МОРОЗОВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА

МОРОЗОВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА - российская пред­при­ни­ма­тель­ни­ца, об­щественный дея­тель­, бла­го­тво­ри­тель­ни­ца.

Из ро­да Хлу­до­вых. Же­на куп­ца Абрама Аб­ра­мовича Мо­ро­зо­ва (из купечкского ро­да Мо­ро­зо­вых ), по­сле его смер­ти со­стоя­ла в гражданском бра­ке с В.М. Со­бо­лев­ским, ре­дак­то­ром-из­да­те­лем газеты «Рус­ские ве­до­мо­сти». Мать И.А. Мо­ро­зо­ва.

В 1882-1917 годы В.А. Морозова - член прав­ле­ния Товарищества Твер­ской ма­ну­фак­ту­ры бу­маж­ных из­де­лий. По ини­циа­ти­ве В.А. Морозовой при фаб­ри­ках то­ва­ри­щест­ва от­кры­ты боль­ни­ца, ро­диль­ный и си­рот­ский при­юты, яс­ли, бо­га­дель­ня, «убе­жи­ще для хро­ни­ков», биб­лио­те­ка, на­чаль­ная шко­ла, те­атр, ве­чер­ние кур­сы для ра­бо­чих.

В.А. Морозова - од­на из пер­вых русских жен­щин из ку­печеской сре­ды, яр­ко про­явив­ших се­бя в об­щественной жиз­ни. Раз­де­ля­ла ли­бе­раль­ные взгля­ды В.М. Со­бо­лев­ско­го, фи­нан­си­ро­ва­ла из­да­ние «Рус­ских ве­до­мо­стей». В сво­ём до­ме на ул. Воз­дви­жен­ка в Мо­ск­ве В.А. Морозова про­во­ди­ла музыкальные и литературные ве­че­ра, со­би­рая до 200-300 человек, в них уча­ст­во­ва­ли Вл.С. Со­ловь­ёв, Г.И. Ус­пен­ский, В.Г. Ко­ро­лен­ко, А.П. Че­хов, П.Д. Бо­бо­ры­кин, А.А. Блок, А. Бе­лый, В.Я. Брю­сов и другие пред­ста­ви­те­ли ли­бе­раль­ной и де­мо­кра­тической ин­тел­ли­ген­ции.

По­жерт­во­ва­ла свыше 1 млн. руб. на фи­лан­тро­пические и куль­тур­но-про­све­тительские це­ли. На её сред­ст­ва в Мо­ск­ве в 1883-1885 годы в спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном зда­нии по про­ек­ту архитектора Д.Н. Чи­ча­го­ва соз­да­на об­ще­дос­туп­ная биб­лио­те­ка-чи­таль­ня им. И.С. Тур­ге­не­ва (од­на из пер­вых в Мо­ск­ве; по её названию пло­щадь на пе­ре­се­че­нии ул. Мяс­ниц­кая и Буль­вар­но­го коль­ца по­лу­чи­ла название Тур­ге­нев­ская; зда­ние раз­ру­ше­но в 1972 году).

В 1883-1914 годы по­пе­чи­тель­ни­ца 11 бла­го­тво­рительных и учеб­но-про­све­тительских за­ве­де­ний и об­ществ. На по­жерт­во­ва­ния В.А. Морозовой (425 тыс. руб.) по­строе­на пси­хи­ат­рическая кли­ни­ка при медицинском факультете Московского университета, на­з­ван­ная в честь А.А. Мо­ро­зо­ва (от­кры­та в 1887 году, архитектор К.М. Бы­ков­ский; ны­не кли­ни­ка пси­хи­ат­рии им. С.С. Кор­са­ко­ва 1-го Московского медицинского университета). В 1903 году по ини­циа­ти­ве В.А. Морозовой несколько пред­ста­ви­те­лей ро­да Мо­ро­зо­вых, в т. ч. она и три её сы­на, пе­ре­да­ли Московскому университету круп­ное по­жерт­во­ва­ние на соз­да­ние Института для ле­че­ния стра­даю­щих зло­ка­че­ст­вен­ны­ми опу­хо­ля­ми (Ра­ко­вый институт им. Мо­ро­зо­вых, от­крыт в 1903 году, ны­не Московский научно-исследовательский он­ко­ло­ги­че­ский институт им. П.А. Гер­це­на).

На по­жерт­во­ва­ния В.А. Морозовой в Мо­ск­ве по­строе­ны на­чаль­ное училище с ре­мес­лен­ны­ми клас­са­ми (1877 год), об­ще­жи­тие Императора московского тех­нического училища (1903 год, архитектор Л.Н. Ке­ку­шев ), зда­ние 2-го Ро­гож­ско­го городского жен­ско­го на­чаль­но­го училища (1903 год), соз­да­на фи­зическая ла­бо­ра­то­рия Московского городского на­род­но­го университета им. А.Л. Ша­няв­ско­го. В 1916 году В.А. Морозова пе­ре­да­ла Московскому городскому об­щественному управ­ле­нию день­ги на со­зда­ние биб­лио­те­ки-чи­таль­ни им. В.М. Со­бо­лев­ско­го.