ную фаб­ри­ку в Бо­го­род­ске (ны­не Но­гинск). К середине XIX века был круп­ней­шим про­из­во­ди­те­лем ка­че­ст­вен­ной бу­маж­ной пря­жи в Рос­сии, в 1850-е годы имел 7 фаб­рик, на ко­то­рых ра­бо­та­ли св. 2,5 тыс. человек (39 тыс. ра­бо­чих в 1890 году). В 1860 году ос­но­вал Тор­го­вый дом «Сав­ва Мо­ро­зов с сы­новь­я­ми». Был тес­но свя­зан со ста­ро­об­ряд­че­ской об­щи­ной Пре­об­ра­жен­ско­го клад­би­ща в Мо­ск­ве. Имел пя­те­рых сы­но­вей, чет­ве­ро из них ста­ли осно­ва­те­ля­ми вет­вей ди­на­стии Морозовых, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой за­ни­ма­лись пред­при­ни­ма­тель­ст­вом, главным образом в сфе­ре тек­стиль­ной промышленности.

Ели­сей Сав­вич [7(18) июня 1798 - 21 февраля (4 марта) 1868 годы], в 1837 году от­де­лил­ся от от­ца и ор­га­ни­зо­вал в Ни­коль­ском собственную ма­ну­фак­ту­ру, на ко­то­рой вы­ра­ба­ты­ва­лись хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни. Его сын Ви­ку­ла Ели­сее­вич [1829- 28 октября (9 ноября) 1894 годы], по­томственный почетный гра­ж­да­нин (с 1870 года), ма­ну­фак­тур-со­вет­ник, ку­пец 1-й гиль­дии, ро­до­на­чаль­ник вет­ви Мо­ро­зо­вых- «Ви­ку­ло­ви­чей».

По­стро­ил в Ни­коль­ском ткац­кую (1847 год) и бу­ма­гоп­ря­диль­ную (1878 год) фаб­ри­ки, с 1874 года вла­дел Су­хо­бор­ской фаб­ри­кой в Ни­коль­ском; в 1882 году уч­ре­дил Товарищество ма­ну­фак­тур Ви­ку­лы Мо­ро­зо­ва с сы­новь­я­ми (13,2 тыс. ра­бо­чих в 1914 год). По­стро­ил при сво­ей ма­ну­фак­ту­ре в Ни­коль­ском шко­лу, боль­ни­цу, бо­га­дель­ню и цер­ковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы. Один из круп­ней­ших жерт­во­ва­те­лей на Алек­се­ев­скую пси­хи­ат­рическую боль­ни­цу в Мо­ск­ве, а так­же на Алек­сан­д­ров­ское ком­мерческое училище. За­ве­щал круп­ный ка­пи­тал на строи­тель­ст­во дет­ской боль­ни­цы в Мо­ск­ве (по­строе­на его сы­новь­я­ми в 1901-1905 годы по про­ек­ту архитектор И.А. Ива­но­ва-Ши­ца; но­си­ла имя В.Е. Мо­ро­зо­ва, ны­не Мо­ро­зов­ская дет­ская городская кли­ническая боль­ни­ца).

Его сын - Алек­сей Ви­ку­ло­вич [5(17) октября 1857 - 21 декабря 1934 год], слу­шал лек­ции по ис­то­рии и ис­то­рии ис­кусств в Московском университе, с 1877 года уча­ст­во­вал в де­лах се­мей­ной фир­мы, в 1897 года с брать­я­ми и мно­го­лет­ним парт­нё­ром фир­мы И.К. По­ля­ко­вым ос­но­вал Товарищество Сав­вин­ской ма­ну­фак­ту­ры Ви­ку­лы Мо­ро­зо­ва с сы­новь­я­ми, ко­то­рое вла­де­ло пря­диль­но-ткац­кой и кра­силь­ной фаб­ри­кой в с. Сав­ви­но Бо­го­род­ско­го уезда (в 1909 году во­шло в со­став Товарищества ма­ну­фак­тур Ви­ку­лы Мо­ро­зо­ва с сы­новь­я­ми).

Со­брал од­ну из луч­ших в Рос­сии кол­лек­ций фар­фо­ра (к 1917 году около 2,5 тыс. пред­ме­тов), кол­лек­цио­ни­ро­вал так­же гра­виров. и ли­то­гра­фи­ров. порт­ре­ты (около 10 тыс. лис­тов к 1912 году), вы­пус­тил «Ка­та­лог мое­го со­б­ра­ния рус­ских гра­ви­ро­ван­ных и ли­то­гра­фи­ро­ван­ных порт­ре­тов» (т. 1–4, 1912-1913 годы). Со­уч­ре­ди­тель Ху­дожественно-промышленного общества при му­зее Стро­га­нов­ско­го училища (1899 год). Кол­лек­цио­ни­ро­вал ико­ны (к 1917 году в его со­б­ра­нии 219 икон XIII-XVII веков), ан­тик­вар­ные се­реб­ря­ные ве­щи (220 пред­ме­тов), ми­ниа­тю­ры (156 ра­бот), лу­боч­ные кар­тин­ки, из­де­лия из стек­ла и хру­ста­ля, де­ревянные рез­ные иг­руш­ки, тка­ни, вы­шив­ки.

В 1918 году часть кол­лек­ций по­гиб­ла, дру­гая на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на и на её ос­но­ве соз­дан Му­зей-вы­став­ка русских ху­дожников ста­ри­ны. В 1921 году со­б­ра­ние гра­вюр пе­ре­да­но в Му­зей изящ­ных ис­кусств (ны­не ГМИИ), со­б­ра­ние икон - в Ис­то­рический му­зей, се­реб­ро и ми­ниа­тю­ры - в Треть­я­ков­скую га­ле­рею и Ис­то­рический му­зей; на ос­но­ве кол­лек­ции фар­фо­ра об­ра­зо­ван Му­зей ке­ра­ми­ки, по­сле пе­ре­во­да ко­то­ро­го в Кус­ко­во (1932 год) А.В. Мо­ро­зов ра­бо­тал его со­труд­ни­ком.

Другий сын В.Е. Мо­ро­зо­ва - Иван Ви­ку­ло­вич [28 августа (9 сентября) 1865 - 3 ноября 1933 года], окон­чил юри­ди­че­ский факультет Московского университета (1885 год), глас­ный Московской городской ду­мы (с 1897 года), воз­глав­лял Товарищество ма­ну­фак­тур Ви­ку­лы Мо­ро­зо­ва с сы­новь­я­ми. Почетный по­пе­чи­тель 2-го Твер­ско­го по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных, член со­ве­та Дет­ской боль­ни­цы им. В.Е. Мо­ро­зо­ва, ру­ко­во­дил её строи­тель­ст­вом.

Вме­сте с брать­я­ми и сё­ст­ра­ми Ве­рой Ви­ку­лов­ной (1858-1916 годы; за­му­жем за фаб­ри­кан­том П.А. Шми­том) и На­де­ж­дой Ви­ку­лов­ной [9(21) сентября 1863 года - 22 февраля (7 марта) 1903 года; за­му­жем за М.С. Куз­не­цо­вым] суб­си­ди­ро­вал строи­тель­ст­во ста­ро­об­рядческой церкви Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва и По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы в Ток­ма­ко­вом переулке в Мо­ск­ве (1905-1908 годы, арх. И.Е. Бон­да­рен­ко). Круп­ный кон­но­за­вод­чик, в сво­ём име­нии Ис­лав­ское Зве­ни­го­род­ско­го уезда Московской губернии раз­во­дил русских ры­са­ков.

Вто­рой сын С.В. Мо­ро­зо­ва, За­хар Сав­вич (1802-1857 годы), стал ро­до­на­чаль­ни­ком вет­ви Мо­ро­зо­вых-«За­ха­ро­ви­чей». По­лу­чив от от­ца свою до­лю ка­пи­та­ла и кра­силь­но-бе­лиль­ную фаб­ри­ку в Бо­го­род­ске, на­чал са­мо­сто­ятельное де­ло. Ку­пил близ Бо­го­род­ска сель­цо Глу­хо­во, в 1844 году от­крыл там Бо­го­род­ско-Глу­хов­скую ме­ха­ничекую бу­ма­го­пря­диль­ную фаб­ри­ку (450 ра­бо­чих), в 1847 году ос­но­вал Глу­хов­скую ма­ну­фак­ту­ру, в 1856 году об­ра­зо­вал Ком­па­нию Бо­го­род­ско-Глу­хов­ской ма­ну­фак­ту­ры (к 1914 году на пря­диль­но-ткац­кой и от­бель­но-кра­силь­ной фаб­ри­ках, а так­же фаб­ри­ке руч­но­го тка­че­ст­ва, при­над­ле­жав­ших фир­ме, ра­бо­та­ло около 12 тыс. человек).

Де­ло про­дол­жи­ли его сы­но­вья, по­томственные почетные гра­ж­да­не Иван За­ха­ро­вич [29 мая (10 июня) 1823 года - 10(22) января 1888 года] и Ва­си­лий За­ха­ро­вич [6(18) июля 1829 года - 3(15) сентября 1872 года].

Сын В.З. Мо­ро­зо­ва - Кон­стан­тин Ва­силь­е­вич [1851 год - 24 декабря 1901 год (6 января 1902 год)], пе­ре­шёл из ста­ро­об­ряд­че­ст­ва в ло­но Русской пра­во­слав­ной церк­ви. Ди­рек­тор прав­ле­ния Ком­па­нии Бо­го­род­ско-Глу­хов­ской ма­ну­фак­ту­ры, тор­го­вал хлоп­ча­то­бу­маж­ны­ми тка­ня­ми под фир­мой «К. и С. бра­тья Мо­ро­зо­вы». Вы­де­лил сред­ст­ва на при­об­ре­те­ние зда­ния для ноч­леж­но­го при­юта в Мо­ск­ве (осу­ще­ст­в­ле­но в 1904 году: шесть кор­пу­сов на 1300 человек с бес­плат­ной сто­ло­вой).

В 1888 году Ком­па­нию Бо­го­род­ско-Глу­хов­ской ма­ну­фак­ту­ры воз­гла­ви­ли сы­но­вья И.З. Мо­ро­зо­ва - Да­вид Ива­но­вич [1849 год - 15(27) мая 1896 год], по­томственный почетный гра­ж­да­нин, ком­мер­ции со­вет­ник, строи­тель железно-дорожной ли­нии от Бо­го­род­ска к Мо­с­ков­ско-Ни­же­го­род­ской железной дороги (1885 год), из­да­тель газеты «Го­лос Мо­ск­вы» (1885-1886 годы), вла­дел журналом «Рус­ское обо­зре­ние» (1890-е годы);

Ар­се­ний Ива­но­вич [23 февраля (7 марта) 1850 год - 1932 год], по­томственный почетный гра­ж­да­нин, ма­ну­фак­тур-со­вет­ник, председателя со­ве­та Бо­го­род­ско-Глу­хов­ской ста­ро­об­рядческой об­щи­ны, член со­ве­та Ро­гож­ской ста­ро­об­рядческой об­щи­ны. Суб­си­ди­ро­вал строи­тель­ст­во Тих­вин­ско­го ста­ро­об­рядческого хра­ма в Мо­ск­ве (1912 год). Соз­да­тель ста­ро­об­рядческого ду­хов­но­го («Мо­ро­зов­ско­го») хо­ра. На свои сред­ст­ва из­дал «Круг цер­ков­но­го древ­не­го зна­мен­но­го пе­ния» (ч. 1–6, 1884-1885 годы). Спо­соб­ст­во­вал из­да­нию журналу «Ста­ро­об­ряд­че­ская мысль» (с 1910 года). Кол­лек­цио­нер русской и западно-ев­ропейской жи­во­пи­си, по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 годы его со­б­ра­ния лег­ли в ос­но­ву ху­дожественного от­де­ла Но­гин­ско­го крае­ведческого му­зея. В Бо­го­род­ске и Глу­хо­ве на его сред­ст­ва по­строе­ны хра­мы, боль­ни­цы, учеб­ные за­ве­де­ния и др.

Тре­тий сын С.В. Мо­ро­зо­ва - Аб­рам (Ав­ра­мий) Сав­вич [22 сентября (4 октября) 1806 год - 24 июня (6 июля) 1856 год], вла­дев­ший пред­при­ятия­ми в Тве­ри, стал ро­до­на­чаль­ни­ком вет­ви Мо­ро­зо­вых-«Твер­ских», или Мо­ро­зо­вых- «Аб­ра­мо­ви­чей».

Его сын - Да­вид Абра­мо­вич [12(24) сентября 1843 - 24 декабря 1893 (5 января 1894)], по­томственный почетный гра­ж­да­нин. Пе­ре­шёл в еди­но­ве­рие. Сов­ла­де­лец Товарищества Твер­ской ма­ну­фак­ту­ры бу­маж­ных из­де­лий (од­на из круп­ней­ших тек­стиль­ных фирм, ос­но­ва­на в 1858 году, ус­тав ут­вер­ждён в 1859 году; ра­бо­чих - св. 5,5 тыс. в середине 1880-х годов, 12,1 тыс. человек в 1910 году, в ас­сор­ти­мен­те св. 400 ви­дов тка­ни), член со­ве­та Московского ку­печеского бан­ка (1873-1893 годы). В 1887 году по­жерт­во­вал круп­ную сум­му на уст­рой­ст­во и со­дер­жа­ние бо­га­дель­ни в Мо­ск­ве (от­кры­та в 1891 году), по­лу­чив­шей его имя.

Его же­на Ели­за­ве­та Пав­лов­на (уро­ж­дён­ная Со­ро­ко­умов­ская) (1853- 1933 годы), в 1896-1897 годы рас­ши­ри­ла бо­га­дель­ню им. Д.А. Мо­ро­зо­ва со 144 до 204 мест. Вме­сте с дру­ги­ми Е.П. Мо­ро­зо­ва жерт­во­ва­ла сред­ст­ва на строи­тель­ст­во Ги­не­ко­ло­гической кли­ни­ки медицинского фа­куль­те­та Московского университета.

Другой сын А.С. Мо­ро­зо­ва, Аб­рам Аб­ра­мо­вич [22 октября (3 ноября) 1839 - 25 февраля (9 марта) 1882 год], был же­нат на В.А. Мо­ро­зо­вой, уро­ж­дён­ной Хлу­до­вой. Их сын - Ми­ха­ил Аб­ра­мо­вич [7(19) августа 1870 - 12(25) октября 1903], по­томственый почетный гра­ж­да­нин, окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический фа­куль­тет Московского университета (1893 год), не­дол­го пре­по­да­вал там же. Был же­нат на М.К. Мо­ро­зо­вой, урождённой Мамон­то­вой. С 1895 года член прав­ле­ния Товарищества Твер­ской ма­ну­фак­ту­ры бу­маж­ных из­де­лий, од­на­ко ком­мерческими де­ла­ми за­ни­мал­ся ма­ло, пе­ре­до­ве­рив их бра­ту и ма­те­ри. Глас­ный Московской городской ду­мы (1897-1900 годы), председатель Московского ку­печеского со­б­ра­ния (1897 год).

Жерт­во­вал зна­чительные сред­ст­ва на за­ве­де­ния Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии, Московской кон­сер­ва­то­рии (был её ка­зна­че­ем), на соз­да­ние Института для ле­че­ния стра­даю­щих зло­ка­че­ст­вен­ны­ми опу­хо­ля­ми при Московском университете (Ра­ко­вый институт им. Мо­ро­зо­вых, от­крыт в 1903 году, ны­не Московский научно-исследователький он­ко­ло­ги­че­ский институт им. П.А. Гер­це­на). Взял на се­бя рас­хо­ды по соз­да­нию за­ла древне-греческого искусства Му­зея изящ­ных ис­кусств (ны­не ГМИИ). Уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти и фи­нан­си­ро­вал Московское общество лю­би­те­лей ху­до­жеств, Общество ли­те­ра­то­ров и учё­ных, Руссийское музыкальное общество, Фи­лар­мо­нические общество. Ста­рос­та Ус­пен­ско­го со­бо­ра Московского Крем­ля (1898-1903 годы), со­би­рал ма­те­риа­лы по его ис­то­рии.

В 1890-х годах ув­лёк­ся кол­лек­цио­ниро­ва­ни­ем. Пер­во­на­чаль­но при­об­ре­тал по­лот­на русских ху­дож­ни­ков, а так­же ико­ны, в даль­ней­шем со­би­рал тво­ре­ния но­вей­ших французских ху­дож­ни­ков (Э. Де­га, М. Де­ни, К. Ко­ро, Э. Ма­не, К. Мо­не, О. Ре­нуа­ра, П. Се­зан­на, А. де Ту­луз- Лот­ре­ка и др.), пер­вым из российских кол­лек­цио­не­ров оце­нил твор­че­ст­во П. Го­ге­на, В. Ван Го­га, П. Бон­на­ра, по­зна­ко­мил с их ра­бо­та­ми московских лю­би­те­лей жи­во­пи­си, при­влёк к ним вни­ма­ние других кол­лек­цио­не­ров, в т. ч. бра­та - И.А. Мо­ро­зо­ва.

В московском особ­ня­ке М.А. Мо­ро­зо­ва и его же­ны со­би­ра­лись многие пред­ста­ви­те­ли ху­дожественной ин­тел­ли­ген­ции - ху­дож­ни­ки В.А. Се­ров, К.А. Ко­ро­вин, М.А. Вру­бель, А.М. и В.М. Вас­не­цо­вы, В.И. Су­ри­ков и др.

Сын М.А. Мо­ро­зо­ва, Ми­ха­ил Ми­хай­ло­вич [18 февраля (2 марта) 1897 год - 9 мая 1952 год], «Ми­ка Мо­ро­зов» с из­вест­но­го порт­ре­та В.А. Се­ро­ва (1901 год, ны­не в ГТГ), один из ос­но­ва­те­лей отечественного шекс­пи­ро­ве­де­ния, ру­ко­во­ди­тель Ка­би­не­та Шекс­пи­ра и за­ру­беж­но­го те­ат­ра при Все­российском те­ат­раль­ном обществе (1937-1947 годы), ав­тор книги «Ком­мен­та­рии к пье­сам Шекс­пи­ра» (1941 год), пе­ре­во­дов на рус. яз. пьес У. Шекс­пи­ра «Винд­зор­ские на­смеш­ни­цы» (совместно с С.Я. Мар­ша­ком), «Два ве­рон­ца», «Ко­нец - де­лу ве­нец» (обе - совместно с В. Ле­ви­ком).

Другой сын А.А. Мо­ро­зо­ва - Ар­се­ний Аб­ра­мо­вич [13(25) февраля 1874 года - 24 декабря 1908 (6 января 1909 год)], по­томственный почетный гра­ж­да­нин, сов­ла­де­лец Товарищества Твер­ской ма­ну­фак­ту­ры бу­маж­ных из­де­лий. По­пе­чи­тель 4-го Ро­гож­ско­го муж­ско­го училища, почетный член 3-го Ро­гож­ско­го по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных, член со­ве­та Московского общества при­зре­ния, вос­пи­та­ния и обу­че­ния сле­пых де­тей. Член Фи­лар­мо­нического общества. В Мо­ск­ве в 1894-1899 годы вы­стро­ил особ­няк в «мав­ри­тан­ском» сти­ле по про­ек­ту архитектора В.А. Ма­зы­ри­на.

Чет­вёр­тый сын С.В. Мо­ро­зо­ва - Иван Сав­вич [21 июня (3 июля) 1812 - 19(31) октября 1864 года], ос­но­ва­тель вет­ви Мо­ро­зо­вых- «Ива­но­ви­чей», ко­то­рая ра­но пре­сек­лась. Его же­на Фео­до­сия Ер­ми­лов­на (уро­ж­дён­ная Мед­ве­де­ва) (1836-1912 годы) от­кры­ла несколько учи­лищ в Московской губернии, в па­мять об умер­шем сы­не по­строи­ла на тер­ри­то­рии Ро­гож­ской об­щи­ны при­дел Сер­гия Ра­до­неж­ско­го при хра­ме Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1907 год), боль­ни­цу с ам­бу­ла­то­ри­ей и ап­те­кой, по­ме­ще­ние для про­жи­ва­ния пев­чих ста­ро­об­рядческих хра­мов и шко­лу. Бы­ла од­ной из главных жерт­во­ва­тель­ниц на строи­тель­ст­во хра­ма По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы ста­ро­об­рядческой За­мо­ск­во­рец­кой об­щи­ны в Мо­ск­ве (1908-1810 годы, архитектор В.П. Де­ся­тов). Вне­сла круп­ную сум­му на строи­тель­ст­во церкви По­кро­ва По­кров­ско-Ус­пен­ской об­щи­ны в Мо­ск­ве (1906-1911 годы, архитектор И.Е. Бон­да­рен­ко). По­жерт­во­ва­ла ко­ло­ко­ла ря­ду московских ста­ро­об­рядческих хра­мов в па­мять рас­пе­ча­ты­ва­ния ал­та­рей, в т. ч. хра­му-ко­ло­коль­не Ро­гож­ской об­щи­ны (1912 год).

Их сын - Сер­гей Ива­но­вич [2(14) августа 1861 года - 31 декабря 1904 год (13 января 1905)], по­томственный почетный гра­ж­да­нин, ини­циа­тор строи­тель­ст­ва в Мо­ск­ве гос­ти­нич­но-де­ло­во­го ком­плек­са «Бо­яр­ский двор» (1901 год, арх. Ф.О. Шех­тель), жерт­во­вал сред­ст­ва на строи­тель­ст­во зда­ния Института для ле­че­ния стра­даю­щих зло­ка­че­ст­вен­ны­ми опу­хо­ля­ми.

Млад­ший сын С.В. Мо­ро­зо­ва - Т.С. Мо­ро­зов, один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ро­да, ос­но­ва­тель вет­ви Мо­ро­зо­вых-«Ти­мо­фее­ви­чей», или Мо­ро­зо­вых-«Ни­коль­ских», в 1873 году пре­об­ра­зо­вал Тор­го­вый дом «Сав­вы Мо­ро­зо­ва сын и Кo» в Товарищество Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры «Сав­вы Мо­ро­зо­ва сын и Кo», став­шее круп­ней­шей тек­стиль­ной фир­мой в Рос­сии (в 1914 году на бу­ма­гоп­ря­диль­ной, трёх ткац­ких, от­бель­но-кра­силь­но-на­бив­ной и от­бель­но-от­де­лоч­ной фаб­ри­ках фир­мы за­ня­то 22 тыс. ра­бо­чих).

Его же­на - Ма­рия Фё­до­ров­на (уро­ж­дён­ная Си­мо­но­ва) [9(21) февраля 1830 год - 18(31) июля 1911 год], по­сле смер­ти му­жа унас­ле­до­ва­ла его до­лю в Товариществе Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры и фак­ти­чес­ки воз­гла­ви­ла фир­му. В 1909 году по­строи­ла кор­пус для нерв­ных боль­ных на 101 кой­ку при Ста­ро­ека­те­ри­нин­ской боль­ни­це (арх. А.И. Гер­ман). Вме­сте с Ф.Е. Мо­ро­зо­вой бы­ла главной жерт­во­ва­тель­ни­цей на строи­тель­ст­во церкви По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы в Мо­ск­ве и хра­ма- ко­ло­коль­ни на Ро­гож­ском клад­би­ще, фи­нан­си­ро­ва­ла строи­тель­ст­во об­ще­жи­тия для сес­тёр Мар­фо-Ма­ри­ин­ской оби­те­ли, ла­бо­ра­то­рии ме­ха­нич. тех­но­ло­гии во­лок­ни­стых ве­ществ Императорского московского тех­нического училища, двух ноч­леж­ных до­мов на 800 человек, а так­же зда­ния Бир­жи тру­да (от­кры­та в 1914 году).

Почетный член Общества вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния ну­ж­даю­щим­ся сту­ден­там Императорского московского тех­нического училища, член комитета по уст­рой­ст­ву сту­денческого об­ще­жи­тия императора Ни­ко­лая II, почетная по­пе­чи­тель­ни­ца бес­плат­ной ле­чеб­ни­цы во­енных вра­чей, член Об-ва рас­про­стра­не­ния по­лез­ных книг. По­строи­ла бо­га­дель­ню с при­ютом и церковь Апо­сто­ла Ти­мо­фея, а так­же церковь Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца при на­чаль­ном училище в Зуе­ве.

Её сы­но­вья: Сав­ва Т. Мо­ро­зов; Сер­гей Ти­мо­фее­вич [17(29) июля 1863 год - 11 декабря 1944 год], дея­тель кус­тар­ной промышленности, окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1887 год). С 1888 года член ко­мис­сии Московского гу­берн­ско­го зем­ст­ва по со­дей­ст­вию кус­тар­ным про­мыс­лам, один из ос­но­ва­те­лей Московского кус­тар­но­го му­зея (ны­не Фонд народых ху­дожественных про­мы­слов РФ), в 1890-1897 годы за­ве­до­вал им (за­тем почетный по­пе­чи­тель), на свои сред­ст­ва по­стро­ил зда­ние му­зея (1903 год, арх. С.У. Со­ловь­ёв), фи­нан­си­ро­вал соз­да­ние зем­ских учеб­ных мас­тер­ских - кор­зи­ноч­ной (близ ст. Го­ли­цы­но Мос­ков­ско-Бре­ст­ской железной дороги, 1891 год), иг­ру­шеч­ной (Сер­ги­ев По­сад, 1892 год).

Ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель Товарищества Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры «Сав­вы Мо­ро­зо­ва сын и Кo» (1911-1917 годы). По­жерт­во­вал Московскому гу­берн­ско­му зем­ст­ву 100 тыс. руб. на соз­да­ние коо­пе­ра­тив­ных ар­те­лей кус­та­рей. Вла­де­лец име­ния Ус­пен­ское Зве­ни­го­род­ско­го уезда Московской губернии, где у не­го гос­ти­ли многие дея­те­ли русской куль­ту­ры (в т. ч. его друг И.И. Ле­ви­тан). По­пе­чи­тель Стре­ка­лов­ской шко­лы Общества по­ощ­ре­ния тру­до­любия, член Комитета по уст­рой­ст­ву Му­зея изящ­ных ис­кусств в Мо­ск­ве. Член Общества воз­ро­ж­де­ния ху­дожественной Ру­си.

Суб­си­ди­ро­вал из­да­ние журнала «Мир ис­кус­ст­ва». Пай­щик Товарищества для уч­ре­ж­де­ния в Мо­ск­ве обще­доступ­но­го те­ат­ра, соз­дан­но­го для строи­тель­ст­ва МХТ. Ос­но­вал круп­ней­ший в Мо­ск­ве ро­диль­ный при­ют на 100 мест при Ста­ро­ека­те­ри­нин­ской боль­ни­це. В 1914 году по­жерт­во­вал круп­ную сум­му Московскому городскому об­щественному управ­ле­нию в свя­зи с ну­ж­да­ми во­енного вре­ме­ни. В 1920-х годы слу­жил кон­суль­тан­том Московского кус­тар­но­го му­зея, в 1925 году эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. Же­на - Оль­га Ва­силь­ев­на (1866-1953 годы), уро­ж­дён­ная Кри­во­шеи­на, се­ст­ра А.В. Кри­во­шеи­на.

Же­на Сав­вы Т. Мо­ро­зо­ва - Зи­наи­да (Зи­но­вия) Гри­горь­ев­на (1867- 1 сентября 1947 годы), дочь бо­го­род­ско­го куп­ца 2-й гиль­дии Г.Е. Зи­ми­на, в 1-м бра­ке за­му­жем за Сер­ге­ем Ви­ку­ло­ви­чем Мо­ро­зо­вым (1860-1921 годы; раз­ве­лась), в 3-м бра­ке - за А.А. Рейн­бо­том, московским гра­до­на­чаль­ни­ком в 1906-1907 годы; хо­зяй­ка са­ло­на, в ко­то­ром бы­ва­ли пи­са­те­ли Л.Н. Ан­д­ре­ев и А.П. Че­хов, ху­дож­ни­ки М.А. Вру­бель и И.И. Ле­ви­тан, ак­тёр В.И. Ка­ча­лов, ис­то­рик В.О. Клю­чев­ский, режиссер К.С. Ста­ни­слав­ский, пе­вец Ф.И. Ша­ля­пин, кол­лек­цио­нер князь С.А. Щер­ба­тов, великая княжна Ели­за­ве­та Фё­до­ров­на и др.

За­ни­ма­лась ор­га­ни­за­ци­ей кон­цер­тов, верб­ных ба­за­ров, сбо­ром средств в поль­зу го­ло­даю­щих и ра­не­ных вои­нов в 1-ю ми­ро­вую вой­ну. Почетный член 2-го Твер­ско­го по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных. На свои сред­ст­ва по­строи­ла дом де­шё­вых квар­тир им. Сав­вы Т. Мо­ро­зо­ва (1913 год). Вла­де­ла име­ни­ем Гор­ки (ны­не в пос. Гор­ки Ле­нин­ские), где в 1915 году по­строи­ла храм По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы.

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