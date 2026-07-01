МОРОЗОВЫ (КУПЕЧЕСКИЙ РОД)
МОРОЗОВЫ - российский купеческий род, предприниматели, общественные деятели, благотворители, меценаты, коллекционеры.
Старообрядцы.
Родоначальник - Савва Васильевич [24 апреля (5 мая) 1770 - 15(27) декабря 1860 года], происходил из гуслицких старообрядцев, крепостной помещиков Всеволожских, затем Рюминых, работал пастухом, извозчиком, ткачом на шёлковой фабрике в с. Зуево Богородского уезда Московской губернии (ныне в черте г. Орехово-Зуево), занимался перепродажей продукции гуслицких кустарей московским торговцам.
В 1797 году открыл шёлкоткацкую мастерскую в Зуеве, которая к 1820 году стала мануфактурой с 40 рабочими. В 1821 году С.В. Морозов выкупился на волю за 17 тыс. руб., в 1823 году приобрёл землю в м. Никольское Покровского уезда Владимирской губернии (ныне также в черте г. Орехово-Зуево), построил там отделочную (1830 год), сукнопрядильную (1844 год), ткацкую (1846 год) и бумагопрядильную (1848 год) фабрики, при участии Л. Кнопа установил на них английское оборудование, положив начало массовому оснащению механические станками текстильных фабрик Центральнопромышленного р-на (тем самым способствовал началу промышленного переворота в стране).
В 1825 году завёл собственное бумаготкацкое предприятие в Москве, в 1830 году - красильно- белильную фабрику в Богородске (ныне Ногинск). К середине XIX века был крупнейшим производителем качественной бумажной пряжи в России, в 1850-е годы имел 7 фабрик, на которых работали св. 2,5 тыс. человек (39 тыс. рабочих в 1890 году). В 1860 году основал Торговый дом «Савва Морозов с сыновьями». Был тесно связан со старообрядческой общиной Преображенского кладбища в Москве. Имел пятерых сыновей, четверо из них стали основателями ветвей династии Морозовых, представители которой занимались предпринимательством, главным образом в сфере текстильной промышленности.
Елисей Саввич [7(18) июня 1798 - 21 февраля (4 марта) 1868 годы], в 1837 году отделился от отца и организовал в Никольском собственную мануфактуру, на которой вырабатывались хлопчатобумажные ткани. Его сын Викула Елисеевич [1829- 28 октября (9 ноября) 1894 годы], потомственный почетный гражданин (с 1870 года), мануфактур-советник, купец 1-й гильдии, родоначальник ветви Морозовых- «Викуловичей».
Построил в Никольском ткацкую (1847 год) и бумагопрядильную (1878 год) фабрики, с 1874 года владел Сухоборской фабрикой в Никольском; в 1882 году учредил Товарищество мануфактур Викулы Морозова с сыновьями (13,2 тыс. рабочих в 1914 год). Построил при своей мануфактуре в Никольском школу, больницу, богадельню и церковь Рождества Богородицы. Один из крупнейших жертвователей на Алексеевскую психиатрическую больницу в Москве, а также на Александровское коммерческое училище. Завещал крупный капитал на строительство детской больницы в Москве (построена его сыновьями в 1901-1905 годы по проекту архитектор И.А. Иванова-Шица; носила имя В.Е. Морозова, ныне Морозовская детская городская клиническая больница).
Его сын - Алексей Викулович [5(17) октября 1857 - 21 декабря 1934 год], слушал лекции по истории и истории искусств в Московском университе, с 1877 года участвовал в делах семейной фирмы, в 1897 года с братьями и многолетним партнёром фирмы И.К. Поляковым основал Товарищество Саввинской мануфактуры Викулы Морозова с сыновьями, которое владело прядильно-ткацкой и красильной фабрикой в с. Саввино Богородского уезда (в 1909 году вошло в состав Товарищества мануфактур Викулы Морозова с сыновьями).
Собрал одну из лучших в России коллекций фарфора (к 1917 году около 2,5 тыс. предметов), коллекционировал также гравиров. и литографиров. портреты (около 10 тыс. листов к 1912 году), выпустил «Каталог моего собрания русских гравированных и литографированных портретов» (т. 1–4, 1912-1913 годы). Соучредитель Художественно-промышленного общества при музее Строгановского училища (1899 год). Коллекционировал иконы (к 1917 году в его собрании 219 икон XIII-XVII веков), антикварные серебряные вещи (220 предметов), миниатюры (156 работ), лубочные картинки, изделия из стекла и хрусталя, деревянные резные игрушки, ткани, вышивки.
В 1918 году часть коллекций погибла, другая национализирована и на её основе создан Музей-выставка русских художников старины. В 1921 году собрание гравюр передано в Музей изящных искусств (ныне ГМИИ), собрание икон - в Исторический музей, серебро и миниатюры - в Третьяковскую галерею и Исторический музей; на основе коллекции фарфора образован Музей керамики, после перевода которого в Кусково (1932 год) А.В. Морозов работал его сотрудником.
Другий сын В.Е. Морозова - Иван Викулович [28 августа (9 сентября) 1865 - 3 ноября 1933 года], окончил юридический факультет Московского университета (1885 год), гласный Московской городской думы (с 1897 года), возглавлял Товарищество мануфактур Викулы Морозова с сыновьями. Почетный попечитель 2-го Тверского попечительства о бедных, член совета Детской больницы им. В.Е. Морозова, руководил её строительством.
Вместе с братьями и сёстрами Верой Викуловной (1858-1916 годы; замужем за фабрикантом П.А. Шмитом) и Надеждой Викуловной [9(21) сентября 1863 года - 22 февраля (7 марта) 1903 года; замужем за М.С. Кузнецовым] субсидировал строительство старообрядческой церкви Воскресения Христова и Покрова Богородицы в Токмаковом переулке в Москве (1905-1908 годы, арх. И.Е. Бондаренко). Крупный коннозаводчик, в своём имении Иславское Звенигородского уезда Московской губернии разводил русских рысаков.
Второй сын С.В. Морозова, Захар Саввич (1802-1857 годы), стал родоначальником ветви Морозовых-«Захаровичей». Получив от отца свою долю капитала и красильно-белильную фабрику в Богородске, начал самостоятельное дело. Купил близ Богородска сельцо Глухово, в 1844 году открыл там Богородско-Глуховскую механичекую бумагопрядильную фабрику (450 рабочих), в 1847 году основал Глуховскую мануфактуру, в 1856 году образовал Компанию Богородско-Глуховской мануфактуры (к 1914 году на прядильно-ткацкой и отбельно-красильной фабриках, а также фабрике ручного ткачества, принадлежавших фирме, работало около 12 тыс. человек).
Дело продолжили его сыновья, потомственные почетные граждане Иван Захарович [29 мая (10 июня) 1823 года - 10(22) января 1888 года] и Василий Захарович [6(18) июля 1829 года - 3(15) сентября 1872 года].
Сын В.З. Морозова - Константин Васильевич [1851 год - 24 декабря 1901 год (6 января 1902 год)], перешёл из старообрядчества в лоно Русской православной церкви. Директор правления Компании Богородско-Глуховской мануфактуры, торговал хлопчатобумажными тканями под фирмой «К. и С. братья Морозовы». Выделил средства на приобретение здания для ночлежного приюта в Москве (осуществлено в 1904 году: шесть корпусов на 1300 человек с бесплатной столовой).
В 1888 году Компанию Богородско-Глуховской мануфактуры возглавили сыновья И.З. Морозова - Давид Иванович [1849 год - 15(27) мая 1896 год], потомственный почетный гражданин, коммерции советник, строитель железно-дорожной линии от Богородска к Московско-Нижегородской железной дороги (1885 год), издатель газеты «Голос Москвы» (1885-1886 годы), владел журналом «Русское обозрение» (1890-е годы);
Арсений Иванович [23 февраля (7 марта) 1850 год - 1932 год], потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник, председателя совета Богородско-Глуховской старообрядческой общины, член совета Рогожской старообрядческой общины. Субсидировал строительство Тихвинского старообрядческого храма в Москве (1912 год). Создатель старообрядческого духовного («Морозовского») хора. На свои средства издал «Круг церковного древнего знаменного пения» (ч. 1–6, 1884-1885 годы). Способствовал изданию журналу «Старообрядческая мысль» (с 1910 года). Коллекционер русской и западно-европейской живописи, после Октябрьской революции 1917 годы его собрания легли в основу художественного отдела Ногинского краеведческого музея. В Богородске и Глухове на его средства построены храмы, больницы, учебные заведения и др.
Третий сын С.В. Морозова - Абрам (Аврамий) Саввич [22 сентября (4 октября) 1806 год - 24 июня (6 июля) 1856 год], владевший предприятиями в Твери, стал родоначальником ветви Морозовых-«Тверских», или Морозовых- «Абрамовичей».
Его сын - Давид Абрамович [12(24) сентября 1843 - 24 декабря 1893 (5 января 1894)], потомственный почетный гражданин. Перешёл в единоверие. Совладелец Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий (одна из крупнейших текстильных фирм, основана в 1858 году, устав утверждён в 1859 году; рабочих - св. 5,5 тыс. в середине 1880-х годов, 12,1 тыс. человек в 1910 году, в ассортименте св. 400 видов ткани), член совета Московского купеческого банка (1873-1893 годы). В 1887 году пожертвовал крупную сумму на устройство и содержание богадельни в Москве (открыта в 1891 году), получившей его имя.
Его жена Елизавета Павловна (урождённая Сорокоумовская) (1853- 1933 годы), в 1896-1897 годы расширила богадельню им. Д.А. Морозова со 144 до 204 мест. Вместе с другими Е.П. Морозова жертвовала средства на строительство Гинекологической клиники медицинского факультета Московского университета.
Другой сын А.С. Морозова, Абрам Абрамович [22 октября (3 ноября) 1839 - 25 февраля (9 марта) 1882 год], был женат на В.А. Морозовой, урождённой Хлудовой. Их сын - Михаил Абрамович [7(19) августа 1870 - 12(25) октября 1903], потомственый почетный гражданин, окончил историко-филологический факультет Московского университета (1893 год), недолго преподавал там же. Был женат на М.К. Морозовой, урождённой Мамонтовой. С 1895 года член правления Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий, однако коммерческими делами занимался мало, передоверив их брату и матери. Гласный Московской городской думы (1897-1900 годы), председатель Московского купеческого собрания (1897 год).
Жертвовал значительные средства на заведения Ведомства учреждений императрицы Марии, Московской консерватории (был её казначеем), на создание Института для лечения страдающих злокачественными опухолями при Московском университете (Раковый институт им. Морозовых, открыт в 1903 году, ныне Московский научно-исследователький онкологический институт им. П.А. Герцена). Взял на себя расходы по созданию зала древне-греческого искусства Музея изящных искусств (ныне ГМИИ). Участвовал в деятельности и финансировал Московское общество любителей художеств, Общество литераторов и учёных, Руссийское музыкальное общество, Филармонические общество. Староста Успенского собора Московского Кремля (1898-1903 годы), собирал материалы по его истории.
В 1890-х годах увлёкся коллекционированием. Первоначально приобретал полотна русских художников, а также иконы, в дальнейшем собирал творения новейших французских художников (Э. Дега, М. Дени, К. Коро, Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара, П. Сезанна, А. де Тулуз- Лотрека и др.), первым из российских коллекционеров оценил творчество П. Гогена, В. Ван Гога, П. Боннара, познакомил с их работами московских любителей живописи, привлёк к ним внимание других коллекционеров, в т. ч. брата - И.А. Морозова.
В московском особняке М.А. Морозова и его жены собирались многие представители художественной интеллигенции - художники В.А. Серов, К.А. Коровин, М.А. Врубель, А.М. и В.М. Васнецовы, В.И. Суриков и др.
Сын М.А. Морозова, Михаил Михайлович [18 февраля (2 марта) 1897 год - 9 мая 1952 год], «Мика Морозов» с известного портрета В.А. Серова (1901 год, ныне в ГТГ), один из основателей отечественного шекспироведения, руководитель Кабинета Шекспира и зарубежного театра при Всероссийском театральном обществе (1937-1947 годы), автор книги «Комментарии к пьесам Шекспира» (1941 год), переводов на рус. яз. пьес У. Шекспира «Виндзорские насмешницы» (совместно с С.Я. Маршаком), «Два веронца», «Конец - делу венец» (обе - совместно с В. Левиком).
Другой сын А.А. Морозова - Арсений Абрамович [13(25) февраля 1874 года - 24 декабря 1908 (6 января 1909 год)], потомственный почетный гражданин, совладелец Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий. Попечитель 4-го Рогожского мужского училища, почетный член 3-го Рогожского попечительства о бедных, член совета Московского общества призрения, воспитания и обучения слепых детей. Член Филармонического общества. В Москве в 1894-1899 годы выстроил особняк в «мавританском» стиле по проекту архитектора В.А. Мазырина.
Четвёртый сын С.В. Морозова - Иван Саввич [21 июня (3 июля) 1812 - 19(31) октября 1864 года], основатель ветви Морозовых- «Ивановичей», которая рано пресеклась. Его жена Феодосия Ермиловна (урождённая Медведева) (1836-1912 годы) открыла несколько училищ в Московской губернии, в память об умершем сыне построила на территории Рогожской общины придел Сергия Радонежского при храме Рождества Богородицы (1907 год), больницу с амбулаторией и аптекой, помещение для проживания певчих старообрядческих храмов и школу. Была одной из главных жертвовательниц на строительство храма Покрова Богородицы старообрядческой Замоскворецкой общины в Москве (1908-1810 годы, архитектор В.П. Десятов). Внесла крупную сумму на строительство церкви Покрова Покровско-Успенской общины в Москве (1906-1911 годы, архитектор И.Е. Бондаренко). Пожертвовала колокола ряду московских старообрядческих храмов в память распечатывания алтарей, в т. ч. храму-колокольне Рогожской общины (1912 год).
Их сын - Сергей Иванович [2(14) августа 1861 года - 31 декабря 1904 год (13 января 1905)], потомственный почетный гражданин, инициатор строительства в Москве гостинично-делового комплекса «Боярский двор» (1901 год, арх. Ф.О. Шехтель), жертвовал средства на строительство здания Института для лечения страдающих злокачественными опухолями.
Младший сын С.В. Морозова - Т.С. Морозов, один из крупнейших представителей рода, основатель ветви Морозовых-«Тимофеевичей», или Морозовых-«Никольских», в 1873 году преобразовал Торговый дом «Саввы Морозова сын и Кo» в Товарищество Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Кo», ставшее крупнейшей текстильной фирмой в России (в 1914 году на бумагопрядильной, трёх ткацких, отбельно-красильно-набивной и отбельно-отделочной фабриках фирмы занято 22 тыс. рабочих).
Его жена - Мария Фёдоровна (урождённая Симонова) [9(21) февраля 1830 год - 18(31) июля 1911 год], после смерти мужа унаследовала его долю в Товариществе Никольской мануфактуры и фактически возглавила фирму. В 1909 году построила корпус для нервных больных на 101 койку при Староекатерининской больнице (арх. А.И. Герман). Вместе с Ф.Е. Морозовой была главной жертвовательницей на строительство церкви Покрова Богородицы в Москве и храма- колокольни на Рогожском кладбище, финансировала строительство общежития для сестёр Марфо-Мариинской обители, лаборатории механич. технологии волокнистых веществ Императорского московского технического училища, двух ночлежных домов на 800 человек, а также здания Биржи труда (открыта в 1914 году).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся студентам Императорского московского технического училища, член комитета по устройству студенческого общежития императора Николая II, почетная попечительница бесплатной лечебницы военных врачей, член Об-ва распространения полезных книг. Построила богадельню с приютом и церковь Апостола Тимофея, а также церковь Николая Чудотворца при начальном училище в Зуеве.
Её сыновья: Савва Т. Морозов; Сергей Тимофеевич [17(29) июля 1863 год - 11 декабря 1944 год], деятель кустарной промышленности, окончил юридический факультет Московского университета (1887 год). С 1888 года член комиссии Московского губернского земства по содействию кустарным промыслам, один из основателей Московского кустарного музея (ныне Фонд народых художественных промыслов РФ), в 1890-1897 годы заведовал им (затем почетный попечитель), на свои средства построил здание музея (1903 год, арх. С.У. Соловьёв), финансировал создание земских учебных мастерских - корзиночной (близ ст. Голицыно Московско-Брестской железной дороги, 1891 год), игрушечной (Сергиев Посад, 1892 год).
Директор-распорядитель Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Кo» (1911-1917 годы). Пожертвовал Московскому губернскому земству 100 тыс. руб. на создание кооперативных артелей кустарей. Владелец имения Успенское Звенигородского уезда Московской губернии, где у него гостили многие деятели русской культуры (в т. ч. его друг И.И. Левитан). Попечитель Стрекаловской школы Общества поощрения трудолюбия, член Комитета по устройству Музея изящных искусств в Москве. Член Общества возрождения художественной Руси.
Субсидировал издание журнала «Мир искусства». Пайщик Товарищества для учреждения в Москве общедоступного театра, созданного для строительства МХТ. Основал крупнейший в Москве родильный приют на 100 мест при Староекатерининской больнице. В 1914 году пожертвовал крупную сумму Московскому городскому общественному управлению в связи с нуждами военного времени. В 1920-х годы служил консультантом Московского кустарного музея, в 1925 году эмигрировал во Францию. Жена - Ольга Васильевна (1866-1953 годы), урождённая Кривошеина, сестра А.В. Кривошеина.
Жена Саввы Т. Морозова - Зинаида (Зиновия) Григорьевна (1867- 1 сентября 1947 годы), дочь богородского купца 2-й гильдии Г.Е. Зимина, в 1-м браке замужем за Сергеем Викуловичем Морозовым (1860-1921 годы; развелась), в 3-м браке - за А.А. Рейнботом, московским градоначальником в 1906-1907 годы; хозяйка салона, в котором бывали писатели Л.Н. Андреев и А.П. Чехов, художники М.А. Врубель и И.И. Левитан, актёр В.И. Качалов, историк В.О. Ключевский, режиссер К.С. Станиславский, певец Ф.И. Шаляпин, коллекционер князь С.А. Щербатов, великая княжна Елизавета Фёдоровна и др.
Занималась организацией концертов, вербных базаров, сбором средств в пользу голодающих и раненых воинов в 1-ю мировую войну. Почетный член 2-го Тверского попечительства о бедных. На свои средства построила дом дешёвых квартир им. Саввы Т. Морозова (1913 год). Владела имением Горки (ныне в пос. Горки Ленинские), где в 1915 году построила храм Покрова Богородицы.